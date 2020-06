S autosalonem v Ženevě je amen. Nebude ani v roce 2021

8:00 , aktualizováno 8:00

Mezinárodní autosalon v Ženevě se nebude konat ani příští rok. Oznámili to oficiálně jeho pořadatelé. Většina vystavovatelů jim v dotazníku odpověděla, že by patrně nepřijeli a byli by raději, kdyby se autosalon konal až v roce 2022.