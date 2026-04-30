Dubnové události v autobranži šokovaly. Čínský výrobce vysavačů postavil auto s raketovými motory a Huawei udělal ze světlometů projektor jako v kině. Porsche již „tuní“ i kufry a Mansory przní již i čínská elektromonstra. „Pěvecký“ VW Golf vzbudil nostalgickou vzpomínku na Falca a zažehl myšlenku na škodovky v edici Karel Gott.
Elon Musk už roky slibuje Roadster s tryskami od SpaceX, ale zatím jsme viděli jen sliby a jedno auto ve vesmíru. Čínský výrobce vysavačů Dreame se rozhodl nečekat. Jeho koncept Nebula NEXT 01 JET Edition už ty raketové motory má a na stovku údajně auto vystřelí za 0,9 s.
Čtyřdveřový hypersport se dvěma elektrickými motory a raketovým pohonem slibuje tah 100 kN. To je síla, která vás do sedačky nepřitlačí, ale přímo vlisuje. Jak by vše mohlo vypadat, ukazuje AI video.
Raketový pohon v autě od výrobce vysavačů? Zní to spíš jako sci-fi než realita. Dreame v Pekingu ohromuje čísly, ale odborníci se ptají, zda nejde spíš jen o chytrý marketingový tah, jak značku Nebula zviditelnit vedle zavedených gigantů typu Tesla.
Legendární KITT má problém se zákonem! Replika ze seriálu Knight Rider dostala v New Yorku pokutu 50 dolarů za rychlost. Pontiac z roku 1982 přitom už léta neopustil muzeum Volo v Illinois. Chyba zřejmě nastala v systému, který propojil značku „KNIGHT“ s muzejním exponátem. Nebo je to jen šikovná reklama muzea, jak si zadarmo zajistit publicitu.
Limitovaná edice Golfu GTI jako pocta Falcovi: Volkswagen v Rakousku odpálil stylovou bombu. Limitované edice Golf Falco a GTI Falco (pouhých 40 kusů!) vzdávají hold legendárnímu zpěvákovi. S luxusním audiem, vinyly a podpisem ikony na karoserii jde o sběratelský sen, který propojuje auta s popkulturou.
Pohled přes hranice vyvolává jasnou otázku: Proč podobnou kartu nevytáhne domácí Škoda Auto? Falco byl pro Rakušany ikonou, ale my máme fenomén, který ho hravě zastíní. Propojení české strojírenské tradice s nejslavnějším hlasem našich dějin se přímo nabízí, ale v Mladé Boleslavi zatím potenciál spí.
Představte si Superb nebo Kodiaq v edici Karel Gott. Elegantní zlaté detaily, prémiové ozvučení a limitovaná série pro největší fanoušky. V Česku i Německu by zmizela z autosalonů během pár hodin. Škodo, je nejvyšší čas pustit se do práce!
Renault R5 Turbo 3E je elektrické monstrum s 555 koňmi, které stojí nesmyslných 160 000 eur. Pokud nemáte zbytečné miliony, ale milujete styl 80. let, můžete pomoct k realizaci jeho Lego verze. Na platformě LEGO Ideas sbírá fanoušek Devon-Bricks hlasy pro svůj neuvěřitelně detailní model. Pokud jich bude 10 000, dánský gigant ho pošle do výroby.
Model Renaultu R5 Turbo 3E od fanoušků vypadá lépe než mnohé oficiální sady – nechybí otevírací dveře ani věrný interiér. Cíl je jasný: 10 000 hlasů a cena pod 200 eur. Tak co, jdete do toho?
Befelemepesseveze! Situace Stellantisu je momentálně „pod psa“ a rozhoduje se, které značky výhledově zavře, ale nyní pro změnu jednu nově založil. Jmenuje se Mopaw a jedná se o prémiové příslušenství pro psy a další domácí mazlíčky, které je (na rozdíl od aut) velmi lukrativní záležitostí.
Koncern Volkswagen čelí kritice za provoz letky Volkswagen AirService. V roce 2025 jejích 6 tryskáčů provedlo 1 450 letů a vypustilo 5 848 tun CO2. Kontroverzi budí podle kritiků zejména lety do dovolenkových destinací jako Ibiza či Nice a daňové výjimky na palivo. Pro skupinu prosazující elektromobilitu jde o vážný střet s ekologickou strategií a reputační problém.
Design Chery Arrizo S vyvolal na autosalonu v Pekingu pozdvižení. Zatímco kritici mluví o nepokrytém kopírování linek Audi RS6 a A5, fanoušci v Pekingu obdivují odvahu, s jakou Chery kombinuje německý styl s čínskou digitální výbavou. Otázkou zůstává, jak na tento „vizuální koktejl“ zareagují právníci z Ingolstadtu. Nejspíš nijak, ti už zcela rezignovali.
