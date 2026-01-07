|
Autozápisník: Bardotová důležitá jako Renault, šrouBMW a znali jste Pana Šipku?
Vyšperkovaný dříč Unimog vypadá jako omyl v konfigurátoru. A šejkové zpozorněli
Někdy se i ten největší dříč v partě rozhodne, že už ho nebaví smrdět od hnoje a tahat zapadlé traktory. Mercedes-Benz Unimog, ta nezničitelná hromada železa, co obvykle sází stromy nebo odhrnuje...
S Babišovým MPV na Hradě. Hyundai Staria je krutihlav, který stále čeří vodu
Hyundai Staria i po čtyřech letech na trhu působí dojmem, jako by přiletěli mimozemšťané. Pět a čtvrt metru dlouhé MPV s tvarem akvária loni vzbudilo na silnicích pozornost i tím, že s jeho polepenou...
Pozor při cestách do Alp. V Německu a Rakousku nesmíte sjet z dálnice jen tak
Kdo vyráží na sjezdovky do Itálie nebo Rakouska, měl by si dát velký pozor třeba i na používání navigace. Němci i Rakušané totiž zakázali sjíždění z dálnic, především když si chcete ušetřit čas...
Nová Mazda 6 má čínské móresy. Působivý design doprovází digitální diktatura
Někdejší reklamní slogan Mazdy 626 z 90. let „Motor, který neslyšíte“ se u její nové pokračovatelky s označením 6e konečně dočkal naplnění. Něco jako dát si k obědu suši, které kuchař polil ostrou...
Zapálit a pozor na prsty. Startujeme slavný traktor, je to rituál pro šikovné
Patří mezi nejslavnější polní dříče Evropy. Bulldog mannheimské firmy Lanz (později John Deere-Lanz) je jednou z nejdéle vyráběných a nejznámějších traktorových řad na starém kontinentu. Ostatně v...
Silnici v Japonských Alpách každý rok dobývají zpod dvaceti metrů sněhu
Hlavním přínosem otevření transalpínské scénické cesty Tatejama Kurobe nebylo ani tak spojení prefektur Nagano a Tojama nebo podpora cestovního ruchu. Díky vysokohorské silnici tu japonští inženýři...
Předjíždět sypač zakázáno není, ale raději to nepokoušejte. Zbytečně riskujete
Pracovníci údržby každoročně varují řidiče, že předjíždění jejich aut je sice povoleno, ale jde o velký hazard. Sypače jsou širší, než mohou za jízdy působit, a navíc se během manévru dostanete na...
Evropským autem roku je mercedes. Elektrická škodovka druhá
Na autosalonu v Bruselu byly vyhlášeny výsledky prestižní ankety Evropské auto roku (COTY) za rok 2026. Mezi sedmi finalisty soutěže byla po čtyřech letech i Škoda, tentokrát s modelem Elroq. Na...
Chumelí, pojďte do rychlokurzu smyku. S volantem opatrně a ve střehu
Sníh zasypal Česko. Jestli si volantem nejste úplně jistí, raději nevyjíždějte. Pokud opravdu za volant musíte, buďte neustále ve střehu, schovejte mobil, vypněte rádio a opatrně na plynu i brzdách....
KVÍZ: Sníh zasypal Česko. Poznáte, jaké auto je pod sněhovou peřinou?
Zima je období, které nás motoristy dokáže potrápit, ale taky potěšit. Ti odvážnější si vyzkoušejí skluzy na sněhu (samozřejmě na dostatečně velkém a prázdném parkovišti). Ti, kdo raději zůstanou v...
Přelomový krok Číny: Povinný strop na spotřebu elektřiny u elektroaut
Zatímco spalovací auta se dlouhodobě potýkají s přísnými emisními limity, elektromobily dosud unikaly podobným regulacím. To se mění: Čína jako první země na světě od 1. ledna zavedla povinné limity...
Na namrzlé okno karton, škrabka, chemie. Horkou vodu ne!
Mrazy ztrpčují život řidičům už několik dní. Čelní sklo pokryté ledem, ruce promrzlé u škrábání a čas tlačí. Škrábání oken od námrazy patří mezi nejotravnější discipliny zimního řidiče....
Škoda bojuje o evropský titul. Elroq na to oblékla do závodní kombinézy
Škoda je po čtyřech letech opět ve finálovém klání ankety Evropské auto roku. O prestižní titul Car of the year 2026 bojuje také elektromobil z Mladé Boleslavi. Vítěze vyhlásí v pátek devátého ledna...
Jak připravit auto na chlad a mráz: Kompletní zimní checklist pro bezpečnou jízdu
Připravte svůj vůz na chlad a mráz! Pneumatiky, brzdy, kapaliny i tipy proti smyku. Praktický zimní checklist pro každého řidiče.
Pit stop na dakarské rally. Podívejte, jak se mění kolo závodního náklaďáku
Třetí etapa Dakaru 2026 na 422 kilometrech nabídla všechno od menších dun a otevřených plání až po technické horské pasáže. Posádka dvojnásobného vítěze Rallye Dakar v kategorii kamionů se musela...