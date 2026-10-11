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Pařížský autosalon se bude chystat celou noc. Máme první fotky z výstaviště

František Dvořák
Fotočlánek   20:05aktualizováno  22:17
Přípravy 91. ročníku pařížského autosalonu (11. října 2026) Přípravy 91. ročníku pařížského autosalonu (11. října 2026) Přípravy 91. ročníku pařížského autosalonu (11. října 2026) Přípravy 91. ročníku pařížského autosalonu (11. října 2026) Přípravy 91. ročníku pařížského autosalonu (11. října 2026) Přípravy 91. ročníku pařížského autosalonu (11. října 2026) Přípravy 91. ročníku pařížského autosalonu (11. října 2026) Přípravy 91. ročníku pařížského autosalonu (11. října 2026) Přípravy 91. ročníku pařížského autosalonu (11. října 2026) Přípravy 91. ročníku pařížského autosalonu (11. října 2026) Přípravy 91. ročníku pařížského autosalonu (11. října 2026) Přípravy 91. ročníku pařížského autosalonu (11. října 2026)
Pařížský autosalon (Mondial de l’Auto) v roce 2026 napíše svůj 91. ročník. Tato významná automobilová událost se koná v termínu od 12. do 18. října 2026; první den je vyhrazen pro novináře, veřejnosti se brány otevírají 13. října. My byli na výstavišti Paris Expo Porte de Versailles už večer před otevřením. Podívejte se na první fotky.

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