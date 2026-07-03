V Kladně postavili funkční repliku supersportu Koenigsegg, v USA řešili to, že se autonomní auto stalo komplicem při krádeži, a v souvislosti s mistrovstvím světa ve fotbale najeli na patriotskou vlnu. V Německu mají jiné starosti – největší tamní automobilovou revolucí místo masového přechodu na elektřinu bude totiž možná spíše hromadný odchod na úřad práce. Zatím tam mají autonomní robota za kamarády, zatímco v Jižní Koreji již odbory hrozí stávkou, neboť v nich vidí nepřítele, který jim jde sebrat práci.
Svět se zbláznil. Kdo vyrazí do Vídně, bude tam moci potkat klasické kočáry na moderních litých kolech z aut. Ukázalo se, že finský startup Donut Lab na zázračné baterie byl jen podfuk a u Nissanu jsou na tom asi tak špatně, že uvažovali o návratu někdejšího šéfa Carlose Ghosna, který v roce 2019 uprchl z japonského domácího vězení v pouzdře na kontrabas a od té doby se skrývá v Libanonu.