Prorazí Arrizo S i mimo Čínu? S motorem o výkonu 257 koní a inteligentním řízením Falcon má sedan ambice stát se globálním rivalem zavedených značek. Pokud Chery udrží agresivní cenovku pod hranicí prémiových vozů, mohlo by toto „převlečené Audi“ zamíchat kartami i na trzích, kde tato značka dosud prodávala jen SUV. Budou mít Číňané tolik drzosti ho přívézt i do Evropy?
U Audi ale mají jiné starosti. Připravují se na uvedení svého „drobečka“. Ingolstadtská značka totiž pro změnu chystá SUV, a to opravdu hodně velké. Model Q9 bude konkurovat BMW X7 a Mercedesu GLS. Zatím se ale představila jen zakamuflovaná karoserie, ale také již kompletní interiér.
Srdcem kabiny je digitální architektura tvořená zakřiveným panelem přístrojového štítu a centrálního infotainmentu, doplněná o dedikovaný displej pro spolujezdce. Skutečná revoluce se však odehrává v detailech.
Cestující ve druhé řadě si budou moct užívat pohodlí dvou samostatných, elektricky nastavitelných křesel. Atmosféru bude dotvářet 4D audiosystém Bang & Olufsen, jehož aktivní členy v sedadlech přenášejí vibrace hudby přímo do těla posádky.
Poprvé u značky Audi se setkáváme s plně elektricky ovládanými dveřmi, které lze ovládat aplikací, tlačítkem nebo se samy zavřou po sešlápnutí brzdového pedálu. Audi Q9 dorazí k prvním zákazníkům koncem roku 2026.
Miláno se v dubnu 2026 opět zaplnilo designéry, architekty a vizionáři. Na tamním týdnu designu jsou auta spíš než jako soubor součástek prezentovaná jako další životní prostor a vyjádření identity.
Legendární Twingo v Gran Turismo 7! Do populárního simulátoru konečně dorazil Renault Twingo první generace. I s 55 koňmi je tahle „žabka“ hitem díky šíleným úpravám a swapům motorů. Aktualizace 1.69 navíc přinesla vzácné Porsche 911 Turbo S a elektrický hypersport Yangwang U9. Nejvyšší čas vyrazit na trať!
Škoda hrou: Škoda Auto úspěšně zakončila svou účast na výstavě Milan Design Week 2026. Prezentace, kterou si v dubnu prohlédlo 60 000 návštěvníků, se stala nejlépe hodnocenou instalací celého ročníku 2026 a získala prestižní cenu Fuorisalone Award.
V milánském Palazzo del Senato, kde jindy šustí pergameny státního archivu, v dubnu „parkovala“ česká budoucnost – Škoda Epiq. Španěl Ricardo Orts tu vytvořil svět z plastelíny.
Umělec vnesl do české techniky jižní slunce a hravost. Jeho instalace „Óóó, to je EpiQ!“ bourala bariéry mezi strojem a uživatelem.
Kino na kolech: Světlomety Huawei XPixel mění auta v mobilní kina. Systém s rozlišením přes milion pixelů nově zvládá plnobarevnou projekci místo dřívější černobílé. Díky expertíze Huawei v obrazových technologiích už světla neslouží jen k viditelnosti, ale promítají živý obraz srovnatelný s kvalitním projektorem.
Nová generace světlometů Huawei XPixel boří stereotypy. Duální světlomety představené na autosalonu v Pekingu promění jakoukoli zeď v promítací plátno. S barvami jako žlutá či modrá a vysokým rozlišením vytvářejí virtuální studio. Z tradičního osvětlení silnic se tak stává špičkový multimediální zážitek pod širým nebem.
Amsterdam zakázal na městských plochách reklamy na auta se spalovacími motory. Radnice chce z benzinu vytvořit podobné společenské tabu. Z ulic a metra ale zmizí i reklamy na údajně klimaticky škodlivé produkty jako je maso, a to i rybí, stejně jako reklamy na aerolinky či exotické dovolené. Ve čtvrti červených luceren ale přitom vesele kvete legální prostituce, v coffee shopech se běžně prodává marihuana a v takzvaných smart shopech bez potíží koupíte halucinogenní houby.
Velkým tématem letošního Milána byla úcta k minulosti v podobě restomodů. Projekt JAS Tensei, na kterém spolupracovala Pininfarina a JAS Motorsport, vdechl nový život ikonické Hondě NSX.
