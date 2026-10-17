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Renault a Stellantis, do něhož patří tradiční slavné francouzské značky Citroën a Peugeot, se na domácí autosalon připravily na jedničku.
Čína sice výstaviště u Porte de Versailles zaplnila a velká zvědavost přilákala publikum. To ale nakonec tleskalo zavedeným značkám. Pravda, ty bez francouzské stopy si připravily novinky také, ale nějak to neuměly prodat. To Francouzi si to užili.
Renault představil hned dva koncepty jak za starých dobrých časů, kdy se na autosalony jezdilo snít – studie Espace naznačuje, že by tohle slovo mohlo v nabídce Renaultu zas znamenat „velkoprostor“.
Naproti alpinka. Velké, agresivní kupé. Pravda, sázející zas na retro – na nic opravdu přelomového se aktuálně v designstudiu Renaultu zdá se nezmohou a sází na jistotu. Ale umí to pojmout s plnou parádou.
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O pavilon vedle pak velká show v podání Stellantisu. Největší haló je u Citroënu. Slib, že za dva roky dorazí novodobá kachna, Citroën 2CV pro 21. století. Elektrický, jednoduchý, laciný, evropský (to zdůrazňují, ale zas neslibují, že „francouzský“) – tak to snad klapne a bude stejně cool jako ten zářivě červený koncept se žlutým interiérem v Paříži. Zas retro, ale co se dá dělat.
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Citroënu se navíc podařilo v publiku vytvořit atmosféru, na kterou se v Paříži zapomenulo, duch bájné bohyně – Citroënu DS, na který se při premiéře v roce 1955 stály na autosalonu fronty a první den výstavy ho jen proto, jak vypadal, objednalo 12 tisíc návštěvníků. I tentokrát byl při premiéře malý elektrocitroenek obsypaný lidmi, expozice doslova zavalena návštěvníky a ve vzduchu se vznášelo „tohle auto je symbolem vzepjetí Stellantisu“.
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Retro je i nadupaná studie Peuegeotu T16, elektrický zuřivec odkazující na legendu. Hned vedle studie kupé Peugeot RCZ, to nikdo nečekal. Naproti Alfa Romeo s fantastickým snovým superkupé. Opodál Opel se studií kombíku a k tomu navrch Multipla hned ve dvou vydáních.
To je duch autosalonů, jak má být.
A ta Čína? Pravda, jsou učenliví, zápisky si dělali svědomitě. Jenže tomu chybí všechno – nápad, šťáva, emoce, zajímavost. Generický design lisovaný na jednom kopytu – malý, vetší, a ještě větší crossover s ožužlaným amorfním designem. Na každém druhém stánku se objevují stodolovitá mastodontní SUV, která snad chtějí vzhledem, výbavou a materiály konkurovat rollsům.
Novinkou jsou supervelkoprostorové luxusní pozemní biz-jety. Asi pro přepravu představenstev těch automobilek, protože za tři miliony si je koupí jen velmi málo nadšenců. Takže to všem abolutně splývá.
Kdysi jsme čínská auta pasovali do asijské tržnice, kvalitou, zpracováním, technikou jsou dneska mnohem dál (v elektrických pohonech na špici), jenže na autosalonu v Paříži se dojem té tržnice zas vrátil, v jiném podání – podobné stánky, podobný sortiment, nic originálního, nic, co vám utkví v paměti.
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Pohony, akumulátory, motory, elektrickou ideologii nechme stranou. Skoro všechno, co jsme tu vyjmenovali, jezdí na elektřinu.
Dojem z autosalonu je ten, že možná Evropa našla recept na to, jak bojovat s Čínou. Ta zahltila sama sebe, chrlí nové značky, překotně obměňuje modelové řady, zaplavuje svět auty – potřebuje vytěžit nadměrné kapacity, které si ve fabrikách vytvořila.
Jenže jen podle tabulek se auta neprodávají. Je otázkou, jestli je to fištrón Evropanů, nebo nešikovnost Číny. Každopádně, Paříž tentokrát ještě patří Francouzům.
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Poznejte Číňany
Že by se v té skrumáži někdo naplno vyznal, se snad ani nedá čekat. Zkusme si v tom udělat ale aspoň trochu pořádek.
Čínští výrobci představují téměř polovinu vystavovatelů v areálu u Porte de Versailles.
S 16 zastoupenými výrobci a téměř 25 značkami se Čína na veletrhu podílí přibližně polovinou. „Strategie je téměř vždy stejná: mateřská společnost vyvíjí několik subznaček, z nichž každá má svou vlastní specializaci, ať už se jedná o luxusní vůz, SUV nebo rodinný vůz,“ vysvětluje magazín Caradisiac.
Jedním z klíčových hráčů na autosalonu je právě gigant BYD a jeho prémiová značka Denza. Obě rozbily v halách výstaviště obří expozice, ta BYDu má 1 000 m², Denza se prezentuje na 600 m². Čínská elektromobilka představuje jak cenově dostupné elektrické městské vozy, tak i špičkové plug-in hybridní technologie.
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Skupina Geely, která se prezentuje značkami Smart, Lynk & Co, Lotus a samozřejmě Volvo, formalizuje svou globální přítomnost se svou stejnojmennou značkou a také se svou prémiovou divizí Zeekr. Mimochodem, Geely se chystá ke vstupu na český trh.
Chery Automobile má na Evropu zaměřenou strategii se svými značkami Omoda a Jaecoo, které jsou šité na míru evropské klientele, což se jí vyplácí. Ovšem na výstavišti, v Evropě i v Česku, je přítomna i samotná značka Chery.
Automobilka Changan prezentuje šíři svého portfolia značkami Avatr, Deepal a Nevo.
V Paříži se prezentují specialisté na elektromobily a chytré vozy, jako jsou XPeng nebo nováček Li Auto.
Speciální kapitolou je Leapmotor, podepřený strategickou aliancí se Stellantisem.
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