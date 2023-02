Ministerstvo dopravy ukazuje nové otázky pro autoškoláky

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s asociací autoškol představuje nové sady otázek se čtvrtletním odstupem. Představení nové sady otázek sledujte v přímém přenosu na iDNES.cz.

Nové otázky představují zástupci ministerstva dopravy z odboru agendy řidičů, zástupce asociace autoškol a zástupce ČESMAD Bohemia. Sada 38 nových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění bude zahrnovat i reakci na dotazy řidičů k jízdě s karavanem (tedy skupiny B, B+E a B96). Pátá sada obsahuje 35 otázek statických a tři dynamické ve formě videí a počítačové simulace. Od 13. března budou součástí ostrých testů.

Od podzimu 2021 takto přibylo do souboru testů v autoškolách 120 otázek statických a 30 dynamických v multimediální formě. Do roku 2023 by se asociace autoškol a ministerstvo dopravy chtěly dostat na cílové množství 1 400 otázek, nyní jich je přes 900. Každý žadatel v současnosti u zkoušky řeší 25 příkladů.

Do budoucna počítá například s novými formami otázek, na které by byl omezený čas nebo by se k nim už po zadání odpovědi nebylo možné vracet. Otázky se budou zaměřovat také na specifické situace, například denní dobu, počasí, hustotu provozu a další.

Chystá se nová autoškola

Ministerstvo dopravy uvažuje dlouhodobě o změně legislativy, která by upravila podoby zkoušky v autoškolách, zahrnula nová témata, změnila i počet otázek.

Při inovacích v autoškolství se ministerstvo dopravy inspiruje v zahraničí, spolupracuje s univerzitami a specializovanými institucemi. Změna by podle něj mohla nastat v horizontu tří až čtyř let a má podporu odborné veřejnosti.

Experti už dlouho volají po změně. Zatímco v šedesátých a sedmdesátých letech byly československé autoškoly na absolutní světové špičce a zahraniční instruktoři mohli jen závidět, v devadesátých letech se začala situace obracet a nyní uchazeči o řidičský průkaz pracují při zkouškách s dvacet let starými standardizovanými otázkami, které se dají naučit a již příliš nereflektují aktuální dopravní situaci na silnicích

Modernizace vzdělávání řidičů a podoby autoškol označil loni v lednu ministr dopravy Martin Kupka za jeden ze svých hlavních úkolů.

V Česku skládá zkoušky k řidičským oprávněním zhruba 120 000 žadatelů ročně.

Teoretické zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění probíhají na počítačích v 206 obcích s rozšířenou působností po celé republice. Testy skládají žadatelé online v systému ministerstva dopravy. Každý žadatel jimi musí projít a musí je úspěšně absolvovat, aby mohl pokračovat v praktické části zkoušky, v jízdách.