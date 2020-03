Rakety, co Ženevu minuly: za příplatek nemají klimatizaci, sedadla, koberce

Aston Martin V12 Speedster

Extrémně drahá auta, která posádku neochrání před deštěm a dovedou jí pořádně rozcuchat účes, jsou nějak v módě. Mezi ženevskými novinkami jsou hned dvě – vedle Bentleye Mulliner Bacalar se představil i Aston Martin V12 Speedster.

Nádherný a dramatický roadster je přitom v dané společnosti, kam patří třeba ještě McLaren Elva a Ferrari Monza, doslova terno. Oproti nim si ho totiž zákazníci mohou pořídit „za hubičku“ – pouhých 765 000 liber, což je méně než polovina ceny podobně koncipovaných modelů konkurence. Roadsteru V12 Speedster vznikne 88 kusů a na rozdíl od soupeřů nebyla tato série v době vydání tiskové zprávy vyprodána. Teď už to možná neplatí.

Auto bude stavět divize Q by Aston Martin, která má na starosti všechny vysoce individualistické projekty. Speedster používá moderní hliníkovou platformu automobilky, která tu sice dostala prvky z modelů Vantage nebo DBS Superleggera, ale výsledkem je zcela unikátní uspořádání. Tím chce Aston Martin říci, že tohle není jen hodně drahý a střechy zbavený Vantage. I když tak trochu vlastně je.

Ale opravdu jen trochu. Ta krásná karoserie vyvedená u představeného kusu v barvě Skyfall Silver inspirované stíhačkou F/A 18 je například téměř celá z uhlíkových vláken. Karoserie opticky rozděluje prostor řidiče a spolujezdce, takže tu každý sedí jakoby ve svém kokpitu. Pod dlouhou kapotou se schovává dvanáctiválec z dílen německého AMG, který je tu naladěn na ambiciózních 700 koní.

Přes osmistupňovou automatickou převodovku a samosvorný diferenciál putuje jeho síla na zadní kola. Stovka je otázkou 3,5 sekundy, maximální rychlost je omezena na 300 km/h. To asi aby to účes tolik neschytal. V12 Speedster má nabízet čistou radost z jízdy, ale ve většině případů to bude spíš tak, že ozdobí nějakou soukromou sbírku podobných automobilových unikátů.