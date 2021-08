Driftu propadl. Svůj speciál, postavený za sedmdesát tisíc, předvádí v Praze

Vnitřní část výstavy nabídne luxusní vozy mnoha značek v expozici Advantage cars. Z běžných produkčních vozů zde najdete landrovery, jaguary, suzuki, kie nebo například nissany. Nadšenci moderních technologií zde najdou na stánku firmy Valeo informací o nejmodernějších technologiích z oblasti autonomního řízení. Česká plynárenská asociace prezentuje poslední novinky, v expozici má na plynový pohon upravené dacie, Ladu Nivu a poslední generaci Škodu Octavia jezdící na CNG.

Předseda asociace Ivan Indráček nevidí pozici vozů poháněných plynem vůbec černě a dozvěděli jsme se, že například Dacia již dokončuje motor spalující LPG tak, aby splnil chystanou přísnou normu Euro 7.

Na své si přijdou i příznivci offroadů na které čekají dakarské speciály a mnohanásobný účastník Dakaru Tomáš Ouředníček. Elektrickou budoucnost představuje stánek ČEZu.



Hitem by mohla být expozice obytných automobilů. Oproti předcovidové době se zvedly jejich prodeje o více než sto procent a neskutečně rostou i nadále. Petr Havlíček z firmy Hykro říká, že jejich aktuálně největším problémem je to, že nemají co prodávat. Firma prodává dvojnásobek vozidel než před rokem a kdyby jich dokázali poshánět víc, byly prodeje ještě výrazně vyšší. Produkce drtivé většiny výrobců a dodací termíny jsou omezeny nejen celosvětovým boomem, ale i nedostatkem automobilů k přestavbě, kterou také zasáhl nedostatek čipů. I půjčovny obytných automobilů jsou vyblokované na měsíce dopředu,“ vysvětluje. „Zákazníci začínají většinou menšími obytňáky, ale přicházejí tomuto cestování na chuť často se vrací a troufají si i na větší vozy. Obytnými vozy se běžně cestuje nejen za letní dovolenou, ale například i na hory,“ dodává Havliček.

Organizátoři slibují i bohatý venkovní program. Během soboty se uskuteční sraz příznivců tuningu s názvem „Escape6 Meet 2021“. Ředitelka Vandy Petrov láká na vystoupení na velkém pódiu, kde vystoupí například rapper Indy a DJ Lucky Boy.

Ten také stojí za největším lákadlem celé výstavy – venkovní plochu na které se představí driftovací speciály. DJ Lucky Boy driftovacím autům naprosto propadl, dnes jich vlastní už několik. „Jsem rád, že na takovéto akci mohu představit drift jako regulérní sport,“ komentuje a dodává, že nejčastěji upravovanými vozy pro tuto disciplinu jsou BMW řady 3. Špičkové vozy se sice běžně pohybují cenovkou mezi jedním a dvěma miliony korun, začínat se však podle Lucky Boye dá mnohem skromněji.

Lukáš nás svezl svým BMW, které bral od začátku jako zajímavou zkoušku, jak se dá levně začít. Starší BMW 3 s dvouapůllitrovým šestiválcem pořídil za 38 tisíc korun. Z čínského eshopu pořídil turbo a další tuningové „drobnosti“ za 20 tisíc, 5 tisíc stála sedačka, zhruba dalších pět tisíc vrazil do podvozku. Zavařil zadní diferenciál a udělal pár jednoduchých úprav.

Ta netradiční hračka ho tedy vyšla přibližně na 70 tisíc korun. Auto jezdí v této konfiguraci více než rok a podle majitele vše funguje tak, jak má.

Kdo chcete vidět závody dvojic, při kterých není o kontakty nouze nebo se svézt v Drift taxi, má v Letňanech možnost až do neděle.