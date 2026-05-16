náhledy
Jaro je v plném proudu, silnice oschly a automobilový svět rozhodně nespí. Proč Číňané jezdí autem po třech kolech a jak to, že jela stíhačka F-16 po bratislavské dálnici? Kde si ve Francii dát pozor na opilé jeleny a která automobilka nabízí stylové polobotky? Přinášíme pel-mel květnového dění na čtyřech (popř. třech) kolech.
Autor: BYD
Jednou ze zajímavostí pekingského autosalonu byly SUV modely BYD Fangchengbao Bao 5 a 8 od koncernu BYD, které umějí jezdit jen po třech kolech. Elektrický inteligentní hydraulický systém DiSus-P Ultra pomůže v situaci, kdy jedno kolo uvázlo na blátivé nebo písčité silnici, nebo je třeba se vyhnout proláklině. Ale má to i jiné využití – pokud vám někde dají botičku, tak zkrátka odjedete jen po třech kolech...
Autor: BYD
Zelená víra z plastu. Kdysi děti u plastových miniatur pump tankovaly benzin, dnes však pro ně firma Little Tikes vyrábí imitaci elektrické nabíječky. Trendy je dnes třeba sledovat už od plenek, nebo je to jen typický greenwashing? Ironií totiž je, že je tato nabíječka vyrobena výhradně z ropy.
Autor: Newspress
Chlapská pýcha se rodí u piva, ale málokdy přežije ranní kocovinu. Miliardář Ratcliffe však v zakouřené londýnské hospodě Grenadier stvořil auto. Nápad načrtl na pětilibrovku, plácl ji na strop a šel auto vyrábět.
Autor: Newspress
Dnes má ten flám zelenou plaketu světového dědictví na zdi této památné hospody. Grenadier je teď oficiální památkou, hned vedle Beatles a stíhaček Spitfire. Je to globální stopa jednoho flámu. Britové prostě umějí prodat i účet za alkohol jako historii!
Autor: Newspress
Svět se definitivně zbláznil, ale tentokrát za to nemohou politici. V Burgundsku mají momentálně četníci plné ruce práce s účastníky silničního provozu, kteří sice nemají řidičák, ale zato mají solidní „špičku“. Místo pirátů silnic totiž nahánějí zmatené jeleny, kteří se přejedli kvasících pupenů a pletou si ve tři hodiny ráno okresky s tanečním parketem.
Autor: Gendarmerie Charnay-lès-Mâcon
Noční provoz na dálnici D1 v Bratislavě v polovině května zpestřil mimořádný náklad.
Autor: Profimedia.cz
Z výstaviště Incheba, kde skončil veletrh obranné a bezpečnostní techniky, se na letiště přesouvala slovenská stíhačka F-16.
Autor: Profimedia.cz
Měla ta chlouba NATO dálniční známku? Pokud ne, doufáme, že ji zaznamenaly kamery. Pokuta za chybějící kupon totiž nezná bratra (nebo brata?) ani Alianci.
Autor: Profimedia.cz
Mazda ráda mluví o filozofii Jinba Ittai – tedy o dokonalém splynutí jezdce a koně (v tomto případě řidiče a CX-5). S botami s názvem SP-MZD od značky Spingle z klokaní kůže to však dostává nový rozměr. Teď už nejste jen řidič, jste přímým prodloužením podvozku.
Autor: Mazda
Pokud toužíte po dokonalém sladění se svým SUV, připravte si pevné nervy a kurzovní lístek. Boty sice nekoupíte v běžném obchoďáku, ale přes japonský e-shop s mezinárodním balíčkem „přežijte celní řízení“.
Autor: Mazda
Služba Buyee vám sice nákup usnadní, ale až vám domů dorazí krabice z Hirošimy, možná zjistíte, že clo, daň a doprava stály tolik, že byste za to měli sadu nových zimních pneumatik. Ale co by člověk neudělal pro to, aby mohl v zácpě na Jižní spojce hýbat palcem u nohy v rytmu designu Kodo.
