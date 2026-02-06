|
Autozápisník: Vetřelec je tu a kupte si auta od psance a padouchů
Automobilový král se představuje. Prozkoumali jsme nový Mercedes S
Ke stočtyřicátinám si Mercedes nemohl nadělit nic jiného. Přesně na den výročí nejstarší automobilka světa představila novou třídu S. Naprostý vrchol své modelové řady a v mnoha ohledech vrchol...
Drtikolka, Rumuňák i Kačena. Tatra muzeum je katedrálou terénních nezmarů
Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její hlavní klinika. Sídlí v autentických prostorách bývalé slévárny a vzdává hold strojům, které mají bláto v rodném listě a...
Noční můra pojišťováků. Stamilionová auta krasobruslila na zamrzlém jezeře
Tak toto je asi poslední věc, kterou by pojišťováci chtěli vidět. Koncem ledna se na zamrzlém jezeře ve švýcarském Svatém Mořici proháněla v divokých smycích vzácná a drahá auta, jaká mnozí jen...
Neváhejte, kupujte! Tato auta letos bez náhrady skončí kvůli elektru i robotům
Letos se rozloučí s výrobními linkami řada ikonických automobilů. Ty se spalovacími motory mnohdy končí, aby uvolnily místo nové generaci elektromobilů, a některá elektroauta zase vyklidí výrobní...
Legendy i exoti. Na veteránskou slavnost do Paříže přivezla závoďáky i Škoda
Od našeho zpravodaje v Paříži Závodní speciály ze všech epoch automobilismu ukazuje pařížský Rétromobile. Tradiční veteránský veletrh je jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu. Znalci si všímají, že v posledních ročnících na...
Nový Renault Clio v Česku. Normální auto je mezi nejdůležitějšími v Evropě
Přijde dáma do „renaultárny“ a vyskládá prodejci na stůl dvě stě padesát tisíc korun se slovy: „Jedno clio.“ Ta historka o dámě kupující auto jako chleba v pekárně není smyšlená, prý se před dekádami...
Historický průlom. Horská služba začne využívat elektroauta a vezme je i do terénu
Horská služba ČR bude nově jezdit i v elektromobilech. Orlické hory, Krkonoše i další oblasti dostanou po jednom voze, který má sloužit hlavně na běžné pojížďky či cesty na školení. Třeba v Orlických...
Auto zasáhl meteorit. Trefa vynesla vozu světovou slávu a řidičce miliony
Každé auto může být slavné. Například když vyhraje rallye či dosáhne rychlostního rekordu. Nad jiné může vyniknout i tím, koho vozí do práce. Pokud je to diktátor či celebrita, je to hned snadnější....
Audi platí malé daně, není na čtivo. Knihovna trpí kvůli krizi autoprůmyslu
Krize německého automobilového průmyslu doléhá i na města, například na bavorský Ingolstadt, který je domovem značky Audi. Kvůli výpadku příjmů ze živnostenské daně radnice snížila rozpočet pro...
Pokuty v Rakousku mohou jít do statisíců, hrozí i za nezajištěné lyžáky v autě
Při cestě za lyžovačkou do Rakouska pozor na pokuty, ale i na dálniční známky. V Rakousku si stále můžete vybrat mezi nalepovací dálniční známkou a tou elektronickou. Když ale nebudete mít žádnou,...
Dřív špatný design značkám prošel, dnes by to byla smrt, říká hlavní návrhář Citroënu
Pierre Leclercq je zářivou hvězdou designstudia Citroënu. U v mnoha ohledech kultovní značky zakotvil po štacích po celém světě. V nebývale otevřeném rozhovoru tento obrovský sympaťák vypráví, jak se...
Dieselgate nebere konce, v Mnichově začal nový soud s manažery Audi
V Mnichově začal další soud v souvislosti s rozsáhlým emisním skandálem známým jako dieselgate. Na lavici obžalovaných usedli čtyři bývalí manažeři automobilky Audi, která je součástí koncernu...
Grandis od tří diamantů je Japonec s francouzským přízvukem a skotskou náturou
Nové Mitsubishi Grandis přijíždí do segmentu, který byl dříve doménou malých kombíků. Tento crossover je v podstatě „převlečený“ Renault Symbioz, což mu dává ve vrcholném provedení do vínku unikátní...