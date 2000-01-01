náhledy
Listopad byl v automobilové branži ve znamení velkých oznámení, velkých gest a velkých peněz. Mercedes přinesl na svatého Martina trochu sněhu, Bentley uctilo české letce v RAF, konstruktéři z Kladna oslnili Las Vegas kostičkovým cadillakem a svět má i nové nejdražší auto prodané v klasické aukci. Stalo se toho však samozřejmě mnohem více. Pojďte se podívat.
Autor: X / @ceanglobal
Kladillac. Velká cena F1 v Las Vegas nabídla nejen napínavé závody, ale i velkou show. Diváky ohromil Cadillac Fleetwood z padesátých let, který dopravil nejlepší trojici na vyhlášení vítězů. Legendární auto, které proslavil zpěvák Elvis Presley, je postavené z více než 418 tisíc kostek a jeho autory jsou specialisté Lega z Kladna.
Autor: Lego
Nálet Bentley na ČR. Prodejna automobilů Bentley se přestěhovala do Ořechu u Prahy a nově má v nabídce exkluzivní kolekci Bentley Czech Squadron Collection od zakázkové divize Mulliner. Představuje poctu hrdinským československým pilotům, kteří za druhé světové války sloužili v britském Královském letectvu (RAF).
Autor: Bentley
Každý vůz v sobě nese bohatou symboliku. Designéři Mullineru použili barvy a prvky odkazující na válečná letadla, jako byly Spitfire nebo Wellington. Klíčové vizuální odkazy zahrnují zakázkové prahové lišty s vyrytými profily letounů a mottem dané perutě a speciální laserem leptané insignie perutí na opěrkách hlavy – techniku, kterou Mulliner vyvinul speciálně pro tuto edici.
Autor: Bentley
Tato pozoruhodná sbírka zahrnuje čtyři unikátní modely – Bentayga, Flying Spur, Continental GT a Continental GT Convertible – z nichž každý je věnován jedné z legendárních československých perutí: 310., 311., 312. a 313.
Autor: Bentley
Svatomartinský mercedes. Martin sice nepřijel na bílém koni, a tak 11. listopadu alespoň trochu sněhu dodal Mercedes, který představil první snímky nové generace modelu GLB.
Autor: Mercedes-Benz GLB testy
Pod zasněženou karoserií v aerodynamickém tunelu v technologickém centru Mercedesu v Sindelfingenu z auta není prakticky nic vidět. Verze „po oblevě“ se představí již 8. prosince.
Autor: Mercedes-Benz GLB
Paní Dumíková se do toho v USA opře naplno. Speciální bezpečnostní figuríny pro autonehody jsou sice již několik let navržené tak, aby reprezentovaly i specifická ženská těla, ale dosud je automobilky používali jen v interních testech, a to většinou jen na místě spolujezdce. Figurína je vybavena přibližně 166 senzory, které umožňují shromažďovat podrobnější data o možných zraněních v částech těla, kde jsou ženy zranitelnější.
Autor: Humanetics
Americký ministr dopravy Sean Duffy v listopadu oznámil, že plánuje povinné použití pokročilé figuríny THOR-05F od společnosti Humanetics, který je navržen tak, aby přesněji zohledňoval biologické a anatomické rozdíly ženského těla, pro federální testy, a to pravděpodobně od roku 2027. Jak to bude v Evropě není zatím známo.
Autor: Humanetics
Okolo předsedy představenstva Toyoty Akia Toyody bylo v listopadu živo. Od nakladatelství Springer obdržel prestižní ocenění Zlatý volant za celoživotní dílo a na akci Nascar na závodním okruhu Fuji Speedway byl k vidění ve společnosti amerického velvyslance v Japonsku George Glasse.
Autor: Toyota
Na hlavě měl čepici s nápisem „Make America Great Again“ a na MAGA tričku Trumpa a Vance. Jsme zvědavi, kdy se v rámci honu liberálů na Trumpisty objeví první toyoty v ulicích s nápisem „Tohle jsem koupil, než se Akio zbláznil“.
Autor: Toyota
Panamera jako luxusní kuřárna? Porsche v rámci programu Sonderwunsch vytvořilo z Panamery Turbo luxusní kuřácký salonek na kolech.
Autor: Porsche
Unikátní dvoubarevně lakované auto ve fialových a černých odstínech má v přihrádce mezi předními sedadly speciálně navržený humidor na doutníky. Teoreticky je tak možné jet rychlostí 315 km/h a kouřit při tom v pohodě doutník. Tak to je už hodně „hranatá“ výzva! A ani zadní cestující nemusí smutnit, neboť mají k dispozici integrovanou osvětlenou chladničku na šampaňské a dvě sklenice.
