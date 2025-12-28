Jedním z hlavních témat letošního roku (a pravděpodobně i mnoha následujících) byla ofenzíva čínských značek na Evropu. Bezkonkurenčně nejsledovanějším autovideem letoška bylo to, které ukazuje první auto navržené Jozefem Kabaněm.
Kabaňovo první čínské auto vyjíždí. Vypadá jako audi a je levnější než fabia
Nový zetor už brázdí česká pole
Zetor odstartoval výrobu své zásadní novinky. Po letech vývoje a ladění přichází s novou modelovou řadou – Zetor řady 6. Po předprodukčních kusech se rozjela sériová výroba. První kus šel k neodbytnému nedočkavému farmáři do Polska. „Druhý vyrobený kus je hotový, nachystaný, připravený na práci v terénu,“ říká pro iDNES.cz Adam Žert, marketingový ředitel slavného brněnského výrobce.