Karbonová karoserie, atmosférický motor V6 a manuální převodovka – to je odpověď na digitální přesycenost.
Tensei („znovuzrození“) ukazuje, že špičkový italský design dokáže zachovat analogovou radost z jízdy i v ultra-moderním balení.
Model v měřítku 1:5 odhalil v Miláně dramatické změny: delší rozvor, širší rozchod kol a výrazná zadní ramena. Tensei sedí níž a působí mnohem agresivněji než původní NSX. Tato geometrická transformace dává vozu suverénní postoj na silnici, aniž by narušila jeho historickou eleganci.
Toyota si nechala vyrobit 70 kusů luxusních kancelářských křesel ze sedadel modelu Crown. Za 3 500 eur získáte elektrické polohování, vyhřívání i ventilaci. Nejbizarnější detail? Spona bezpečnostního pásu slouží jako USB port. O majitelích těchto sběratelských kousků rozhodne mezi zájemci loterie.
Divize interiérového designu Toyota Boshoku vzala elektrické sedadlo z modelu Crown a ve spolupráci s firmou Itoki jej osadila na speciální kancelářský podstavec. Výsledkem je křeslo, kterému nechybí motorizované naklápění, bederní opěrka, ventilace ani vyhřívání.
Průjem v autě a zácpa v provozu? Žádný problém! Čínská značka s pro našince pikantním jménem Seres si nechala patentovat chemickou toaletu integrovanou přímo do vozu. Má odvětrávání i topení na vysoušení „odpadu“. Ideální pro ty, co v autě v podstatě bydlí, nebo pro majitele, kterým se ze vší té techniky prostě udělalo nevolno.
Hlasový povel „otevřít toaletu“ posune sedadlo a k dispozici je turecký záchod s nášlapy. Podle patentové dokumentace má řešení sloužit především při dlouhých cestách, kempování nebo pokud člověk žije v autě. Nebo je to možná spíš upřímné přiznání k tomu, v jakém stavu se dnešní autoprůmysl vlastně nachází.
Denza Z přímo útočí na zavedené evropské luxusní značky. Tento úchvatný kabriolet kombinuje italskou eleganci s brutální silou přes 1 000 koní. Díky třem elektromotorům zrychlí na stovku za méně než 2 sekundy.
S cenou, která je zlomkem oproti Maserati, plánuje Denza Z dobýt Evropu – svou dynamickou premiéru si odbude v britském Goodwoodu, kde má mít mateřský koncern BYD obří stánek.
Za designem řady Z stojí Wolfgang Egger, bývalý šéfdesignér Audi.
Maserati zatím strádá. V posledních letech zažívá strmý pád. Zatímco v roce 2017 značka prodávala přes 50 000 vozů ročně, loni se celosvětové registrace se propadly k hranici 7 900 vozů za rok.
U Maserati se tak snaží prodat alespoň hodinky. U příležitosti 100. výročí loga spolupracuje s výrobcem hodinek Bianchet z Neuchâtelu. Výsledkem této spolupráce jsou náramkové hodinky UltraFino Maserati, limitované edicí 100 kusů. Jedny vyjdou dráž než model Grecale.
Žijeme v éře, kdy identitu definuje visačka. Porsche teď dává byznysmenům hračku: černý hliník a barvy podle nálady. Je to marnivé? Jistě. Ale tenhle vytuněný kufr vám letištní halu změní v soukromý okruh.
Hliník je chladný, ale ego majitele zahřeje barevná rukojeť. Za patnáct set eur si nekupujete prostor na košile, ale status, který křičí do světa: „Mám vkus a neřeším drobné.“
Porsche pochopilo, že i dospělí muži si chtějí hrát. Vybrat barvu koleček je jako ladit lak na kapotě. Výsledek? Luxusní artefakt a dokonale vytuněný kufr.
Kdysi ziskové Porsche škrtá, kde se dá. Po výprodeji Bugatti končí s vývojem pohonů pro elektrokola. Dceřiná firma Porsche eBike Performance v Ottobrunnu i Záhřebu zanikne, což zasáhne 360 zaměstnanců. Důvodem jsou změny na trhu a návrat k hlavnímu byznysu s auty. Nejistá budoucnost čeká i značku Fazua, která pod uzavíranou divizi spadá. Celkem se jedná o 500 míst. Holt, když se kácí les, tak létají i karbonové třísky z kol.
ZmačkanýTřetí generace Nissanu Juke bude čistě elektrická a vizuálně naprosto šílená. Karoserie plná ostrých úhlů a rovin připomíná spíše skládačku origami než auto. Pod kapotou využije techniku z modelu Ariya, ale na trh dorazí až na jaře 2027.
