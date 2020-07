Autoškola pro děti: Chování na ulici má svá pravidla

I chodec je účastníkem silničního provozu. A ani na chodníku si nemůžeš dělat, co chceš. Když si třeba kopete s kamarády míčem, je to nebezpečné. Míč vletí do silnice, ty v zápalu hry za ním, brzdy vozu kvílejí, řidič strhne řízení a rozbije auto, zraní sebe či někoho jiného.



Nebo jedeš po chodníku na skateboardu, starý pán, kterého míjíš příliš těsně, se tě lekne, ztratí rovnováhu. Zlomenina nohy v krčku pro něj může znamenat omezení do konce života. Na ulici si nehraj, jdi na hřiště!

1. Úkol pro mladší děti

Z následujících obrázků vyber ty, kde se účastník silničního provozu chová špatně. Slabiky u takových obrázků pak doplň na konec vtipu, aby ses dozvěděl, jak to s tou zahrádkou na autě bylo:



„Tak jsem si konečně pořídil zahrádku na střechu auta.“ „To tam při cestě na dovolenou budete moci konečně připevnit kufry, že jo?“ „Neblázni, to bychom si (viz tajenka).“