Autor: Mazda
Správně obutí je důležité hlavně ve formuli 1. Značka Crocs ve spolupráci s týmem Red Bull Racing myslela na ty, kteří při cestě do lednice rádi vybírají zatáčky v ideální stopě. Limitovaná edice gumových pantoflí má po stranách falešná kola a na patě skutečné aerodynamické přítlačné křídlo. Sice vám nezajistí přítlak v zatáčkách kolem gauče, ale když si hodíte nohy na stůl, všichni uvidí, že to s aerodynamikou myslíte vážně.
Autor: Crocs
Co se stane, když vezmete čistokrevný supersport AMG GT, v Affalterbachu ho rozříznou napůl, navaří k němu další pár dveří a řeknou si, že fyzikální zákony jsou vlastně jenom doporučení? Vznikne Mercedes-AMG GT 4-door kupé.Pod kapotou vrcholné verze GT 63 S bije čtyřlitrový V8 biturbo, který na silnici posílá 639 koní.
Autor: Mercedes-Benz
Ve skutečnosti je to brutální, luxusní pětidveřový liftback s pohonem všech kol, který byl od začátku vyvíjen přímo divizí AMG jako samostatný model. Je to auto s hlubokou technickou schizofrenií: dokáže odvézt rodinu na dovolenou a hned potom na okruhu zesměšnit nejedno porsche. Celý svět mu tleská.
Autor: Mercedes-Benz
To první elektrické ferrari to schytávalo ze všech stran. Odhalení nového italského elektromobilu Ferrari Luce vyvolalo na internetu doslova lavinu negativní publicity a ostré kritiky kvůli jeho kontroverznímu designu. Této vlny se okamžitě chytil nekompromisní svět online memů, kde si z vozu neutahují jen konkurenční automobilky, ale překvapivě i značky, které nemají s autoprůmyslem vůbec nic společného.
Autor: Ferrari
Do virálního parodování se zapojil například diskontní řetězec Lidl, který na sociálních sítích srovnal ferrari se svým nákupním vozíkem a uštěpačně dodal, že jejich „Wagen“ na rozdíl od italského superauta nestojí půl milionu eur. Pozadu nezůstali ani výrobci cukrovinek; švýcarské Toblerone zveřejnilo fotomontáž své ikonické čokolády s kompletně zaoblenými hranami a značka KitKat upravila své tradiční tyčinky do aerodynamických tvarů s modrým obalem.
Autor: Lidl
Ferrari Luce se tak sice stalo obrovským hitem, ale místo technologické revoluce slouží spíše jako celosvětový terč pro kreativní marketingové rýpance. Takto umělá inteligence propojila Ferrari Luce s Fiatem Multipla.
Autor: V autě
Zatímco internet vře hněvem, delegace Ferrari vedená prezidentem Johnem Elkannem se vydala na diplomatickou misi přímo do Vatikánu. Snad autu požehnání od papeže pomůže...
Autor: Ferrari
Konec ikon. 10. května 2026 v kalifornském závodě ve Fremontu oficiálně opustily montážní linku poslední vozy Tesla Model S a Model X.
Autor: Tesla/X
Elon Musk splnil úkol – udělal z elektromobilů luxusní fetiš a ponížil německou konkurenci. Teď ho však auta nudí. Místo nich chce vyrábět humanoidní roboty Optimus a autonomní taxíky.
Autor: Tesla/X
Byla to auta, která donutila šéfa VW křičet na vlastní inženýry, že jsou neschopní, a upekla Elonu Muskovi pověst génia.
Autor: Tesla/X
Na Svátek práce odešel na věčnost Alex Zanardi, symbol pracovitosti a absolutní nezlomnosti.
Autor: BMW
Dvojnásobný šampion série CART a bývalý pilot F1, po tragické nehodě v roce 2001 přišel o obě nohy, přesto se Alex Zanardi vrátil k motorsportu...
