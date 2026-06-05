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Elektroferrari je super, i přes všechny ty chyby. Internet se směje a nadává
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Elektroferrari je super, i přes všechny ty chyby. Internet se směje a nadává
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Po celá desetiletí se spekulovalo o příchodu nového Citroënu 2CV, nyní je konečně opravdu blízko. Oprášit tuto legendu se pokoušeli různí designéři a s konceptem podobného auta přišel i americký...
Myslíte si, že o autech víte naprosto všechno? Otestujte své znalosti v našem velkém automobilovém kvízu! Čekají vás otázky z historie, techniky, ikonických modelů i světa motorsportu.
Nechat se vézt tak dlouho, až dorazíte na samý konec světa. A pak? Noc můžete strávit pod vlastní střechou. Ne ve stanu, ale v bydlení, které do cíle přijelo s vámi. Zapřažené za e-kolo. Takový je...
Pražské Výstaviště v Holešovicích o víkendu hostilo další ročník motoristické slavnosti Legendy, který lákal na oslavy velkých jubileí značek Mercedes-Benz či Škoda Motorsport, motoristické srdce ale...
Jiří Dytrych, vrcholový manažer Škody Auto nám to naznačoval už před několika měsíci, malý méně než čtyřmetrový crossover Kylaq vyvinutý pro indický trh, by se mohl dostat do Evropy. Teď o něm začal...
Elektrický sporťák, ta dvě slova mi pořád nejdou nějak dohromady. Ale nová elektrická Alpine A390 ukazuje, že i s takovým autem může být za určitých okolností zábava, i když mu chybí přirozený...
Jaro je v plném proudu, silnice oschly a automobilový svět rozhodně nespí. Proč Číňané jezdí autem po třech kolech a jak to, že jela stíhačka F-16 po bratislavské dálnici? Kde si ve Francii dát pozor...
Společnost Valeo otevřela novou budovu výzkumného a vývojového centra v Praze. Prostory s kapacitou 150 pracovních míst mají podpořit další rozvoj technologií pro asistenční systémy řidiče a...
MG oznámilo svůj první výrobní závod na evropské pevnině. Fabrika se bude nacházet v Galicii ve Španělsku u města Ferrol v provincii La Coruña, vytvoří 2 000 pracovních míst napříč Evropou...
V bavorském Bad Kissingenu začíná výstava Abenteuer & Allrad, kterou každoročně navštěvuje padesát tisíc zájemců o nezávislé cestování. Na akci má premiéru expediční speciál na podvozku MAN 6×6,...
První jarní výlet může skončit pohodovou dovolenou, ale i drahou opravou u silnice. Odborníci proto doporučují nepodcenit kontrolu obytného vozu po zimě. Pneumatiky, baterie, voda, plyn i těsnění...
Už od chvíle, kdy ministerstvo dopravy upozornilo, že se blíží povinnost mít tachograf v dodávkách, panují lehké zmatky. Týkají se hlavně toho, kdo tachograf musí mít a kdo ne. Je to ovšem poměrně...
Od začátku letošního roku do konce května zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů a jeden spolujezdec. Tragická bilance prvních pěti měsíců je výrazně horší než loni, kdy bylo obětí o 14 méně.
Po celá desetiletí se spekulovalo o příchodu nového Citroënu 2CV, nyní je konečně opravdu blízko. Oprášit tuto legendu se pokoušeli různí designéři a s konceptem podobného auta přišel i americký...
Myslíte si, že o autech víte naprosto všechno? Otestujte své znalosti v našem velkém automobilovém kvízu! Čekají vás otázky z historie, techniky, ikonických modelů i světa motorsportu.
Pražské Výstaviště v Holešovicích o víkendu hostilo další ročník motoristické slavnosti Legendy, který lákal na oslavy velkých jubileí značek Mercedes-Benz či Škoda Motorsport, motoristické srdce ale...
Snad pomůže požehnání od papeže, musí si po lavině negativních reakcí říkat v Maranellu. „Skutečná inovace není demokratická. Průlomové myšlenky zřídkakdy vznikají z okamžitého konsenzu,“ říká...