Chuck Norris, který zrušil periodickou tabulku prvků, protože uznával pouze prvek překvapení. V březnu přišel s tím finálním. A byl to důvod ohlédnout se za jeho auty. Další šok způsobil představitel Bonda, ze kterého se stal čínský agent s povolením nabíjet. Honda nečekaně spustila elektromasakr a Škoda konečně dodala jeden silně chybějící „Simply clever“ prvek. Jeep předvedl, že nejen velorex může být džínový, a Citroën přifoukl výkon svého hybridu jen v excelové tabulce. Stalo se toho ale mnohem víc. Vše podstatné najdete ve fotogalerii.
Hypersport Aston Martin Valhalla v českém servisu. Pustili nás tam s foťákem
V minulých dnech otevřel prodejce Aston Martin Prague, oficiální zastoupení značky v České republice, nový servis. Pražská pobočka se tak zařadila mezi nejmodernější tovární zázemí britské...
Apríl na kolech. Kachny automobilek, které vás (možná) rozesmějí
A je to apríl! Prvního dubna je vždy jistější brát informace s rezervou. Také automobilky se tradičně předhánějí v tom, která vymyslí originálnější aprílovou zprávu. Takto vtipnou kaši jedli jejich...
Příběh ztraceného vejce. Aerodynamické posvícení předběhlo svou dobu
Byl to vůz, který vypadal, jako by se na silnici odkutálel z nějakého obřího kurníku budoucnosti. A podle místa svého vzniku dostal i přiléhavou přezdívku – „Göttingenské vejce“. Hladkými...
Nejstarší výrobce v branži nákladních aut letos sfoukává 130 svíček na svém pomyslném narozeninovém dortu a jako dárek si nadělil záměr postavit v Chebu svoji novou továrnu. V roce 1896 si Gottlieb...
Sbírka kopřivnického muzea nákladních automobilů Tatra se rozrostla o unikátní exemplář, který půl století sloužil u hasičů v Českých Budějovicích. Ještě loni jej bylo možné obdivovat třeba v...
Probírali jsme se březnovými událostmi, které souvisejí s auty, a byla to opět pořádná žeň. Na ty nejzajímavější jsme se podívali s lehkou nadsázkou podrobněji.
Velký vesmírný road trip tesly. Po osmi letech je z auta již asi jen vrak
Čtyři astronauté se v rámci mise Artemis II dostali rekordně daleko od Země. V kosmickém měřítku to je ovšem jen něco jako odskočení si k sousedům pro vajíčka. Pravý velký výlet se odehrává mnohem...
Honda na elektrické vlně. Jízda na bateriové motorce je nová disciplína
Když poprvé stojím před řadou motocyklů Honda WN7 připravených na testování v ulicích a horách kolem Málagy, vůbec nepůsobí jako revoluce, která by měla změnit svět motorek. Spíš jako promyšlený krok...
Pozor na černá vrakoviště! Kvůli jedné chybě může auto zůstat psané na vás
Staré auto už dojezdilo? Řada lidí chce jen předat auto k likvidaci a mít klid. Až později řidiči zjistili, že úřady to viděly jinak! Jak zlikvidovat vozidlo ekologicky a bez rizika?
Výroba baterií pro škodovky je koncert robotů, na něco jsou však třeba ruce
Pamětníci černobílé televize vzpomenou na hrající si koťátka, před pár lety byl zase hitem pohled na hořící krb, který si pustíte na YouTubu. Novodobým geekům ovšem teď nabízí Škoda na uklidněnou...
Na pomlázku zásadně pěšky. Opilý nemůže být na motorce ani spolujezdec
V autě můžete vézt libovolně opilého spolujezdce. Ostatně, třeba taxíky právě s takovými pasažéry počítají. Jenomže na motorkách nemá opilý spolujezdec co pohledávat. A ano, i spolujezdci mohou...
Během Velikonočního pondělí je na silnicích nebezpečno. V hlavní roli je alkohol
Velikonoce jsou spojeny s řadou zvyků a tradic. Koledování, návštěvy příbuzných nebo posezení s přáteli však bývají často doprovázeny alkoholem. Problém nastává ve chvíli, kdy lidé po takové návštěvě...
Co ukázal evropský test. Na léto obujte pneumatiky, které umí dobře všechno
Na apríla padla zákonná povinnost mít za zhoršených povětrnostních podmínek na autě zimní pneumatiky. Evropské autokluby – německý ADAC, rakouský ÖAMTC a švýcarský TCS – před nadcházející sezonou...
Elektrický predátor v akci. Hyundai Ioniq 6 N je rychlejší než lidské smysly
Hyundai zmodernizoval svůj nejuhrančivější model. Ioniq 6 vyměnil nejapný pohled vykulených předních lamp za přimhouřený ostrý pohled predátora, sekne mu to tak mnohem víc. A k tomu se přímo nabízí,...