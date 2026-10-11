Pařížský autosalon (Mondial de l’Auto) v roce 2026 napíše svůj 91. ročník. Tato významná automobilová událost se koná v termínu od 12. do 18. října 2026; první den je vyhrazen pro novináře, veřejnosti se brány otevírají 13. října. My byli na výstavišti Paris Expo Porte de Versailles už večer před otevřením. Podívejte se na první fotky.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Do Paříže dorazilo rekordních 20 čínských automobilových značek. Čínská delegace tak bude dvakrát větší než na posledním veletrhu v roce 2024. K zavedeným jménům, jako BYD a Chery, se připojí i nové značky jako Aito a Avatr.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Na výstavišti Paris Expo Porte de Versailles obsadí autosalon celkem 5 pavilonů.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Automobilky z Číny se na pařížském autosalonu prezentují už tradičně.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Téma vstupu čínských značek na světové trhy hýbe celým autoprůmyslem. Stojí za povšimnutí, že tento Xpeng má polskou registrační značku, ráno při otevření už bude překrytá.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Představitelé automobilek si den dopředu na výstavišti trénovali své projevy.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Dacia představí novou generaci svého malého elektromobilu jménem Spring.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Hyundai měl expozici obehnanou černým závěsem. Na stánek zrovna přijel autonomní Ioniq 5 provozovaný společností Waymo.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
V nabídce čínských značek se není lehké zorientovat. Automobilky prezentují hlavně samy sebe, chtějí se představit evropskému publiku.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Stánky čínských značek v ničem nezaostávají za expozicemi tradičních výrobců.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Chce totiž dát světu vědět, že se vrací do mistrovství světa v rally.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Auta čínských výrobců potkáváte v ulicích Paříže zcela běžně, hodně jich jezdí ve službách taxislužeb.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Čínské značky se chlubí svou technikou, však ji od nich začínají přebírat i tradiční zavedení výrobci. To by ještě před pár lety bylo nemyslitelné.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Design mají čínské vozy hodně generický, často inspirovaný výraznými modely světových značek.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Na autosalon dorazil i Mercedes, BMW se nakonec odhlásilo - účast na autosalonu je totiž drahý špás.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
U Zeekru už měli v neděli odpoledne hotovo, byl tedy prostor na natáčení rozhovorů.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Škoda na autosalonu nechybí. Připravila i světovou premiéru - pochlubí se elektrickým Epiqem ve verzi Sportline.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Mezi slavnými veteránskými citroëny se představí elektrická městská blecha jménem Ami.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Šmrncovní elektrické minináklaďáčky značky Kilow se do Paříže po dvou letech vrátily. Autosalon pod eiffelovkou pořádají jednou za dva roky.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Nakonec bude v Paříži i Tesla. Zda nejslavnější elektromobilka světa na autosalonu bude, se do poslední chvíle nevědělo.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Automobilky zaměřené na supersporty už do Paříže dlouhé roky nejezdí. Ferrari ale na výstavišti najdete, u prodejce luxusních aut. A v jiném pavilonu je oficiální expozice Lotusu.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Pařížský autosalon bude probíhat do neděle 18. října. Doby, kdy byl třítýdenní už jsou pryč. Dnes o autosalonu ani nevíte, když nechcete. Prochodili jsme velkou část města, o akci jsme nenašli ani zmínku.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Šanghajský koncern SAIC prezentuje jen značku dodávek Maxus. Překvapivě chybí v Evropě nejúspěšnější značka z portfolia čínského koncernu, původně britské MG.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Avatr je projektem čínské automobilky Changan a výrobce akumulátorů pro elektromobily CATL.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Changan má jedno z designérských studií v Itálii. Stejně jeho produkce vizuelně splývá s ostatními.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Na pařížském výstavišti se bude makat určitě velkou část noci. Zdálo se nám, že víc hotovo mají právě u čínských značek.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Čínské značky se v posledních sezonách vrhly také na offroady. Design je často inspirován jeepy nebo landrovery.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
S elektrickým kilowem moc daleko nedojedete, ale můžete s ním i kempovat.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Výrobci nechávají na autosalonu nahlédnout svým autům pod plechy ...nebo plasty.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Dobrou noc. Celý týden vás budeme zásobovat novinkami z pařížského autosalonu.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz