Lednové novinky ze světa aut jsou mrazivé i hodně horké. Český stát parkuje auta padouchů na železničních přejezdech, psanec Magnus Walker prodává svá auta a Toyota a Lexus v Německu vypnuly tisícům řidičů topení na dálku. Ve které zemi je nejprodávanějším autem Porsche 911? A jak to, že svítící hvězda nového Mercedesu třídy S za jízdy nesvítí?
Psanec dává porsche do frcu. V lednu jsme se dozvěděli, že Magnus Walker, ikonický designér, podnikatel a muž, jehož tvář s dlouhými dredy se stala synonymem pro subkulturu „Urban Outlaw“, se rozhodl prodat podstatnou část své legendární sbírky.
Prostřednictvím aukčního domu RM Sotheby’s nabídne v termínu od 18. do 25. března celkem 160 položek, které zahrnují nejen automobily, ale i cenné sběratelské předměty. Walkerovo rozhodnutí není motivováno finanční tísní, ale osobní katarzí. Jeho sběratelská vášeň prý dosáhla bodu, kdy nad ním začala přebírat kontrolu a definovat jeho existenci více, než mu bylo příjemné.
Pro muže, který svou první devětsetjedenáctku koupil v pětadvaceti letech a na své rebelské image postavil úspěšnou značku, jde o zásadní životní milník. Loučení s vozy, které vlastnoručně upravoval a vtiskl jim neopakovatelný charakter, pro něj představuje proces, ke kterému musel vnitřně dozrát.
Výběr je velmi pestrý – od raných modelů 911 s úzkou karoserií přes brutální verze Turbo z 80. let až po vozy s koncepcí transaxle, jako jsou modely 924 či 928. Pro sběratele však nepůjde jen o nákup auta, ale o získání kusu identity „městského psance“, která v posledních dvou dekádách zásadně ovlivnila celou komunitu Porsche.
Kupte si auta od opravdových zločinců! V Česku jsme ještě dále. Ke koupi tu jsou totiž zajímavé kousky od opravdových zločinců. Ministerstvo vnitra nabídne v aukci stroje s historií, kterou psal přímo český trestní zákoník. Jedním z nich je Ford Mustang Fastback jako z filmu Bullittův případ se Stevem McQueenem.
Ikonický „pony car“ z roku 1967 má však háček, takový ten klasický český. Zatímco zvenku vypadá jako ten filmový, pod kapotou je to spíš stavebnice pro pokročilé. Písty a ojnice jsou v krabici, motor je nekompletní. Vyvolávací cena je 344 tisíc korun.
V nabídce je i Corvette C1 z roku 1959. První opravdový americký sporťák. Má chromy, které vás oslepí, a interiér, co voní kouzlem starých časů. Vyvolávací cena? 2,8 milionu korun. Za tuto sumu dostanete kus historie, který se kdysi proháněl po Route 66.
Nejzábavnější na celé akci je způsob, jakým stát, prostřednictvím Centra zajištěných aktiv ministerstva vnitra (CENZA), které spravuje majetek zabavený policií, auta prezentuje. Fotky v upoutávkách totiž ukazují nablýskané stroje hrdě zaparkované přímo na kolejích, byť patrně v uzavřeném areálu.
Stát, který lidi pokutuje za kdejaký přešlap, tu v rámci marketingu klidně ignoruje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Zapomeňte na zákaz zastavení a stání na přejezdu. Když jde o dražbu zabavených amerik, jdou předpisy stranou – hlavně že to na fotce vypadá „drsně“.
Online dražba startuje právě v pátek 6. února. Takže pokud máte zbytečných pár milionů, můžete si do garáže pořídit legendu. Jen, prosím vás, neparkujte s ní na přejezdu, i když vám k tomu dalo ministerstvo velmi názorný návod...
(Ne)svítící zaměřovač eska. Nové vydání Mercedesu třídy S přivezlo hned několik novinek. Jednou z nich je i možnost podsvícení volně stojící hvězdy na kapotě. Zatímco v USA a Číně si majitelé budou moci užívat svítící „zaměřovač“ na kapotě i během jízdy, v Evropě bude kvůli přísným předpisům zářit jen ve funkci uvítacího osvětlení, ale u jedoucího auta musí zůstat zhasnutá.
Evropská legislativa totiž povoluje svítící loga jen tehdy, pokud jsou integrovaná do masky a nepřesahují plochu 100 cm². Hvězda trčící z kapoty je však brána jako „samostatný objekt“ a její svícení za jízdy je v EU nelegální. V Číně však může svítit pořád, a to je hlavní. Tamní zákazníci milují světelné efekty a technologie, „čím víc to svítí, tím víc je to luxus“.
Digitální mráz v Německu. Toyota a Lexus tam vypnuly tisícům řidičů topení na dálku. Automobilový gigant se rozhodl k radikálnímu kroku: prostřednictvím vzdálené aktualizace softwaru deaktivoval funkci dálkového předehřívání interiéru u více než 100 tisíc vozidel se spalovacím motorem.
Změna, která zasáhla uživatele aplikací MyToyota a Lexus Link Plus, vyvolala vlnu pobouření na sociálních sítích i v odborných kruzích, neboť přišla bez varování přímo uprostřed mrazivé sezony. Hlavním důvodem tohoto opatření je zpřísněná německá legislativa a klimatická politika.
Podle tamních úředníků představuje dálkové startování motoru za účelem zahřátí kabiny „zbytečný volnoběh“ a produkuje emise, kterým lze předejít. Mluvčí německé Toyoty vysvětlil, že společnost k tomuto kroku přistoupila, aby své zákazníky ochránila před hrozícími pokutami. Funkce zůstává aktivní pouze u elektromobilů a plug-in hybridů, které dokážou interiér vytopit pomocí elektřiny z baterie bez nutnosti spuštění spalovacího motoru. V Česku se naštěstí nic takového nechystá.
Bestseller Porsche 911. Zatímco evropskému automobilovému trhu v posledních letech dominují praktické elektromobily a úsporná SUV, v malém knížectví v Pyrenejích se odehrává zcela jiný příběh. Podle dat za rok 2025 se v Andoře stal nejprodávanějším novým osobním vozem ikonický sportovní model Porsche 911.
S počtem 86 registrovaných kusů tak tato legenda obhájila své prvenství z roku 2024 a zaznamenala meziroční nárůst popularity o 16 procent. Druhým nejprodávanějším autem se stala Toyota Yaris a na třetím místě skončil Seat Arona. Titul nejúspěšnější značky si pro sebe uzurpovalo BMW s 204 registracemi, přičemž nejprodávanějším modelem bylo brutální M3 Competition xDrive.
Bestie na kolech. Srdcem tohoto stroje je unikátní atmosférický dvanáctiválec vyvinutý společností Capricorn. Tento motor je technickým triumfem – s hmotností pouhých 220 kg aspiruje na titul nejlehčího motoru V12, jaký byl kdy vyroben. Jeho parametry jsou ohromující: při objemu 6,2 litru produkuje výkon 900 koní a je schopen točit až závratných 12 300 otáček za minutu. Inženýři jej navíc od počátku konstruovali pro spalování syntetických paliv, čímž mu zajistili budoucnost i v klimaticky uvědomělém světě.
De Tomaso P900 představuje fascinující paradox moderního automobilového světa. V době, kdy se většina výrobců podřizuje přísným emisním normám a elektrifikaci, přichází tato italská legenda s vozem, který je čistou oslavou mechanického extrému a spalovacího motoru v jeho nejryzejší podobě. Je to pojízdná socha a technologický manifest, který záměrně ignoruje pravidla pro běžný silniční provoz, aby mohl bez kompromisů dominovat na závodních okruzích.
Vizuální stránka motoru a jeho periferních systémů je kapitola sama o sobě. Jakmile se odhalí kryty, naskytne se pohled na propracovanou síť ocelových trubek výfukového systému a komponentů z uhlíkových vláken. Tato estetika vyvolává silné asociace s biomechanickým světem filmového „Vetřelce“ – motor nepůsobí jako statický kus kovu, ale spíše jako živý, pulzující organismus.
Extrémní výkon je přenášen na zadní kola skrze sekvenční převodovku Xtrac, přičemž celková hmotnost vozu činí symbolických 900 kg. Dosažení magického poměru výkonu k hmotnosti 1:1 staví P900 do stejné ligy, v jaké hraje například legendární Koenigsegg One:1.
Rozzuřený trpaslík. Japonská tuningová scéna opět dokázala, že hranice mezi genialitou a naprostým šílenstvím prakticky neexistuje. Nejnovějším důkazem je projekt světoznámého úpravce Rocket Bunny (Pandem), který si vzal do parády nenápadné Suzuki Twin.
Toto malé dvoumístné auto kategorie Kei, které se původně vyrábělo jako úsporné městské vozítko s téměř hravým designem, prošlo radikální proměnou v miniaturní verzi legendárního Nissanu Skyline R32 GT-R.
Nové globální sídlo společnosti General Motors v detroitské Hudsonově čtvrti představuje víc než jen administrativní budovu – je to manifestace budoucnosti amerického automobilového průmyslu pevně zakořeněná v jeho bohaté historii. Přesun na ikonickou adresu na Woodward Avenue má hlubokou symboliku, neboť právě zde v roce 1911 začala historie General Motors. Dnes se společnost do srdce Detroitu vrací, aby v prostorách projektu Hudson’s Detroit zahájila novou éru definovanou inovacemi, elektromobilitou a neporazitelným duchem Motor City.
Interiér nového sídla, navržený vizionáři z GM Design, funguje jako interaktivní galerie, kde každý architektonický detail vypráví příběh značky. Designéři citlivě propojili moderní prvky s odkazem na legendárního architekta Eera Saarinena, jehož styl z 50. let formoval identitu společnosti v minulosti. Tato kontinuita je patrná v celém prostoru – od konferenčních místností pojmenovaných po michiganských dopravních tepnách až po unikátní tapety, které jsou tvořeny koláží z výběru padesáti tisíc firemních patentů.
Investiční asfalt? Možnost vlastnit kousek asfaltu z japonského okruhu Suzuka představuje jednu z nejvíce fascinujících sběratelských příležitostí. Tento legendární okruh, známý svou unikátní konfigurací ve tvaru osmičky a náročným technickým profilem, prochází rozsáhlou modernizací západní části trati. V rámci těchto úprav se provozovatelé rozhodli pro neobvyklý krok – namísto likvidace starého povrchu nabídnou fanouškům možnost zakoupit si autentické kusy vyvrtané přímo z dráhy.
Symbolická cesta olympijského ohně v lednu zavítala do průmyslových center koncernu Stellantis, jako jsou Pomigliano d’Arco, Melfi či Modena. Vyvrcholením se pak stala neděle 11. ledna, kdy plamen dorazil do historického srdce italského motorismu – turínského závodu Mirafiori. V kontextu současných výzev, kdy italská produkce automobilů klesla na historická minima připomínající 50. léta, má přítomnost olympijského ducha v továrních halách vlít dělníkům novou krev do žil.
Legendární italské studio Bertone se v roce 2026 vrací na scénu s fascinujícím projektem, který oživuje jeden z nejikoničtějších konceptů historie. Nový Bertone Runabout je moderní interpretací studie z roku 1969, kterou původně navrhl Marcello Gandini jako předobraz budoucího Fiatu X1/9.
Vůz se bude vyrábět ve dvou karosářských variantách: jako puristická Barchetta s nízkým větrným štítkem pro maximální kontakt s okolím, nebo jako praktičtější Targa s pevnějším čelním sklem a odnímatelným střešním panelem. Designéři si dali záležet na zachování historického ducha, což potvrzují výklopné světlomety integrované do masky chladiče, výrazný ochranný oblouk za sedadly a kulatá zadní světla. Karoserie je vyrobena z uhlíkových vláken, což spolu s kompaktními rozměry (délka necelé čtyři metry) přispívá k velmi nízké hmotnosti 1 057 kg.
Interiér je inspirován světem luxusních jachet. Palubní deska připomíná palubu lodi a místo záplavy displejů zde najdeme pouze digitální otáčkoměr a stylový námořní kompas. Pocit exkluzivity dotváří odhalený mechanismus řadicí páky a skořepinová sedadla z karbonu.
Pod kapotou však Bertone Runabout opouští své původní kořeny u značky Autobianchi. Základem vozu je lepené hliníkové šasi z Lotusu Exige, které poskytuje vynikající tuhost a jízdní vlastnosti. O pohon se stará uprostřed uložený 3,5litrový motor V6 od Toyoty, který je díky přeplňování kompresorem vyladěn na výkon 475 koní. Veškerá síla je přenášena na zadní kola skrze šestistupňovou manuální převodovku, což z vozu dělá stroj pro řidičské puristy. Tato kombinace dovoluje Runaboutu zrychlit z nuly na 100 km/h za 4,1 sekundy a dosáhnout maximální rychlosti 270 km/h.
Tento automobilový šperk nebude běžným pohledem na silnicích. Bertone plánuje ručně vyrobit pouhých 25 kusů, přičemž cena za jeden exemplář začíná na částce 390 tisíc eur (v přepočtu přibližně 10 milionů korun) bez daně. Je to jasný vzkaz sběratelům, kteří hledají unikátní alternativu k zavedeným supersportům a chtějí vlastnit kus oživené automobilové historie.
Hypersport na odchodnou. Adrian Newey, legendární konstruktér, jehož jméno je synonymem pro dominanci ve Formuli 1, se loučí se stájí Red Bull svým dosud nejambicióznějším dílem – hyperautem RB17. S cenou přesahující 6 milionů eur a limitovanou edicí pouhých 50 kusů se jedná o artefakt pro nejbohatší sběratele.
Srdcem tohoto monstra je atmosférický 4,5litrový motor V10 od specialistů z Cosworthu. Ve světě, který se stále více spoléhá na tiché bzučení elektromobilů, působí RB17 jako zjevení z jiné galaxie. Motor je schopen točit neuvěřitelných 15 tisíc otáček za minutu a jeho zvuk připomíná ty nejzlatější éry královny motorsportu. Samotná spalovací jednotka produkuje tisíc koní, kterým sekunduje elektromotor o výkonu 200 koní.
