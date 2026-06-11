Statistiky dopravních nehod jsou neúprosné. Jen v loňském roce jich policie řešila přes 95 tisíc, dalších 37 tisíc se obešlo bez policistů. Ročně se v Česku stane kolem 5 000 nehod s účastí dětí, velmi často jsou při nehodě v autě jako spolujezdci.
|Počet nehod s účastí dětí
|50 477
|Počet nehod, kdy dítě bylo spolujezdec
|39 012
|Počet usmrcených dětí v silničním provozu
|110
|Z toho počet usmrcených dětí, které jely jako spolujezdci
|73
Zdroj: cestujtesdetmibezpecne.cz
Co (někteří) rodiče nevědí
K tomu, aby mohly děti cestovat autem bezpečně, musejí být umístěné ve správné dětské autosedačce. Ani to ale nestačí. Je také potřeba sedačku řádně umístit, dotáhnout pásy a také do ní dítě vhodně obléci.
„Jen v letech 2017 až 2025 policisté řešili desítky tisíc případů nepoužití nebo nesprávného použití bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů. V praxi se navíc opakovaně setkáváme s chybami, jako jsou volně dotažené pásy, špatně upevněné autosedačky nebo předčasné přesazení dětí do nevhodných kategorií,“ popisuje zkušenosti dopravních policistů jejich šéf Michal Hodboď.
Z výzkumu, který provedl Tým silniční bezpečnosti, vyplynulo, že mnoho lidí skutečně neví, jak dítě do sedačky správně usadit:
- Až 45 % rodičů a prarodičů nepovažuje přepravu dítěte v zimní bundě za problém.
- Až 67 % rodičů a prarodičů nepovažuje příliš brzké otočení dítěte po směru jízdy za rizikové.
- Až 20 % rodičů a prarodičů přiznává, že dítě při krátké cestě někdy nepřipoutá.
- Mezi nejčastější chyby patří také volně dotažené pásy, nesprávně zvolená velikost autosedačky nebo používání samotného podsedáku.
|
Autokluby varují před nebezpečnými dětskými sedačkami. Koupíte je i v Česku
Kdo musí mít autosedačku?
Důležitý je už samotný výběr sedačky, která musí odpovídat výšce a hmotnosti dítěte. Posadit malého spolucestujícího do větší autosedačky, aby měl při dlouhé cestě na dovolenou větší pohodlí, je nebezpečný hazard. Stejně jako využívání sedačky, ze které už dítě vyrostlo.
„Bezpečnost dětí v automobilu nevychází pouze z kvality autosedačky, ale také z jejího správného používání. I ta nejlepší technologie totiž funguje jen tehdy, pokud je používána správně,“ říká zakladatel společnosti Cybex Martin Poš, podle něhož je pro dítě nejlepší ochranou informovaný rodič.
|
Letošní bilance motorkářů je výrazně horší než loni. Od začátku roku 24 mrtvých
V Česku platí povinnost používat dětský zádržný systém do 150 cm nebo 36 kg. Jak ale upozorňuje vedoucí Besipu Tomáš Neřold, v jiných státech se pravidla mohou lišit – rozhoduje například věk, nebo pouze výška či konkrétní podmínky přepravy.
„Právě při cestách na dovolenou je proto důležité nespoléhat pouze na minimální zákonné požadavky, ale řídit se především tím, co je pro dítě skutečně nejbezpečnější. Správně zvolená a používaná autosedačka chrání dítě bez ohledu na hranice státu, kterým právě projíždíte,“ zdůrazňuje Neřold.
Metodička: Chyby vidíme i před školkou
I když seminářů o bezpečnosti dětí v autě je hodně, podle zkušeností dopravní metodičky Markéty Novotné z Týmu silniční bezpečnosti na ně chodí hlavně ti lidé, kteří jsou v tomto směru už docela poučení. Mnoho dalších si ale rizika vůbec neuvědomuje.
|
Bazarová sedačka je hazard. Testy ADAC ovládl luxusní Cybex
„Když vidíte před školkou dítě v nezapnuté sedačce, volných pásech nebo jen na podsedáku, uvědomíte si, jak důležitá je masová osvěta,“ uvádí Novotná, která je zároveň koordinátorkou kampaně o bezpečnosti dětí. Během ní budou lidé vídat důležité informace v televizi, médiích i na sociálních sítích.