Autor: Porsche
Stroj času? Rolls ujíždí na rolexkách! Německý úpravce Novitec dodal Rolls-Royceu Phantom skutečně nadčasová kola. Speciální ráfky jsou totiž odkazem na slavnou lunetu Rolex Submariner.
Autor: Novitec
Vytvořit si je nechal pro své auto Klaus Gawron, majitel vyhlášeného düsseldorfského klenotnictví Juwelier Fine Art na třídě Königsallee. Kolemjdoucí se ale nesmí divit, že hodiny nejdou přesně. Jedná se totiž jen o polep.
Autor: Novitec
Projekt baterií čínské značky Nio s kapacitou 150 kWh a dojezdem přes 1 000 kilometrů, jejichž výroba odstartovala v roce 2024, byl ukončen, neboť poptávka prý byla příliš nízká. Kdo ví ale, jestli se ptali Čechů, kteří sní o jízdě do Chorvatska na jeden zátah.
Autor: Nio
Akcionáři Tesly na valné hromadě schválili balík akcií pro zakladatele a šéfa firmy Elona Muska, který by mu mohl během příštích deseti let vynést až 878 miliard dolarů (18,5 bilionu korun). Už nyní nejbohatší muž planety by se tak mohl stát prvním dolarovým bilionářem v historii.
Autor: Time
Má to ale velký háček, tedy spíše hák. Hodnota akcií Tesly se musí během příštího desetiletí zvýšit, z nynějších 1,5 bilionu na 8,5 bilionu dolarů. Americká značka navíc musí prodat 20 milionů aut, provozovat 1 milion robotických taxíků, prodat 1 milion robotů a dosáhnout zisk 400 miliard dolarů.
Autor: Tesla
Hodnota akcií Tesly se musí současně zvýšit z nynějších 1,5 bilionu na 8,5 bilionu dolarů. Tak jestli to Elon všechno splní, tak lze jen doufat, že se vyvaruje toho, aby pravačkou ukazoval, jak moc toho vydělal.
Autor: Profimedia.cz
Kdo sní o práci v automobilovém průmyslu, na toho myslí i Ferrari, které staví superškolu. M-TECH Alfredo Ferrari bude už od roku 2029 doprovázet studenty od střední školy až po univerzitu.
Autor: Ferrari
Již nyní ale lze pracovat ve vývoji Škody Auto, a překvapivě ne na elektromobilech. Nově tam hledají i vývojové techniky spalovacích motorů, kteří budou i provádět zkoušky. Včetně extrémních klimatických podmínek, nejen po Evropě, ale i v poušti nebo za polárním kruhem. A podle všeho to není úvazek na dobu určitou.
Autor: Škoda Auto
Automobilka Audi odhalením konceptu R26 předznamenala svůj vstup do seriálu formule 1. Převzala tým Sauber a vyvinula vlastní motor.
Autor: Audi
Za Revolut Audi F1 Team budou závodit současní jezdci Sauberu, Němec Nico Hülkenberg a Brazilec Gabriel Bortoleto.
Autor: Audi
Auto bez fronty a bejvák k tomu! Na italské exkluzivní modely Pagani se čeká až čtyři roky. Kdo by chtěl tento proces urychlit, má nyní možnost. Stačí si koupit jeden ze dvou super penthousů za 30 milionů dolarů v rezidenci, kterou Pagani staví v Miami.
Autor: Pagani
Navíc si půjde postavit do garáže jeden ze dvou kusů Pagani Utopia Roadster „Miami Edition“.
Autor: Pagani
Čínské ministerstvo veřejné bezpečnosti, které je také zodpovědné za národní bezpečnostní normy aut, předložilo nový návrh zákona, který by pro vysokovýkonná auta stanovil minimální čas zrychlení z 0 na 100 km na 5 sekund.
Autor: BYD
To má snížit potenciální nebezpečí extrémních akceleračních manévrů a zvýšit bezpečnost silničního provozu. Návrh omezení je určen pouze pro výkon bezprostředně po nastartování motoru, nikoli pro celkový výkon.
Autor: BYD
Po nuceném opuštění ruského trhu a kolapsu v Číně hledá automobilka Škoda nové odbytiště. Kromě Indie a Vietnamu se proto soustřeďuje také na Blízký východ. Po Ománu, Kataru a Spojených arabských emirátech nově prodává své vozy také v Saúdské Arábii.
