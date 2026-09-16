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Řidiče náklaďáků čekají v autoškolách nové otázky. Mají lépe odpovídat realitě

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  14:56
Žádné biflování zastaralých součástek z 90. let, vyměňování žárovek, ani podrobnosti o fungování mechaniky. Příprava budoucích řidičů nákladních automobilů a autobusů projde výraznou proměnou. Ministerstvo dopravy připravilo aktualizaci zkoušek z ovládání a údržby vozidel tak, aby odpovídaly technice 21. století.

Ministerstvo dopravy připravilo aktualizaci otázek pro dílčí zkoušku z ovládání a údržby vozidel v autoškolách. Nové otázky, které by se měly začít používat od 1. ledna 2027, budou lépe odpovídat současným technologiím ve vozidlech, moderním požadavkům na řidiče i evropské legislativě. Změny se dotknou žadatelů o získání nebo vrácení řidičského oprávnění skupin C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E. Návrh se nyní posuzuje v meziresortním připomínkovém řízení.

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Místo mechanických pouček ze staré školy se budoucí profesionálové zaměří na to, s čím se v moderních kabinách reálně potkávají. „Návrh reaguje na vývoj legislativy, procesu vzdělávání i techniky motorových vozidel. Otázky po dohodě s oborovými organizacemi upravujeme tak, aby byly srozumitelnější, odpovídaly současnému vývoji dopravních prostředků a požadavkům na řidiče moderních nákladních vozidel a autobusů. Žadatel lépe prokáže, že se orientuje v systémech používaných v soudobých vozidlech. Změna může pomoci až 15 tisícům žadatelům o řidičské oprávnění ročně,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.

Ministerstvo navrhuje vypustit otázky zaměřené na technologie a systémy typické především pro starší vozidla, například problematiku suchých a mokrých čističů vzduchu, nesynchronizovaných převodovek, mechanických regulátorů otáček vstřikovacích čerpadel nebo výměnu žárovek. Zároveň mají být odstraněny otázky zabíhající do detailů technických oblastí, které řidič běžně neovládá ani jejich fungování nemůže zásadně ovlivnit. Výsledný počet otázek se z původních 45 sníží na 40.

Naopak větší důraz nově klademe na praktické porozumění současným vozidlům a jejich systémům. Některé stávající otázky budou sloučeny do komplexnějších tematických celků, například v oblasti palivové soustavy, jejího odvzdušnění nebo kontroly kol a pneumatik. Přepracovaná znění umožní uchazečům odpovídat více v souvislostech a lépe prokázat skutečné pochopení problematiky.

Asistenční systémy, AdBlue i virtuální realita

Do zkoušek naopak přibude 8 úplně nových otázek, které reflektují moderní technologii přímo na palubě. Šoféři si budou muset poradit s elektronickými pomocníky, jako jsou adaptivní a prediktivní tempomaty, sledování mrtvého úhlu nebo elektronická stabilizace podvozku (ESC).

„Dnešní vozidla jsou vybavena pokročilými elektronickými systémy, autodiagnostikou a vzdálenou komunikací se servisními centry. Řidič se stává kvalifikovaným uživatelem moderní techniky. Potřebuje rozumět fungování vozidla, efektivně využívat jeho systémy, rozpoznat případnou závadu a správně komunikovat se servisem. Právě těmto požadavkům jsme nové otázky přizpůsobili,“ vysvětluje ředitel odboru řidičů a evidence vozidel Stanislav Dvořák.

Novinku vítá i samotná praxe. Autoškoly doufají, že zjednodušení a zatraktivnění přípravy přiláká k profesi šoféra novou krev a zmodernizuje celou výuku.

„Vítáme, že se obsah zkoušek přibližuje realitě současné dopravy. Naším cílem je připravovat řidiče nejen na samotnou zkoušku, ale především na bezpečné a profesionální používání moderních vozidel. Nová úprava zároveň vytváří prostor pro další rozvoj inovativních forem výuky, například prostřednictvím virtuální reality a 3D technologií,“ dodává předseda Asociace autoškol ČR Aleš Horčička.

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