To, co však dělá RB17 skutečně výjimečným, je Neweyho posedlost aerodynamikou. Při rychlosti 240 km/h generuje vůz přítlak 1 700 kilogramů, což je téměř dvojnásobek jeho vlastní hmotnosti, která se pohybuje pod hranicí 900 kg. V kombinaci s aktivním odpružením a technologií přísavného účinku, kterou Newey vypiloval k dokonalosti, slibují počítačové simulace šokující realitu: RB17 by na mnoha okruzích dokázal porazit i současné monoposty Formule 1.
Automobilka Bugatti v lednu 2026 opět šokovala motoristický svět, když v rámci svého ultra-exkluzivního programu Solitaire představila unikátní model s názvem Bugatti FKP Hommage. Tento vůz není ničím jiným než hlubokou poklonou legendárnímu Veyronu, který před dvaceti lety definoval kategorii hypersportů, a zároveň poctou Ferdinandu Karlu Piëchovi, vizionáři, jehož neústupnost značku Bugatti vzkřísila
Inženýři z Molsheimu využili jako základ šasi a pohonnou jednotku z modelu Chiron Super Sport. Srdcem vozu je tak monstrózní osmilitrový motor W16 se čtyřmi turbodmychadly, který produkuje dechberoucích 1 578 koní. To představuje nárůst o téměř 600 koní oproti původnímu „základnímu“ Veyronu, čímž novinka demonstruje obrovský technologický skok uplynulých dvou dekád. Cena tohoto konkrétního exempláře sice zůstává tajemstvím, ale odhady mluví o částce vysoko přesahující 10 milionů eur.
Italská karosárna Caselani, která se proslavila svými ikonickými přestavbami moderních dodávek Citroën do stylu vintage vlnitého plechu, přichází s dalším ambiciózním projektem. Tentokrát spojila síly s renomovaným designérem Davidem Obendorferem, aby vzdala hold jedné z největších legend italských silnic – tříkolce Piaggio Ape. Výsledkem je retro sada s označením 4PE, která proměňuje užitkový model Piaggio Porter v nostalgickou vzpomínku na konec 70. let.
Hlavním motivem této proměny je nahrazení strohé a čistě funkční přídě Porteru NP6 novou maskou z kompozitních skelných vláken. Designéři se inspirovali především řadou Ape P, což se projevuje v typickém „zobákovitém“ tvaru předního blatníku a kulatých světlometech značky Hella, které jsou zasazeny do charakteristických obrouček. Celý set doplňují integrovaná směrová světla, díky čemuž vozidlo získává výrazný historický charakter, aniž by tím utrpěla jeho moderní technika, bezpečnost nebo spolehlivost
Nejdelší auto na světě? Italské studio Aznom z Monzy se rozhodlo redefinovat hranice automobilového luxusu a výsledkem je koncept Aznom L’Epoque. Tento osmimetrový gigant není jen dopravním prostředkem, ale spíše pojízdným architektonickým dílem, které kombinuje nostalgii art deca 30. let s futuristickou brutalistní estetikou. Svou délkou o celé dva metry překonává i prodloužený Rolls-Royce Phantom, čímž si nárokuje titul nejdelšího luxusního vozu planety. Aktuálně však existuje jen v digitální podobě.
Design exteriéru je fascinující hrou proporcí. Extrémně dlouhá kapota, pod níž se namísto motoru nachází velkorysý zavazadlový prostor, kontrastuje s kabinou posunutou výrazně dozadu a zádí, která svými tvary evokuje luxusní jachty. Monumentální postoj vozu podtrhují obří třicetipalcová kola a vertikální mřížka chladiče, která působí spíše jako fasáda paláce než jako funkční prvek automobilu. Nastupování je pak rituálem samo o sobě: část střechy se vyklápí vzhůru, zatímco „sebevražedné“ dveře odkrývají interiér, do kterého cestující vstupují po promítaném světelném koberci.
Uvnitř L’Epoque zcela rezignuje na tradiční pojetí autosedaček. Prostor je koncipován jako šlechtický salonek v konfiguraci 2 + 2 + 2, kde hlavní roli hraje zadní pohovka a designový nábytek doplněný kulatým stolkem. Materiály jako ručně vykládané dřevo a exkluzivní textilie připomínají interiéry historických italských paláců.
I když je vůz vybaven pokročilou umělou inteligencí pro ovládání klimatu a atmosféry, technologie zůstávají diskrétně skryty, aby nenarušovaly klasický, „nedigitální“ dojem z přístrojové desky.
Ačkoliv L’Epoque aktuálně existuje jen v digitální podobě, Aznom po zkušenostech s předchozími extravagantními modely zvažuje výrobu unikátního kusu pro sběratele, čímž by se tento „Batmobil“ stal realitou na silnicích.
