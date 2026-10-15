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Autoškola pro průjezd Brnem: naučte se příkazy regulovčíků na křižovatce

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Začátkem týdne v Brně nastal dopravní chaos. Kolony nebraly konce, a tak se policisté rozhodli, že vypnou semafory, které situaci jen zhoršují a osobně převezmou řízení zcela ucpaných křižovatek.

Extrémní kolony v mnoha ulicích Brna jsou způsobené uzavírkou Pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky, která začala v pondělí a skončí 20. listopadu. Policisté předpokládají, že budou dopravu řídit v ranní špičce i nadále. Pokud to bude třeba, jsou připraveni ji řídit i v odpolední špičce.

Policisté v ucpaném Brně kvůli uzavírce dvou tunelů vypnuli semafory a převzali řízení křižovatek v ranní špičce. (13. října 2026)
Policisté v ucpaném Brně kvůli uzavírce dvou tunelů vypnuli semafory na nejfrekventovanějších křižovatkách a převzali řízení provozu v ranní špičce. (13. října 2026)
Policisté v ucpaném Brně kvůli uzavírce dvou tunelů vypnuli semafory na nejfrekventovanějších křižovatkách a převzali řízení provozu v ranní špičce. (13. října 2026)
Policisté v ucpaném Brně kvůli uzavírce dvou tunelů vypnuli semafory a převzali řízení křižovatek v ranní špičce. (13. října 202Jakmile uprostřed křižovatky spatříte policistu, platí jedno základní pravidlo. Jeho pokyny mají vždycky přednost. 6)
V Olomouci se uskutečnilo regionální kolo soutěže dopravních policistů, jejíž součástí bylo i řízení rušné křižovatky. Část řidičů ale pokyny neznala a zmatkovala.
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Policie se přednostně soustředila na křižovatky okolo Anthroposu, ale policisté stáli například i na křižovatce Poříčí a Heršpické ulice a také na křížení ulic Poříčí a Nové sady.

V některých křižovatkách nechala policie upravit signalizaci podle aktuálního vytížení. Policisté také vyzývají řidiče, aby si rozmysleli, zda vůbec autem potřebují vjíždět do přeplněných ulic, případně zda nemohou jet v jinou dobu. Radí také používat navigaci, která dokáže reagovat na aktuální situaci.

Nezmatkujte a vzpomeňte na barvy semaforu

Jakmile uprostřed křižovatky spatříte policistu, platí jedno základní pravidlo. Jeho pokyny mají vždycky přednost. V tu chvíli pro vás přestávají platit svislé dopravní značky, vodorovné čáry na silnici i světelné semafory, i kdyby na nich svítila jakákoliv barva. Policista řídí křižovatku podle aktuální situace a jeho gesta jsou nadřazená běžným dopravním pravidlům.

Největší obava většiny řidičů spočívá v tom, že si vzpomínají na poučky z autoškoly jen matně. Přitom stačí použít jednoduchou logiku a přirovnat si postoj policisty ke klasickému semaforu, na který jste zvyklí. Základní orientace se odvíjí od toho, jakou částí těla k vám policista stojí natočený.

Pokud k vám policista stojí čelem nebo zády, znamená to pro vás červenou a je potřeba před křižovatkou zastavit. Stojí-li k vaší příjezdové cestě bokem, máte zelenou a můžete křižovatkou projet, případně odbočit vpravo či vlevo, pokud tím neomezíte chodce. Zvednutá pravá ruka nebo směrovka namířená vzhůru pak funguje přesně jako oranžové světlo na semaforu. Signalizuje změnu a pro řidiče znamená povinnost zastavit, pokud už nejsou tak blízko, že by prudkým brzděním ohrozili bezpečnost.

Může se stát, že policista potřebuje provoz usměrnit konkrétnějším směrem a dá takzvaný trojstranný uzávěr. V takovém případě má pravou ruku předpaženou a levou rozpaženou. Pro řidiče přijíždějícího k jeho pravému boku to znamená stop, zatímco řidič přijíždějící zepředu může odbočovat vpravo a projíždět mohou i auta přijíždějící k jeho levému boku.

Pamatovat si všechna tato gesta do detailu může být v hustém provozu složité, ale policisté dobře vědí, že řidiči občas zaváhají. Proto vedle oficiálních gest používají i srozumitelnou posunkovou řeč, dlaní ukazují, kdo má zastavit, a v případě potřeby na vás přímo pokynou rukou nebo zřetelně zapískají.

Klíčem ke klidnému průjezdu je sledovat pohyb policisty a jet plynule. Pokud si v první vteřině nejste jistí, stačí zpomalit, navázat s policistou oční kontakt a počkat na jeho jasný pokyn.

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Témata: Autoškola, Hlinka

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