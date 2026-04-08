Autozápisník: Bond zradil, zpívající prodavač nezabral a Škoda se pochlapila

Vladimír Löbl
Probírali jsme se březnovými událostmi, které souvisejí s auty, a byla to opět pořádná žeň. Na ty nejzajímavější jsme se podívali s lehkou nadsázkou podrobněji.

Chuck Norris, který zrušil periodickou tabulku prvků, protože uznával pouze prvek překvapení. V březnu přišel s tím finálním. A byl to důvod ohlédnout se za jeho auty. Další šok způsobil představitel Bonda, ze kterého se stal čínský agent s povolením nabíjet. Honda nečekaně spustila elektromasakr a Škoda konečně dodala jeden silně chybějící „Simply clever“ prvek. Jeep předvedl, že nejen velorex může být džínový, a Citroën přifoukl výkon svého hybridu jen v excelové tabulce. Stalo se toho ale mnohem víc. Vše podstatné najdete ve fotogalerii.

Agent s povolením nabíjet? Daniel Craig, muž, který patnáct let s kamennou tváří zachraňoval britské impérium coby agent 007, přeběhl. A ne k Rusům, což by bylo takové starosvětsky romantické, ale k Číňanům. Stal se totiž tváří luxusní značky Denza od gigantu BYD a pomáhá východní mocnosti dobývat evropské silnice.
Craig propaguje Denzu Z9 GT, která má tisíc koní a z nuly na stovku vystřelí dřív, než stihnete říct: „Mao Ce-tung“. Místo vychytávek od Q tak Craig (kromě pěkného „žoldu“) nejspíš dostane dobíjecí kartu na nabíječku a místo suchého martini jasmínový čaj. Starý svět benzinu skončil; ten nový je elektrický, mluví mandarínsky a někdejší Bond mu právě s kamennou tváří salutuje přímo zpoza zásuvky.
Zpívající prodejce Carvarotti dobyl TikTok, ale v bazaru pohořel. Andrew Hiers, operní tenor z Floridy, se stal hvězdou TikToku jako „Carvarotti“. Mezi auty zpívá árie, aby podpořil jejich prodej. Ačkoli má miliony zhlédnutí, prodal zatím jen jediné auto. Ukazuje se tak, že digitální sláva a potlesk publika se v drsném světě autobyznysu na skutečný zisk mění jen stěží.
Čínské „Porsche“ s mozkem od Huawei: Aistaland GT7 útočí na luxus. V Číně se s tím nepářou! Technologický gigant Huawei si řekl, že těch značek pod křídly má asi málo, tak stvořil další: Aistaland. Jejich prvotina, model GT7, je luxusní elektrický „stěhovák“ typu shooting brake, který vypadá, jako by z oka vypadl Porsche Panamera.
Tenhle pětimetrový dravec stojí na 800V platformě a v útrobách schovává hned tři elektromotory. Co je ale absolutní úlet, je „mozek“ od Huawei. Lidar s 896 paprsky (běžně jich mají auta 128) vidí prostor tak detailně, že by mohl snad i počítat kamínky na cestě. Slibuje to autonomní řízení, které vás odveze skoro samo, zatímco vy si budete užívat interiér nabitý umělou inteligencí. V dubnu se dozvíme ceny, ale už teď je jasné, že v Mnichově i Stuttgartu budou mít o čem přemýšlet. Čína prostě šlápla na plyn!
8. dubna 2026

