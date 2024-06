Ministerstvo dopravy představuje novou várku otázek do autoškol

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Novinkou pro výuku čerstvých řidičů je trenažer na procvičování vnímání rizik v provozu Movitren. Asociace autoškol také představí program zaměřený na řidiče skútrů, kteří jezdí díky řidičáku skupiny B.

„Vzdělávání řidičů není jen o autoškole, nebo otázkách v testech, ale i o zajímavém průběžném zvyšování svých dovedností a znalostí,“ komentuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Osmá sada otázek pro závěrečné testy v autoškolách opět obsahuje kromě textových zadání také videa a animace. Testové otázky ministerstvo postupně přidává poslední dva roky, za tu dobu jejich počet narostl ze zhruba 850 na více než tisíc.

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s asociací autoškol představuje nové sady otázek se čtvrtletním odstupem. Do budoucna počítá například s novými formami otázek, na které by byl omezený čas nebo by se k nim už po zadání odpovědi nebylo možné vracet.

Teoretické zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění probíhají na počítačích v 206 obcích s rozšířenou působností po celé republice. Testy skládají žadatelé online v systému ministerstva dopravy. Každý žadatel jimi musí projít a musí je úspěšně absolvovat, aby mohl pokračovat v praktické části zkoušky, v jízdách.

Do několika let by ministerstvo dopravy chtělo přijít s rozdělením teoretické zkoušky na dvě části, které nejspíš budou kopírovat statické a dynamické otázky.