Autor: Škoda Auto
Kromě modelů Octavia, Superb, Karoq a Kodiaq nabízí i indické SUV Kushaq a malý sedan Slavia.
Autor: Škoda Auto
Značka Mansory má konkurenci v podobě italského úpravce Stradale Modena. Jeho model GTX je ultimátní úpravou pětidveřového Jeepu Wrangler Unlimited do té správné podoby pro trh v Dubaji.
Autor: Stradale Modena
Tuto metamorfózu umožnilo několik speciálních dílů, jako jsou nárazníky, rozšířené a upravené podběhy kol, přepracovaná přední maska chladiče a další a volitelné přívody vzduchu na kapotě. Pod kapotou může být kromě motorů 2.0 Turbo a 3,6 V6 také 6.4 V8 Hemi 392 Performance s výkonem 505 koní či dokonce 6.2 V8 Hemi Hellcat Performance s výkonem 707 koní
Autor: Stradale Modena
Brazilský koncept Fiatu Dolce Camper má být obytným autem budoucnosti. Stylisticky vychází z modelu Grande Panda.
Autor: Fiat
Nabízí pohled do designu budoucích modelů pro jihoamerický trh. Proč ale ten střešní stan vypadá jako obří pelech pro psa?
Autor: Fiat
Za necelé dva roky se podařilo Xiaomi vyrobit půl milionu automobilů, a to s velmi omezenou modelovou řadou. Xiaomi v současné době prodává své modely především v Číně, ale má ambiciózní vývozní cíle. Potýká se ale s řadou problémů, od poddimenzovaných brzd u některých verzí přes nehody s autopilotem, nefunkční kliky dveří při havárii až po softwarové chyby a nespolehlivost. Jak se říká, práce kvapná, málo platná…
Autor: Xiaomi
Volkswagen, který si nekoupíte. První čínské elektrické SUV od Volkswagenu pro Čínu vznikl s využitím technologie čínské XPengu. Model Unyx 08, vyhrazený pro místní trh, se vyznačuje designem velmi odlišným od SUV vozů Volkswagen, které známe.
Autor: Newspress
Chlubí se 800voltovou elektrickou architekturou, zatímco elektrické modely Volkswagenu prodávané v současnosti v Evropě používají pouze 400voltové systémy. Proporce tohoto velkého pětimetrového SUV nemají nic společného s proporcemi Volkswagenu ID.4. SUV velikosti Touaregu má podle čínské normy dojezd okolo 700 kilometrů.
Autor: Newspress
Když slavný britský konstruktér Gordon Murray loni bojoval s rakovinou, našel útěchu ve své vášni – konstrukci aut. Výsledkem je S1 LM, ultralehký manuální supersport, který je duchovním pokračovatelem McLarenu F1. První exemplář se na aukci v Las Vegas prodal za rekordních bezmála 432 milionů korun a se stal historicky nejdražším novým vozem, který byl kdy tímto způsobem prodán. A přesto právě cena je možná tou nejméně zajímavou částí celé události.
Autor: Monterey Car Week
Pro Gordona Murraye představuje S1 LM také hluboce osobní triumf, který má význam přesahující inženýrskou dokonalost. Na jeho konstrukci totiž pracoval během léčby rakoviny a později přiznal, že projekt mu pomohl překonat těžkou kapitolu jeho života.
Autor: RM Sotheby’s
Výsledek je osobnější než většina moderních automobilů. Vznikne pouze pět kusů na počest pěti aut, která dojela v roce 1995 ve čtyřidvacetihodinovce v Le Mans, přičemž první čtyři skončila na 1., 3., 4. a 5. místě.
Autor: RM Sotheby’s
Český sběratel vydražil unikátní láhev archivní jednosladové skotské whisky Glenfiddich z roku 1959, za kterou zaplatil přibližně 2,5 milionu korun. Limitovaná edice – čítající celosvětově pouhých sedm láhví – vznikla ve spolupráci s týmem formule 1 Aston Martin, který v roce 1959 poprvé vyrazil na start nejprestižnějšího automobilového šampionátu světa.
Autor: Glenfiddich
Skotská whisky Glenfiddich zrála v dubovém sudu plných 65 let. Vlivem takzvané andělské daně, kdy se každoročně odpaří část obsahu, zůstalo v sudu po více než šesti desetiletích jen tolik destilátu, aby vystačil na pouhých sedm lahví o objemu 0,7 litru. Podle odborníků se jedná o jednu z nejvzácnějších láhví, které se v posledních desetiletích podařilo dostat do Česka.
Autor: Glenfiddich