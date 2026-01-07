Autozápisník: Bardotová důležitá jako Renault, šrouBMW a znali jste Pana Šipku?

Vladimír Löbl
Tématem prosince se v autobranži staly šrouby BMW a Mercedesu, úmrtí „Pana Šipky“, palmový test auta BYD a zakázaná reklama Toyoty. Dozvěděli jsme se, že Brigitte Bardotová dala nejen jméno jednomu ferrari, ale že byla stejně důležitá jako Renault. Porsche vyvinulo chameleonskou barvu a Mercedes postaví město. Na tyto i další události ze světa čtyř kol jsme se podívali s lehkým nadhledem.
Tématem prosince se v autobranži staly šrouby BMW a Mercedesu, úmrtí „Pana... Bardotka jako Renault. V prosinci odešla do filmového nebe francouzská herečka... Ferrari zase její iniciály propašovalo do názvu modelu 365 GT/4 BB, ale léta to... To českoslovenští ajznbuňáci po ní veřejně pojmenovali lokomotivu 751 Bardotka,... Chameleonské auto ve stylu Jamese Bonda. Porsche si nechalo patentovat... Obsahuje tři vrstvy: červenou, zelenou a modrou, jejichž kombinací se auto... Espézetkosaurus. Dnešní silniční doprava připomíná džungli a v Severní Karolíně... Odešel „Pan Šipka“. Ve věku 80 let zemřel James Moylan, dlouholetý inženýr... Nápad se prý zrodil v dubnu 1986. Moylan tehdy u čerpací stanice zajel ke... Mlčeti zlato. Dubajská policie zařadila do svého vozového parku další auto od... Škoda Elroq je v Německu králem. Výsledky prestižní ankety German Car of the... Ani v jedné kategorii ankety o Německé auto roku 2026 nezvítězilo německé auto!...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vyšperkovaný dříč Unimog vypadá jako omyl v konfigurátoru. A šejkové zpozorněli

U příležitosti 80. výročí Unimogu Mercedes-Benz Special Trucks spojill síly se...

Někdy se i ten největší dříč v partě rozhodne, že už ho nebaví smrdět od hnoje a tahat zapadlé traktory. Mercedes-Benz Unimog, ta nezničitelná hromada železa, co obvykle sází stromy nebo odhrnuje...

S Babišovým MPV na Hradě. Hyundai Staria je krutihlav, který stále čeří vodu

Když se na Starii díváte zepředu, máte neodbytný pocit, že pod tím úzkým...

Hyundai Staria i po čtyřech letech na trhu působí dojmem, jako by přiletěli mimozemšťané. Pět a čtvrt metru dlouhé MPV s tvarem akvária loni vzbudilo na silnicích pozornost i tím, že s jeho polepenou...

Pozor při cestách do Alp. V Německu a Rakousku nesmíte sjet z dálnice jen tak

Premium
Pozor při cestách na sjezdovku. V Německu a Rakousku není dovoleno jen tak...

Kdo vyráží na sjezdovky do Itálie nebo Rakouska, měl by si dát velký pozor třeba i na používání navigace. Němci i Rakušané totiž zakázali sjíždění z dálnic, především když si chcete ušetřit čas...

Nová Mazda 6 má čínské móresy. Působivý design doprovází digitální diktatura

Mazda 6e

Někdejší reklamní slogan Mazdy 626 z 90. let „Motor, který neslyšíte“ se u její nové pokračovatelky s označením 6e konečně dočkal naplnění. Něco jako dát si k obědu suši, které kuchař polil ostrou...

Zapálit a pozor na prsty. Startujeme slavný traktor, je to rituál pro šikovné

Lanz Bulldog na 19. Oldtimer Museumfest v Großschönau

Patří mezi nejslavnější polní dříče Evropy. Bulldog mannheimské firmy Lanz (později John Deere-Lanz) je jednou z nejdéle vyráběných a nejznámějších traktorových řad na starém kontinentu. Ostatně v...

Silnici v Japonských Alpách každý rok dobývají zpod dvaceti metrů sněhu

Chůze mezi sněhovými stěnami je povolena pouze v přesně vymezeném úseku....

Hlavním přínosem otevření transalpínské scénické cesty Tatejama Kurobe nebylo ani tak spojení prefektur Nagano a Tojama nebo podpora cestovního ruchu. Díky vysokohorské silnici tu japonští inženýři...

10. ledna 2026

Předjíždět sypač zakázáno není, ale raději to nepokoušejte. Zbytečně riskujete

Husté sněžení a silný vítr od rána komplikuje provoz v Ústeckém kraji. Na...

