Pařížský autosalon se bude chystat celou noc. Máme první fotky z výstaviště

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Výsledky voleb
Zajímavé muzeum na Rujáně ukazuje tragičnost motorismu východního bloku
Samotná vystavená auta za moc nestojí. O často dost opoužívané a neoriginální kousky by milovník aut spíš nezavadil. Ale celou koncepcí je muzeum na předměstí mondénních mořských lázní jménem Binz na...
Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla
Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...
Nová kachna a další novinky z Paříže. Jaká auta se tam představí veřejnosti?
Pařížský autosalon se chystá otevřít své brány a láká na sto potvrzených značek, které přivezou žhavé novinky i zajímavé koncepty, mezi nimiž nechybí Dacia Striker, rodinný Fiat Grizzly, znovuzrozená...
Pražská noblesa: Okouzlující závod, kde nevyhrává nejrychlejší, projel Prahou
Přes sto veteránských automobilů a motocyklů soutěžilo o uplynulém víkendu v pražské Jeremenkově ulici v závodě v pravidelnosti do vrchu. Na trať směly vyjet pouze vozy vyrobené do roku 1970. Závod...
Za varování před policejní hlídkou problikáváním šoféři zaplatili. Natočily je drony
Bliknout na protijedoucí auto, aby řidič věděl, že o kus dál čeká policejní hlídka, je mezi motoristy běžný způsob varování. V Polsku za něj ale teď policie rozdala desítky pokut. Pomáhal jí při tom...
Velký test zimních pneumatik: devět gum propadlo kvůli nebezpečnému brzdění
Švýcarský autoklub TCS podrobil důkladnému testování celkem 32 variant zimních pneumatik ve dvou nejprodávanějších rozměrech 185/65 R15 a 225/50 R17. Výsledky ukazují obrovské rozdíly v bezpečnosti,...
Pařížský autosalon začíná. Čína tam bude v přesile
Na pařížský autosalon, který otevírá své brány dnes, v pondělí 12. října pro odborníky, se chystá rekordních 20 čínských automobilových značek. Čínská delegace tak bude dvakrát větší než na posledním...
Jel ve Francii 312 km/h, trest ho mine. Ochrání chyba radaru i piráty v Česku?
Francouzská média informují o případu řidiče, kterému policejní radar naměřil na dálnici rychlost 312 km/h. Přestože ve Francii za takto výrazné překročení rychlostního limitu hrozí odebrání...
Pařížský autosalon se bude chystat celou noc. Máme první fotky z výstaviště
Pařížský autosalon (Mondial de l’Auto) v roce 2026 napíše svůj 91. ročník. Tato významná automobilová událost se koná v termínu od 12. do 18. října 2026; první den je vyhrazen pro novináře,...
Kde se zrodil James Bond. Vydali jsme se po stopách agenta 007 v královském voze
Portugalským městem Cascais a letoviskem Estoril se to za druhé světové války hemžilo agenty a dobovou smetánkou. Jeli jsme limuzínou po jejich stopách.
Zajímavé muzeum na Rujáně ukazuje tragičnost motorismu východního bloku
Samotná vystavená auta za moc nestojí. O často dost opoužívané a neoriginální kousky by milovník aut spíš nezavadil. Ale celou koncepcí je muzeum na předměstí mondénních mořských lázní jménem Binz na...
Nová kachna a další novinky z Paříže. Jaká auta se tam představí veřejnosti?
Pařížský autosalon se chystá otevřít své brány a láká na sto potvrzených značek, které přivezou žhavé novinky i zajímavé koncepty, mezi nimiž nechybí Dacia Striker, rodinný Fiat Grizzly, znovuzrozená...
Evropa přesvědčila Čínu, aby dovážela méně hybridů do EU
Čína a Evropská unie dospěly k dohodě, která by mohla vést k poklesu vývozu čínských hybridních automobilů do EU o více než polovinu. Uvedl to evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič na tiskové...
Fordem přes pouště i hory. Dvě ženy ujely tisíce kilometrů do Afghánistánu
Dvě ženy, jeden ford a před nimi skoro osm tisíc kilometrů světem, v němž se mapy často rozcházely s realitou. V červnu 1939 vyrazily Ella Maillartová a Annemarie Schwarzenbachová ze Ženevy na...
Autozápisník: Ze školky do servisu, kaizen pro prasata a hoďte na něj karavan!
Tématem září byla v autobranži deformace. Toyota hodila z výšky na svůj pick-up karavan, umělci deformovali luxusní auta, Ferrari rovnou začalo prodávat kapoty jako umění. Rozpadaly se však i...
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Motoristické dovolené Petra Pavla. Prezident cestuje s foťákem za F1 i do bahna
Český prezident Petr Pavel je známý jako velký fanoušek motorismu. Je celoživotním motorkářem a pro jízdu v jedné stopě nadchl i svou manželku. Letošní sezonu si Petr Pavel opravdu užívá, aktuálně je...
Když zetory dovádějí v bahně, je to náramná podívaná. Traktoriády uzavírají sezonu
Vidět desítky historických traktorů na jednom místě je pro mnohé velkým lákadlem. Všechny traktoriády nebývají ovšem jen o statické přehlídce, často se snaží něčím odlišovat. Ať už jde o netradiční...