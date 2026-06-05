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Autozápisník: Číňané jezdí po třech kolech, opilí jeleni a stíhačka na dálnici

Vladimír Löbl
aktualizováno  9:08
Jaro je v plném proudu, silnice oschly a automobilový svět rozhodně nespí. Proč Číňané jezdí autem po třech kolech a jak to, že jela stíhačka F-16 po bratislavské dálnici? Kde si ve Francii dát pozor na opilé jeleny a která automobilka nabízí stylové polobotky? Přinášíme pel-mel květnového dění na čtyřech (popř. třech) kolech.
Jaro je v plném proudu, silnice oschly a automobilový svět rozhodně nespí. Proč... Jednou ze zajímavostí pekingského autosalonu byly SUV modely BYD Fangchengbao... Zelená víra z plastu. Kdysi děti u plastových miniatur pump tankovaly benzin,... Chlapská pýcha se rodí u piva, ale málokdy přežije ranní kocovinu. Miliardář... Dnes má ten flám zelenou plaketu světového dědictví na zdi této památné... Svět se definitivně zbláznil, ale tentokrát za to nemohou politici. V... Po dálnici D1 v Bratislavě se kvůli veletrhu obranné a bezpečnostní techniky... Po dálnici D1 v Bratislavě se kvůli veletrhu obranné a bezpečnostní techniky... Po dálnici D1 v Bratislavě se kvůli veletrhu obranné a bezpečnostní techniky... Po dálnici D1 v Bratislavě se kvůli veletrhu obranné a bezpečnostní techniky... Mazda ráda mluví o filozofii Jinba Ittai – tedy o dokonalém splynutí jezdce a... Pokud toužíte po dokonalém sladění se svým SUV, připravte si pevné nervy a...

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Autozápisník: Číňané jezdí po třech kolech, opilí jeleni a stíhačka na dálnici

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vydáno 3. června 2026

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