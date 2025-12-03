|
Autozápisník: Paní dumíková jde do akce a v Kladně postavili cadillac z lega
Nahlédněte do tajné skrýše rezavých škodovek. Od pondělka tam pustí veřejnost
Třiadvacet historických vozů v nálezovém stavu. Mnohdy bez laku, orezlé a někdy i nekompletní. To je opravdový ráj milovníků veteránů. Mladoboleslavské Škoda Muzeum se rozhodlo k radikálnímu kroku a...
O návrhu přelomového elektromobilu se u VW radili s dopravci pizzy
Aktuálně je to jeho nejoblíbenější auto, tak už to u designérů bývá. Je zakoukaný do „svého“ nejnovějšího výtvoru. Volkswagen ID.EVERY1 je ovšem přeci jen v mnoha ohledech jiný. Andreas Mindt,...
Nejdražší nové auto v historii. Jeho tvůrci pomohlo překonat léčbu rakoviny
Když slavný britský konstruktér Gordon Murray loni bojoval s rakovinou, našel útěchu ve své vášni – konstrukci aut. Výsledkem je S1 LM, ultralehký manuální supersport, který je duchovním...
Designéři překvapili. O soutěž iDNES.cz je obří zájem, přijel hot rod z Polska
Přiznáváme, takový zájem o naši autodesignérskou soutěž jsme nečekali. V úplném závěru – za poslední dva dny – dorazilo více návrhů než za celý uplynulý měsíc, tedy od vyhlášení soutěže. Těsně před...
Talentovaný Čech zazářil v čínské soutěži. Uspěje jeho drsňák i u nás?
Doslova na poslední chvíli se do velké autodesignérské soutěže iDNES.cz stihl přihlásit Tomáš Cibulka. Talentovaný mladý český designér se před pár dny vrátil z Číny, odkud si odvezl cenu ze soutěže...
Listopad byl v automobilové branži ve znamení velkých oznámení, velkých gest a velkých peněz. Mercedes přinesl na svatého Martina trochu sněhu, konstruktéři z Kladna oslnili Las Vegas kostičkovým...
To tu ještě nebylo. Gotické auto českého designéra a auta od umělé inteligence
Párování aut s architekturou je „vyšší dívčí“. Napasovat auto k architektonickému slohu je lákavé a na pohled jednoduché. Jenže, když na to nejdete jednoduše tak, že ke stavbám ve slozích dvacátého...
Spalovací motory budou zachráněny. Brusel se chystá prolomit zákaz prodeje
Evropská komise se chystá prolomit zákaz prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035. Napsal to list Handelsblatt, který se odvolává na rozhovor s eurokomisařem pro dopravu Apostolosem...
Historický milník. Slavnou cihlu Volva překonalo módní SUV
Volvo letos oslavilo zásadní okamžik. Model XC60 se stal s téměř 2,9 milionu prodaných kusů nejprodávanějším vozem značky v historii a symbolicky tak „předjel“ legendární řadu 240. Symbolické předání...
Čínská auta v Česku. Ptejte se na servis, neoficiální dovozci se vykrucují
Do Česka za poslední rok vstoupilo ke dvěma desítkám nových čínských značek, které nabízejí desítky nových modelů. Přesto se další modely dovážejí skrz individuální dovozy. Zákazník tak zdánlivě...
Panda na steroidech. Italský prcek vyrostl a má francouzský přízvuk
U Fiatu Grande Pandy rozhodně nemůže být mýlka ohledně toho, o jakou značku se jedná. Komu by nic neříkaly povědomé tvary, tak nápisy a znaky všude po autě to již dávají na vědomí velmi zřetelně....
Německo bude v EU prosazovat zmírnění zákazu aut se spalovacími motory
Německá vláda bude v Evropské unii prosazovat zmírnění zákazu prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035. Dohodly se na tom strany vládní koalice – konzervativní unie CDU/CSU a sociální...
Peugeot vynalezl hranatý volant a chystá řízení po drátě, jako v letadle, říká jeho šéf
Čím se liší práce v německém a mezinárodním koncernu? Jak čelit čínské konkurenci a evropským regulacím? V exkluzivním rozhovoru odpovídá Alain Favey, předseda představenstva automobilky Peugeot. To...
Volkswagenu se nedaří zbavovat zaměstnanců. Dobrovolné odchody váznou
Tempo propouštění v německé automobilce Volkswagen od června dramaticky zpomaluje, dobrovolné odchody z německých závodů váznou. S odkazem na vnitrofiremní zprávu o tom píše deník Financial Times...