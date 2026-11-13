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S příchodem chladného podzimního počasí se na českých silnicích začala objevovat místy i hustá mlha. Pro řidiče to znamená jediné, a to zásadní zhoršení viditelnosti a nutnost správně přizpůsobit osvětlení vozidla.
Každoroční realita českých cest však ukazuje, že značná část motoristů má s ovládáním světel obrovský problém. Zatímco jedna skupina řidičů spoléhá na automatické denní svícení a pro ostatní zůstává zezadu prakticky neviditelná, druhá skupina rozsvítí mlhovky okamžitě při prvním náznaku oparu a oslňuje všechny kolem sebe.
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Dopravní experti i policisté přitom opakovaně upozorňují, že nesprávné použití světel nepředstavuje jen přestupek, ale především obrovské bezpečnostní riziko. Automatické systémy denního svícení u většiny automobilů aktivují pouze přední diody, zatímco zadní svítilny zůstávají zcela zhasnuté. V husté mlze nebo při prudkém dešti je takové auto pro řidiče přijíždějící zezadu viditelné až na poslední chvíli.
„Podmínky na silnicích se ale mohou poměrně rychle měnit. Jakmile se viditelnost zlepší, mlhovky zase vypněte. Bezdůvodně rozsvícená oslňující mlhová světla jsou totiž nejen nepříjemná pro ostatní řidiče, ale mohou také ohrozit bezpečnost provozu. Při zbytečně rozsvícených mlhovkách mohou být hůř rozpoznatelné zapnuté blinkry a brzdová světla, zhoršuje se také viditelnost dalších, méně zřetelných účastníků provozu (chodců, cyklistů),“ připomínají odborníci ze srovnávače Suri.cz.
Mlhovky jsou povinnost, ale má to svá pravidla
Zatímco zapnutí běžných potkávacích světel je při zhoršené viditelnosti samozřejmostí, použití mlhových světel upravuje legislativa zvlášť. Zákon o provozu na pozemních komunikacích jasně stanovuje, že přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště, zatímco zadní světla do mlhy v těchto případech použít přímo musí. Klíčové je však správné vyhodnocení situace.
„Situaci, kdybychom měli zapnout mlhová světla, poznáme bezpečně. Mělo by se jednat o mlhu, lidově řečeno „že by se dala krájet“, husté sněžení či déšť. Přední mlhová světla osvětlují vozovku před vozidlem v případě mlhy, v noci i ve dne,“ vysvětluje policie.
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Přední mlhovky jsou konstrukčně umístěny co nejníže nad vozovkou. Podsvěcují tak mlžný závoj a usnadňují řidiči orientaci podle krajnice. Zadní mlhovky jsou naopak výš a mají extrémní intenzitu, která dokáže prosvítit i velmi hustou mlhu. Pokud je však viditelnost dostatečná, červené světlo mlhovky působí stejně intenzivně jako rozsvícená brzdová světla a řidiče za vámi nepříjemně oslňuje.
„Přední světla do mlhy jsou nepovinná, zadní světla do mlhy však řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště použít musí. Cílem je, aby bylo auto včas vidět, ale jakmile nebezpečí pomine nebo se viditelnost zlepší, je nutné mlhovky ihned vypnout,“ doplňuje policie.
Nejčastější chyba je mlhovka v pomalé koloně
Vůbec nejčastějšího prohřešku se řidiči dopouštějí při jízdě v souvislém proudu vozidel. Jakmile se na dálnici nebo páteřní komunikaci vytvoří kolona, logicky se zásadně mění bezpečnostní situace. Pokud za vaším vozem jede další auto v těsné vzdálenosti několika metrů, zadní mlhovka ztrácí svůj původní účel a stává se z ní pro řidiče za vámi nesnesitelnou.
V souvislé koloně stojících nebo pomalu jedoucích aut je řidič za vámi o vaší přítomnosti dokonale informován. Zapnutá zadní mlhovka mu v takové chvíli svítí přímo do očí, unavuje jeho zrak a výrazně snižuje jeho schopnost včas zareagovat na rozsvícení vašich brzdových světel.
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Jakmile tedy vidíte, že za vámi jede další vozidlo, jehož řidič o vás ví, zadní mlhovku okamžitě vypněte. Znovu ji zapnete až v momentě, kdy se kolona rozvolní nebo kdy se za vámi vytvoří volný prostor a hrozí, že by vás další přijíždějící auto mohlo přehlédnout. Pamatujte, že správné svícení na podzim není o vašem pohodlí, ale o ohleduplnosti k ostatním.