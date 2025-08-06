Autozápisník: Trump má pancéřovaný Golf Force One a úprk šéfů od aut pokračuje

Vladimír Löbl
aktualizováno  15:17
Škola se blíží, a v Číně myslí na ty, kdo chtějí stylový batoh s motoristickou tématikou. Americká tajná služba pořídila pro Donalda Trumpa pancéřovaný golfový vozík a nejhezčí dcera koncernu VW je nyní i nejchytřejší. V Maranellu se roztahují čínská auta a úprk automobilových šéfů pokračuje. Opět jsme se ohlédli za zajímavými událostmi měsíce, a s lehkou nadsázkou je okomentovali.
Donald Trump má nově pancéřovaný golfový vozík, v Číně myslí na ty, kdo chtějí... Golf Force One vyjíždí. Vypadá to jako vtip ze South Parku, ale opravdu... Jedná se o speciální pancéřovanou verzi čtyřkolky Polaris Ranger X, pro kterou... Se sporťákem na zádech. Pro fanoušky Porsche (a nejen je) se na čínském... Jednotlivé verze nepostrádají velký difuzor, mohutné koncovky výfuku či... Internetové servery v červenci řešili záhadu čínského modelu Xiaomi SU7 Ultra v... Maranello pravděpodobně doufá v podobné výkonové parametry i pro svůj vlastní... Co se to děje s top manažery v autoprůmyslu? Nikdy v historii jsme neviděli... Reklama na novou vizuální identitu značky Jaguar V určitý moment se začnou myšlenky a digitální data zhmotňovat do podoby modelů. Oliver Blume, generální ředitel společnosti Porsche AG, představuje nové... Studie auta, co nikdo nechce. Koncern General Motors nechal vytvořit svá...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čínský superluxus v Česku. Denzu N9 jsme prozkoumali jako první

Exkluzivně

Novinka na českém trhu Denza N9 je důkazem toho, že čínské automobilky jsou připraveny konkurovat i v těch nejvyšších segmentech trhu. Mohutné SUV o délce 5,3 metru se šesti sedadly ve třech řadách...

Rekordní čabajka. Maďarský Ikarus 280 byl nejvyráběnějším kloubákem na světě

Titul nejvyráběnějšího kloubového autobusu v historii si s přehledem drží maďarský Ikarus 280, který byl ve velkých počtech exportován i do Československa. Význam této východní legendy pozemní...

Čínský elektrický zázrak byl na skok v Praze. Prohlédněte si Xiaomi SU7

Xiaomi otevřelo první oficiální obchod v České republice a vlastně i v celém regionu střední Evropy. Při té příležitosti dorazil do showroomu v obchodním centru na pražském Zličíně také elektromobil...

Slavný designér Giugiaro přežil děsivou autonehodu. Dnes slaví 87. narozeniny

Tak si Giorgetto Giugiaro, jeden z nejslavnějších automobilových designérů všech dob, své dnešní narozeniny určitě nepředstavoval. Po kotrmelcích s autem z kopce na Sardinii málem přišel o život....

Mistr codatronca zemřel. Slavný designér, co sekal autům zadky

Ercole Spada, slavný automobilový designér zemřel v noci z 2. na 3. srpna ve věku 88 let. Spada, italsky meč, byl celou kariéru spjat se studiem Zagato. Namaloval také slavná BMW, fiaty, alfy nebo...

Dělá se vám v elektromobilech špatně od žaludku? Nejste v tom sami

Můžete patřit k těm nejpřednějším fanouškům vozů na baterky, vidět v nich čistou budoucnost. Ale to ještě neznamená, že vám z nich není na zvracení. Respektive, že se vám nedělá mdlo, pokud sedíte...

7. srpna 2025

Udělej si sám. Čech mapuje chyby v softwaru Volva, značka jeho návrhy zkoumá

Exkluzivně

Softwarový architekt Petr Homoky z Velimi jezdil tři týdny v jenom z nejprodávanějších elektroaut Evropy – Volvu EX30 - a našel přes 50 softwarových chyb, ke kterým navrhl i řešení a spustil k tomu...

7. srpna 2025

Slavný designér Giugiaro přežil děsivou autonehodu. Dnes slaví 87. narozeniny

Tak si Giorgetto Giugiaro, jeden z nejslavnějších automobilových designérů všech dob, své dnešní narozeniny určitě nepředstavoval. Po kotrmelcích s autem z kopce na Sardinii málem přišel o život....

7. srpna 2025

Autozápisník: Trump má pancéřovaný Golf Force One a úprk šéfů od aut pokračuje

Škola se blíží, a v Číně myslí na ty, kdo chtějí stylový batoh s motoristickou tématikou. Americká tajná služba pořídila pro Donalda Trumpa pancéřovaný golfový vozík a nejhezčí dcera koncernu VW je...

6. srpna 2025,  aktualizováno  15:17

Pedál na podlaze. Jaká je spotřeba elektrické škodovky na německé dálnici?

Čím větší rychlost, tím větší odpor vzduchu, tím větší spotřeba a tím kratší dojezd. U vozidel s nádrží kapalného paliva jsme si na to zvykli, u vozidel s akumulátorem je to stále opředeno pavučinou...

6. srpna 2025

Frontera: příjemně obyčejný, jednoduchý opel ze Slovenska

Frontera je krystalický příklad crossoveru, ale možná trochu jinak, než jsme zvyklí. Ano, pamětníci vzpomenou na oblíbený terénní model z historie, oživené jméno však teď dostává zcela jiné auto....

5. srpna 2025

Mistr codatronca zemřel. Slavný designér, co sekal autům zadky

Ercole Spada, slavný automobilový designér zemřel v noci z 2. na 3. srpna ve věku 88 let. Spada, italsky meč, byl celou kariéru spjat se studiem Zagato. Namaloval také slavná BMW, fiaty, alfy nebo...

5. srpna 2025

Rekordní čabajka. Maďarský Ikarus 280 byl nejvyráběnějším kloubákem na světě

Titul nejvyráběnějšího kloubového autobusu v historii si s přehledem drží maďarský Ikarus 280, který byl ve velkých počtech exportován i do Československa. Význam této východní legendy pozemní...

4. srpna 2025

Designér nejrychlejších škodovek: Tři dekády práci úplně změnily

Premium

Daniel Petr sám o sobě říká, že je inventářem oddělení ŠKODA Design. Patří ke služebně nejstarším designérům, letos je to třicet let, co do mladoboleslavského studia poprvé nakoukl. Jeho specializací...

4. srpna 2025

Příběh Playboye: jak bezvýznamná automobilka inspirovala nejznámější pánský časopis

Asi jen málokdo by dnes spojoval kultovní pánský časopis Playboy s malou, prakticky zapomenutou stejnojmennou americkou automobilkou. Je paradoxem, že právě tento výrobce nenápadných a vcelku...

3. srpna 2025

Automobilové rezidence od Mercedesu, Porsche či Bugatti lákají v Dubaji a Miami

V Dubaji a v Miami mezi smetánkou „frčí“ luxusní rezidence se jmény prestižních automobilových značek. Výstavní mrakodrapy poskytují luxusní bydlení, a to často i s parkováním aut přímo u bytu. Je...

2. srpna 2025,  aktualizováno  8:58

Krásná ošklivka kachna. Poslední 2CV vyrobili před 35 lety v Portugalsku

Jedno z nejslavnějších aut světa je pomalé, jízdní vlastnosti jsou „předválečné“ a o estetiku šlo v době jeho vzniku až v poslední řadě. A právě proto „kachnu“ milují miliony lidí na celém světě,...

2. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.