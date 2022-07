Špatné parkování za 163 milionů, čoudící elektrohummer a kamioňáci z F1

Na české dálnice „vlétla“ po německých silničních stíhačkách i jedna italská, a o pozdvižení bylo hned postaráno. A lidová tvořivost na řeči o zabavování aut zločincům a jejich používání policií zareagovala mj. rolls-roycem v policejních barvách. Pozdvižení bylo i v USA, kde zjistili, že jejich obří elektrický Hummer EV vlastně „hulí jako komín“. Ale také u koncernu Volkswagen, jejíž šéf dostal „kopačky“ a tanec „mezi vejci“ si nově vyzkouší muž od Porsche.

Nový chorvatský most za 525 milionů eur ve velkém stylu „otevřel“ chorvatský elektrický supersport za 2 miliony eur. Hvězdou nové francouzské road-movie se překvapivě stalo letité krabicové volvo a česká „Královna volantu“ byla uvedena do Síně slávy Mezinárodní federace historických vozidel.

Jak to, že je nejexkluzivnější kavárna v Londýně u dealera Bugatti? Který elektromobil má šanci stát se budoucím klasikem? Proč Toyota nechce ani slyšet o jedné bílé corolle z Afghánistánu? Co dělat, když vám přijde pokuta za 163 milionů korun, a jak by vypadali současní jezdci formule 1 jako řidiči kamionů? Rozhodně si to nenechte ujít!