... a získal čtyři zlaté medaile v paracyklistice. Ve věku 59 let navždy odešel muž s největším srdcem bojovníka.
Autor: Reuters
Konec jedné éry. Poslední auta z továrny Saabu v Trollhättanu byla v květnu rozprodána. V online aukci se dražilo posledních sedm vozů bývalého Saabu.
Autor: Klaravik
Přestože o vozy projevili zájem sběratelé z USA i celé Evropy, nakonec všechny kousky zůstávají „doma“ – vydražili je výhradně švédští soukromí sběratelé a firmy. Jednalo se totiž o prototypy či předsériové kusy, které nesmějí legálně vyjet na běžné silnice. Stanou se z nich čistě sběratelské artefakty.
Autor: Klaravik
Lancia představila první snímky vlajkové lodi Gamma. Fastback s délkou 4,67 m a šířkou 1,89 m. Design navazuje na koncept Pu+R HPE a model Ypsilon, což potvrzuje osvětlená přední maska ve tvaru poháru, zapuštěné kliky dveří a specificky tvarovaná záď s nápisem Lancia.
Autor: Lancia
Pod italským designem nové Lancie Gamma se ukrývá koncernová technika Stellantisu. Auto stojí na platformě STLA Medium, kterou sdílí s Peugeotem 3008 nebo Opelem Grandland. Konceptem zvýšeného fastbacku má však nejblíže k Citroënu C5 X. Obří baterie navíc slibuje špičkový dojezd až 740 km.
Autor: Lancia
Vnitřek sází na horizontální architekturu palubní desky. Na rozdíl od striktně minimalistických konkurentů si zachovává řadu fyzických tlačítek pro snazší ovládání. Technologickou výbavu tvoří digitální přístrojový štít a nový infotainment odvozený z menšího modelu Ypsilon.
Autor: Lancia
Mít na zápěstí kousek asfaltu z Monaka 1996? To smrdí průšvihem... nebo spíš spálenou gumou! V prodeji se objevil náramek z gumy monopostu, který přežil nejbláznivější liják historie F1. Schumacher, Hill i Alesi tehdy v Monaku skončili ve svodidlech, ale ten, kdo tento kus gumy z roku 1996 bude nosit na zápěstí, prý stoprocentně nenabourá.
Autor: Newspress
Robert Lewandowski vyměnil německou automobilovou pýchu za čínské SUV Chery Tiggo 9. Muž, který v Mnichově střílel góly jako na běžícím páse, teď v Barceloně jezdí plug-in hybridem. Pikantní je, že menší bratříček jeho vozu slouží městské policii ve Znojmě. Lewa a znojemští strážníci tak teď kopou za stejný tým.
Autor: Chery
Chcete auto, které nabíjíte déle, než s ním jedete, a stojí jako byt? Garage Italia má řešení! Spiaggina 2026 je elektro-šperk s výkonem nákupního vozíku, ale s interiérem od designérů. Ideální na jízdu pro rohlíky na riviéře.
Autor: Newspress
S dojezdem 100 km a rychlostí 70 km/h sice neujedete policii, ale v zácpě u pláže budete za hvězdu. Cena 90 tisíc eur (v přepočtu 2 180 000 Kč) bez daně dokazuje, že styl se nedá koupit levně. A piknikový koš je prý v ceně. Nekupte to!
Autor: Newspress
V Cannes se vydražila unikátní Denza Z9GT od BYD upravená šperkaři z firmy Chopard. Kupec za tuto elektrickou raketu s interiérem plným ametystů vysázel neskutečných 700 tisíc eur (místo běžných 115 tisíc), v přepočtu téměř 17 milionů korun! No, s výkonem přes 1 100 koní sice zrychlí z nuly na stovku za 2,7 sekundy, ale při této ceně majitele trefí šlak ještě dřív, než vůbec stihne sešlápnout plyn!
Autor: Denza