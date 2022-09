Nové otázky v testech autoškoláků se zaměřují na bezpečný odstup

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s asociací autoškol představuje nové sady otázek se čtvrtletním odstupem.

Nosnými tématy jsou bezpečná vzdálenost (pravidlo dvou sekund a jak ho aplikovat) a věnování se řízení (upozornění na činnosti, které odvádějí pozornost řidiče). Nové otázky budou nasazené do ostrých testů 23. října.

Jiří Novotný z Asociace autoškol ČR vysvětluje, že nové otázky vycházejí ze zásad bezpečné jízdy. „Jak určit optimální bezpečnou vzdálenost za vpředu jedoucím vozidlem?“ zní nejdůležitější testová otázka, se kterou mají podle Novotného řidiči na silnicích v reálné praxi velký problém.

Jedna z otázek upozorňuje na specifikum podzimního provozu, ve kterém se na silnicích objevuje zemědělská technika.

Čtvrtou sadu pro další období představuje Asociace autoškol nyní, je v ní třicet nových statických otázek plus jedenáct dynamických.

Milan Janda garant programu nových otázek autoškol za ministerstvo dopravy zhodnotil dosavadní průběh uvádění nových otázek do testů. Nejčastěji špatně zodpovězenou dynamickou otázkou byla ta zaměřená na předjíždění motocyklistů. „Z 1208 na ní odpovědělo správně 616 žadatelů. To znamená úspěšnost 51 procent,“ cituje ze statistiky Milan Janda. Téměř stoprocentní úspěšnost byla naopak u otázky týkající se předvídání rizik.

Nejčastěji špatně zodpovězenou statickou otázkou (55 procent úspěšnost) byla ta týkající se dávání přednosti v jízdě. „Žadatelé chybují při určování nadřazenosti dopravního značení (svislá dopravní značka vs. světelný signál),“ upozorňuje Milan Janda. To podle zástupce ministerstva dopravy má být podnět pro autoškoly zaměřit se na problematiku křižovatek řízených světelnými signály. Často také adepti chybovali u otázky, která vychází z podnětu zkušebních komisařů, a týká se vnímání dopravního značení v provozu.

První sada nové generace otázek pro autoškoly byla představena přibližně před rokem. Celkem doposud přibylo 100 statických otázek a ve druhé a třetí sadě se přidaly také dynamické otázky (videa, animace), těch přibylo devět. Celkem je nyní nových otázek v testech 130 plus 20 dynamických otázek postavených na videu, nebo animaci.

Do roku 2023 by se Asociace autoškol a ministerstvo dopravy chtěly dostat na cílové množství 1 400 otázek, nyní jich je asi 900. Každý žadatel v současnosti u zkoušky řeší 25 příkladů.

Chystá se nová autoškola

Ministerstvo dopravy uvažuje dlouhodobě o změně legislativy, která by upravila podoby zkoušky v autoškolách, zahrnula nová témata, možná změnila počet otázek.

Při inovacích v autoškolství se ministerstvo dopravy inspiruje v zahraničí, spolupracuje s univerzitami a specializovanými institucemi. Změna by podle něj mohla nastat v horizontu tří až čtyř let, má podporu odborné veřejnosti, takže by neměly by být překážky ji přijmout.

Experti už dlouho volají po změně. Zatímco v šedesátých a sedmdesátých letech byly československé autoškoly na absolutní světové špičce a zahraniční instruktoři mohli jen závidět, v devadesátých letech se začala situace obracet a nyní uchazeči o řidičský průkaz pracují při zkouškách s dvacet let starými standardizovanými otázkami, které se dají naučit a již příliš nereflektují aktuální dopravní situaci na silnicích

Modernizace vzdělávání řidičů a podoby autoškol označil v lednu ministr dopravy Martin Kupka za jeden ze svých hlavních úkolů.

V Česku skládá zkoušky k řidičským oprávněním zhruba 120 000 žadatelů ročně.

Teoretické zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění probíhají na počítačích v 206 obcích s rozšířenou působností po celé republice. Testy skládají žadatelé online v systému ministerstva dopravy. Každý žadatel jimi musí projít a musí je úspěšně absolvovat, aby mohl pokračovat v praktické části zkoušky, v jízdách.