Juke byl vždycky trochu „jiný“, ale s tímto vzhledem „zmačkaného papíru“ nejspíš způsobí, že i klempíři v servisu z něj budou mít docela zamotanou hlavu.
Ferrari představilo Hypersail, 30metrovou „Formuli 1 moří“, inspirovanou modely Monza a 499P. Ferrari sice sundalo červený lak, ale italské ego zůstává – na rozdíl od asfaltu totiž na širém moři neexistují žádné rychlostní limity, které by je mohly zastavit. S karbonovou konstrukcí a hydrofoily míří na rychlost 50 uzlů (92 km/h).
Tohle auto má bradavky. Ano, čtete správně. Nejedná se o nepodařený tuning, ale o kampaň z Austrálie, která vám má nahnat husí kůži. Interiér s texturou lidské kůže – včetně pórů, chloupků a detailů, které byste v autě raději neviděli – slouží jako drsná připomínka. Ukazuje totiž, jak UV záření proniká sklem a doslova „spaluje“ vše uvnitř.
Tato kampaň s názvem „The Sunburnt Car“ využívá vizuální nepohodlí k tomu, aby donutila řidiče přemýšlet o zdraví své pokožky i během jízdy, což je v australských podmínkách kritické téma.
Myšlenka společnosti Mycar Tyre & Auto je prostá: upozornit na alarmující výskyt rakoviny kůže. Interiér reaguje na slunce stejně jako my – červená a pálí se. Pohled na volant s pigmentovými skvrnami nebo bradavku na opěrce je sice bizarní, ale jako varování před podceňováním slunečních paprsků za volantem funguje dokonale.
Freelander 8 ožívá v Číně jako první plod spolupráce Chery a JLR. Toto robustní SUV s hranatým designem sází na terénní kořeny a špičkovou techniku od Huawei.
Se systémem ADS 5 a laserovým lidarem slibuje novou úroveň autonomie, zatímco minimalistický interiér nabízí maximální digitální komfort pro posádku. s terénem to ale moc slavné nebude. Prostě typické auto do městské džungle.
Italská skupina DR Automobiles oficiálně křísí historickou značku Itala, která proslula především vítězstvím v extrémním závodě Peking–Paříž v roce 1907. Společně s ní se na trh vrací i sportovní značka OSCA, kterou po válce založili bratři Maseratiové. Oficiální detaily a první prototypy budou odhaleny 18. května 2026 v Národním automobilovém muzeu (MAUTO) v Turíně.
Úpravce Mansory obrátil svou pozornost k čínskému auta, a to ne jen tak ledajakému.: SUV Zeekr 9X , představený na autosalonu v Pekingu byl již koncipován jako dostupnější rival Rolls-Royceu Cullinan a v nové úpravě působí trochu divoce.
Dostal 24palcová kola, rozšířené blatníky, protažené boční prahy a zatahovací nástupní prahy. V zadní části transformaci doplňuje difuzor, čtyři koncovky výfuku a dvojitý spoiler, to vše v bílo-bronzovém laku. Je typický přístup Mansory - je to ošklivé - mohlo by se to tedy líbit!
Legenda ožívá! Smart v Pekingu představil Concept #2, nástupce ikonického Fortwo. S délkou 2,79 metru vyrostl jen minimálně, takže si uchoval geniální poloměr otáčení pod 7 metrů.
Pro rok 2027 slibuje tato elektrická stylovka návrat ke kořenům městské mobility, ovšem s výrazně delším dojezdem a moderní tváří. Revoluce v uličkách Říma i Prahy tak může pokračovat.
Francouzská vesnice Saint-Saturnin se stala středem pozornosti díky Elonu Muskovi a jeho síti Tesla Supercharger. Právě zde byla totiž nainstalována jubilejní 80 000. nabíjecí stanice světa. Musk událost sdílel na síti X, čímž malé obci u Le Mans zajistil globální publicitu a potvrdil dominanci Tesly v infrastruktuře.
BMW útočí na nejbohatší klientelu modernizovanou řadou 7 a elektrickou i7. Design prošel výrazným restylingem, aby odpovídal vkusu čínských zákazníků.
Pořádný odpal. McLaren mění okruhy za greeny! Britská značka představila řadu holí Series 1 a 3, které sází na špičkové materiály. Za sadu holí ale dáte balík, a pokud chcete ladit, bag stojí 420 eur. Ani se slavným logem to ale není lehké – Justin Rose s nimi při premiéře skončil až na 65. místě.
