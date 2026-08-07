Volkswagen se přihlásil do Extrémních proměn a vedení ho plánuje nechat pořádně zhubnout. Jeho model Touareg ale ukázal, že Němci umí stále stavět festovní auta – SUV si poradilo i s ruskou balistickou raketou!
Ve Španělsku a Francii hořely vesnice, národní parky a také hodně aut. Silný imaginární požár vypukl v britském národním parku Peak District. Škoda si tam totiž přichystala další marketingový majstrštyk, a po dohodě kvůli propagaci svého nového elektrického modelu vyměnila cedule a vytvořila tak Peaq District. A díky ekologickým aktivistům byl hned požár na střeše.
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