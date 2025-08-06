|
Autozápisník: Trump má pancéřovaný Golf Force One a úprk šéfů od aut pokračuje
Čínský superluxus v Česku. Denzu N9 jsme prozkoumali jako první
Novinka na českém trhu Denza N9 je důkazem toho, že čínské automobilky jsou připraveny konkurovat i v těch nejvyšších segmentech trhu. Mohutné SUV o délce 5,3 metru se šesti sedadly ve třech řadách...
Rekordní čabajka. Maďarský Ikarus 280 byl nejvyráběnějším kloubákem na světě
Titul nejvyráběnějšího kloubového autobusu v historii si s přehledem drží maďarský Ikarus 280, který byl ve velkých počtech exportován i do Československa. Význam této východní legendy pozemní...
Čínský elektrický zázrak byl na skok v Praze. Prohlédněte si Xiaomi SU7
Xiaomi otevřelo první oficiální obchod v České republice a vlastně i v celém regionu střední Evropy. Při té příležitosti dorazil do showroomu v obchodním centru na pražském Zličíně také elektromobil...
Mistr codatronca zemřel. Slavný designér, co sekal autům zadky
Ercole Spada, slavný automobilový designér zemřel v noci z 2. na 3. srpna ve věku 88 let. Spada, italsky meč, byl celou kariéru spjat se studiem Zagato. Namaloval také slavná BMW, fiaty, alfy nebo...
Dělá se vám v elektromobilech špatně od žaludku? Nejste v tom sami
Můžete patřit k těm nejpřednějším fanouškům vozů na baterky, vidět v nich čistou budoucnost. Ale to ještě neznamená, že vám z nich není na zvracení. Respektive, že se vám nedělá mdlo, pokud sedíte...
Udělej si sám. Čech mapuje chyby v softwaru Volva, značka jeho návrhy zkoumá
Softwarový architekt Petr Homoky z Velimi jezdil tři týdny v jenom z nejprodávanějších elektroaut Evropy – Volvu EX30 - a našel přes 50 softwarových chyb, ke kterým navrhl i řešení a spustil k tomu...
Pedál na podlaze. Jaká je spotřeba elektrické škodovky na německé dálnici?
Čím větší rychlost, tím větší odpor vzduchu, tím větší spotřeba a tím kratší dojezd. U vozidel s nádrží kapalného paliva jsme si na to zvykli, u vozidel s akumulátorem je to stále opředeno pavučinou...
Frontera: příjemně obyčejný, jednoduchý opel ze Slovenska
Frontera je krystalický příklad crossoveru, ale možná trochu jinak, než jsme zvyklí. Ano, pamětníci vzpomenou na oblíbený terénní model z historie, oživené jméno však teď dostává zcela jiné auto....
Designér nejrychlejších škodovek: Tři dekády práci úplně změnily
Daniel Petr sám o sobě říká, že je inventářem oddělení ŠKODA Design. Patří ke služebně nejstarším designérům, letos je to třicet let, co do mladoboleslavského studia poprvé nakoukl. Jeho specializací...
Příběh Playboye: jak bezvýznamná automobilka inspirovala nejznámější pánský časopis
Asi jen málokdo by dnes spojoval kultovní pánský časopis Playboy s malou, prakticky zapomenutou stejnojmennou americkou automobilkou. Je paradoxem, že právě tento výrobce nenápadných a vcelku...
Automobilové rezidence od Mercedesu, Porsche či Bugatti lákají v Dubaji a Miami
V Dubaji a v Miami mezi smetánkou „frčí“ luxusní rezidence se jmény prestižních automobilových značek. Výstavní mrakodrapy poskytují luxusní bydlení, a to často i s parkováním aut přímo u bytu. Je...
Krásná ošklivka kachna. Poslední 2CV vyrobili před 35 lety v Portugalsku
Jedno z nejslavnějších aut světa je pomalé, jízdní vlastnosti jsou „předválečné“ a o estetiku šlo v době jeho vzniku až v poslední řadě. A právě proto „kachnu“ milují miliony lidí na celém světě,...