Špioni mezi auty. Na autosalonech se know-how krade i jehlou a foťákem

Autosalony nejsou jen přehlídkou nablýskaných novinek, spoře oděných hostesek a důležitých prohlášení kapitánů autoprůmyslu. Bývají také rejdištěm špionů. Všichni v branži to vědí. Zatímco běžní diváci obdivují tvary karoserií, pohybují se mezi nimi nenápadní lidé, kteří zkoumají technologická tajemství konkurence. Za 25 let ježdění na autosalony jsme jich viděli bezpočet, ze všech koutů světa.
I když se dnes říká, že Evropa nemá světu co nabídnout, protože taktovku autoprůmyslu třímají v Číně, potkali jsme špiony i na autosalonu, který se v uplynulém týdnu konal v Paříži.
Hrdý evropský autoprůmysl, který kdysi učil svět stavět auta, teď chodí s metrem zkoumat, jak to dělají v Číně.