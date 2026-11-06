Byl to neskutečně divoký měsíc plný úletů. Tesla nám ukázala, že elektrické supersporty jsou opravdu raketovou vědou. U Ferrari zase prozradili, že nápad na elektrickou prvotinu jim vnukl miliardář z e-shopu. Itálie po 73 letech konečně našla šampiona F1 v dvacetiletém klukovi. Nový elektrický Jaguar v sériové verzi opravdu vypadá jako špatně slepená vystřihovánka z ábíčka a největší vychytávku na autosalonu v Paříži předvedla Škodovka – šlapací mixér. Velká říjnová automobilová revoluce byla dokonána – do finále ankety o evropský vůz roku se vůbec poprvé dostala jen elektrická auta.
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