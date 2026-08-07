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Autozápisník: Extrémní proměny Volkswagenu a touareg odolal balistické raketě

Vladimír Löbl
Červenec byl z pohledu světa čtyř kol velmi horkým měsícem. Při požárech lehlo popelem mnoho aut, a řadě automobilek navíc „hořely“ i výrobní a finanční plány. Na události uplynulého měsíce jsme se opět podívali s nadhledem a ironií.

Volkswagen se přihlásil do Extrémních proměn a vedení ho plánuje nechat pořádně zhubnout. Jeho model Touareg ale ukázal, že Němci umí stále stavět festovní auta – SUV si poradilo i s ruskou balistickou raketou!

Ve Španělsku a Francii hořely vesnice, národní parky a také hodně aut. Silný imaginární požár vypukl v britském národním parku Peak District. Škoda si tam totiž přichystala další marketingový majstrštyk, a po dohodě kvůli propagaci svého nového elektrického modelu vyměnila cedule a vytvořila tak Peaq District. A díky ekologickým aktivistům byl hned požár na střeše.

Podívejte se na tyto i další horké novinky v naší velké fotogalerii.

Nezničitelný. Volkswagen Touareg právě vzkázal Top Gearu, že britská legenda Toyota Hilux rozhodně není jediný nezničitelný tank na čtyřech kolech. Zatímco Jeremy Clarkson se kdysi marně snažil Hilux utopit, podpálit a shodit současně s panelákem, německé SUV se i po zásahu ruskou balistickou raketou ukázalo jako provozuschopné.
Když na ukrajinské parkoviště dopadly úlomky střely, Volkswagen Touareg to schytal plnou silou – propadlá střecha, zmasakrované sloupky a karoserie na odpis. Jenže slavný slogan Das Auto se v tu chvíli proměnil v realitu: auto normálně nastartovalo, odjelo po svých a dokonce fungovaly i jeho displeje.
Starý poctivý touareg dokazuje, že Volkswagen stále umí stavět nezničitelné stroje. Škoda jen, že jeho výroba letos končí. Tak možná se ještě s tímto kouskem někde setkáme jako s lehce jetým, od německého důchodce, který s ním jezdil jen za pěkného počasí...
Aston Martin Dreadnought
Aston Martin Dreadnought
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