Pracovníci údržby každoročně varují řidiče, že předjíždění jejich aut je sice povoleno, ale jde o velký hazard. Sypače jsou širší, než mohou za jízdy působit, a navíc se během manévru dostanete na...

10. ledna 2026

Evropským autem roku je mercedes. Elektrická škodovka druhá

Nový Mercedes Benz CLA

Na autosalonu v Bruselu byly vyhlášeny výsledky prestižní ankety Evropské auto roku (COTY) za rok 2026. Mezi sedmi finalisty soutěže byla po čtyřech letech i Škoda, tentokrát s modelem Elroq. Na...

9. ledna 2026,  aktualizováno  12:36

Chumelí, pojďte do rychlokurzu smyku. S volantem opatrně a ve střehu

Ilustrační foto

Sníh zasypal Česko. Jestli si volantem nejste úplně jistí, raději nevyjíždějte. Pokud opravdu za volant musíte, buďte neustále ve střehu, schovejte mobil, vypněte rádio a opatrně na plynu i brzdách....

9. ledna 2026  10:25

KVÍZ: Sníh zasypal Česko. Poznáte, jaké auto je pod sněhovou peřinou?

Poznáte auto pod sněhovou peřinou?

Zima je období, které nás motoristy dokáže potrápit, ale taky potěšit. Ti odvážnější si vyzkoušejí skluzy na sněhu (samozřejmě na dostatečně velkém a prázdném parkovišti). Ti, kdo raději zůstanou v...

9. ledna 2026  9:17

Přelomový krok Číny: Povinný strop na spotřebu elektřiny u elektroaut

Součástí smrště novinek nejprodávanější čínské značky BYD, je její první čistě...

Zatímco spalovací auta se dlouhodobě potýkají s přísnými emisními limity, elektromobily dosud unikaly podobným regulacím. To se mění: Čína jako první země na světě od 1. ledna zavedla povinné limity...

9. ledna 2026

Pozor při cestách do Alp. V Německu a Rakousku nesmíte sjet z dálnice jen tak

Premium
Pozor při cestách na sjezdovku. V Německu a Rakousku není dovoleno jen tak...

Kdo vyráží na sjezdovky do Itálie nebo Rakouska, měl by si dát velký pozor třeba i na používání navigace. Němci i Rakušané totiž zakázali sjíždění z dálnic, především když si chcete ušetřit čas...

9. ledna 2026

Na namrzlé okno karton, škrabka, chemie. Horkou vodu ne!

Rozmrazujete skla svého auta správně? Tady jsou nejlepší triky

Mrazy ztrpčují život řidičům už několik dní. Čelní sklo pokryté ledem, ruce promrzlé u škrábání a čas tlačí. Škrábání oken od námrazy patří mezi nejotravnější discipliny zimního řidiče....

8. ledna 2026  13:03

S Babišovým MPV na Hradě. Hyundai Staria je krutihlav, který stále čeří vodu

Když se na Starii díváte zepředu, máte neodbytný pocit, že pod tím úzkým...

Hyundai Staria i po čtyřech letech na trhu působí dojmem, jako by přiletěli mimozemšťané. Pět a čtvrt metru dlouhé MPV s tvarem akvária loni vzbudilo na silnicích pozornost i tím, že s jeho polepenou...

8. ledna 2026,  aktualizováno  8:47

Škoda bojuje o evropský titul. Elroq na to oblékla do závodní kombinézy

Elektrická Škoda Elroq v barvách legendárního závodního speciálu Škoda 130 RS

Škoda je po čtyřech letech opět ve finálovém klání ankety Evropské auto roku. O prestižní titul Car of the year 2026 bojuje také elektromobil z Mladé Boleslavi. Vítěze vyhlásí v pátek devátého ledna...

8. ledna 2026

Jak připravit auto na chlad a mráz: Kompletní zimní checklist pro bezpečnou jízdu

Komerční sdělení
ilustrační obrázek

Připravte svůj vůz na chlad a mráz! Pneumatiky, brzdy, kapaliny i tipy proti smyku. Praktický zimní checklist pro každého řidiče.

7. ledna 2026  12:09

Pit stop na dakarské rally. Podívejte, jak se mění kolo závodního náklaďáku

Pit-stop na dakarské rally. Podívejte, jak se mění kolo závodního náklaďáku...

Třetí etapa Dakaru 2026 na 422 kilometrech nabídla všechno od menších dun a otevřených plání až po technické horské pasáže. Posádka dvojnásobného vítěze Rallye Dakar v kategorii kamionů se musela...

7. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.