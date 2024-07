Zvládli byste autoškolu? Zkuste test z nových otázek

Testové otázky ministerstvo postupně přidává poslední dva roky, za tu dobu jejich počet narostl ze zhruba 850 na více než tisíc.

„Statické otázky jsou zejména úpravou současných otázek, rozdílem je, že uchazeči budou řešit jiné situace a pravidla v provozu,“ vysvětlil garant agendy autoškol ministerstva dopravy Milan Janda. Mutace starých otázek podle něj mají zamezit učení se nazpaměť. „Nechceme nikoho nachytávat, nechceme jim připravovat nějaké záludnosti, ale chceme, aby ten žadatel se setkal s dopravními situacemi, se kterými se běžně setkává v silničním provozu a aby byl připraven ty situace řešit,“ řekl Janda.

V EU je podle Jandy standardem 2 000 otázek. „Chceme se v budoucnu dostat alespoň na 1 500 až 2 000 otázek pro závěrečné zkoušky v autoškole,“ řekl Janda. Důvodem je podle něj například to, že se provoz vyvíjí, nebo to, že je třeba upozorňovat na problematická témata a situace v provozu. Letos ministerstvo zařadilo druhou sadu nových testových otázek, v obou sadách celkem 85 nových otázek.

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s asociací autoškol představuje nové sady otázek se čtvrtletním odstupem. Do budoucna počítá například s novými formami otázek, na které by byl omezený čas nebo by se k nim už po zadání odpovědi nebylo možné vracet.