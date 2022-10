Zápisky z Paříže: Večeře u prezidenta a plán Číny na vyhladovění Evropy

Jedním u úkolů novináře je zachytávat, chápat a popisovat trendy dřív, než se rozvinou, a připravit na ně publikum. Na Mondial de l’Automobile jich je víc než dost. Ale ani jeden nenaznačuje nic dobrého.

Ten autosalon, kde se po letech měly vytáhnout francouzské automobilky, je totiž hlavně o Číně. Značky největšího automobilového výrobce světa (loni čínský autoprůmysl vyprodukoval 26 milionů aut) si ho zabraly pro sebe. Ne viditelně, ne násilně, naprosto přirozeně, s přičiněním ostatních.

A právě s tím šel Carlos Tavares v neděli k Macronovi. Parafrázovat se to dá asi takto: „Čínské automobilky se hrnou do Evropy, nikoho to nevzrušuje, nikdo s tím nic nedělá.“ Přitom ještě před pár lety relativně malý, náročný a pro novou značku ekonomicky nepřístupný trh nebyl pro Číňany zajímavý. Jenže to se změnilo, jak se ukazuje v Paříži na plný plyn.

Evropa se totiž změnila, pod autoprůmyslem podřezává elektrickou pilou větev, tlačí na konec spalovacích motorů bez domyšlení všech souvislostí. Třeba ekonomických problémů plynoucích z ohrožení pracovních míst nebo propadu příjmů souvisejícího s poklesem prodejů…

A v tom čínská, extrémně na výkon a ekonomickou efektivitu zaměřená, kapitalistická ekonomika (pod efektivním dohledem komunistického establishmentu) zavětřila šanci. Každý, kdo někdy vyjednával s Číňany v obchodních záležitostech, ví, jak prohnaní, mazaní a drsní to jsou kšeftmani.

Carlos Tavares a vpravo Emmanuel Macron na autosalonu v Paříži.

Takže do Evropy s nově přenastavenými podmínkami (rozhodnuté přepnutí na elektromobilitu, útlum spalováků…) „zčistajasna“ začali s velkým zájmem posílat auta. Nejnověji právě v Paříži oslavil na autosalonu vstup na evropské trhy specialista na elektrovozidla – z Šen-čenu pocházející BYD. Nenechte se tím jménem, které je zkratkou mimoňského jména Build Your Dreams (anglicky něco jako „splň si svůj sen“), ukolébat – je to největší výrobce elektroaut v Číně, vyrobí nejvíc elektrických autobusů na světě a vyrábí si i vlastní baterie, jako jedna z mála automobilek světa (mimo jiné dodává bateriové články Tesle do její německé fabriky).

To je další dílek skládačky: Čína drží většinu nerostných zdrojů pro výrobu akumulátorů pro elektrická vozidla.

Podle Carlose Tavarese se Evropa musí chovat jako Čína nebo Spojené státy. Prohlásil to ve vysílání rádia RTL při zahájení autosalonu. Vyzývá k protekcionismu amerického typu. Joe Biden ve Spojených státech ratifikoval „zákon o snižování inflace“, kde upřesňuje, že pomoc bude vyhrazena pro automobily vyrobené na americké půdě. Šéf Stellantisu by rád viděl podobný model v Evropě, kde je pomoc v současnosti dostupná všem. Ve Francii si v tuto chvíli stačí pořídit elektromobil za méně než 47 000 eur – ať je odkudkoli, je prodej takového auta dotován. Nově oznámil francouzský prezident, že to bude o tisíc eur než doposud - sedm tisíc eur (přes 170 tisíc korun).

Od začátku roku 2024 bude také zahájen systém takzvaného sociálního leasingu, který pomůže rodinám s nízkým příjmem získat elektromobil za 100 eur (asi 2500 Kč) měsíčně. Většina elektromobilů je v současnosti dražších než jejich ekvivalenty se spalovacím motorem a pro mnoho lidí jsou nedostupné.

Koncept chystaného elektromobilu Renault 5

„Musí existovat reciprocita mezi tím, co trpíme v Evropě, a tím, co je nám vnuceno mimo Evropu. Ať se podíváte na Čínu nebo Severní Ameriku, mají zavedenou ochranu, která upřednostňuje pouze vozidla vyrobená na těchto územích,“ argumentoval dále Tavares.

„Máme připravenou průmyslovou strategii, aby si lidé kupovali stále více francouzských (automobilů),“ řekl při příležitosti zahájení autosalonu Macron.

„Obzvláště citlivým tématem na autosalonu je nedostatek elektromobilů domácí, tedy francouzské výroby. Silné zastoupení tam naopak mají čínské značky,“ uvedla agentura Reuters.

Koncept chystaného elektromobilu Renault 4

„Řekli jsme, že Stellantis bude chránit evropský a zvláště francouzský automobilový průmysl,“ uvedl Carlos Tavares. Dodal, že počet modelů, které čtvrtá největší automobilka světa bude vyrábět ve Francii, se brzy zdvojnásobí na 12 ze současných šesti.

Francouzské novinky v Paříži Nový Renault 4 EV, malé SUV stylově odkazující na oblíbený model z 60. let 4L, se bude vyrábět v závodě automobilky v severní Francii a prodávat se má od roku 2025. Připojí se tak k novému elektrickému modelu Kangoo, který se vyrábí ve stejném závodě ve městě Maubeuge. Nový model Mégane se bude vyrábět v závodě v Douai, kde se mají od roku 2024 vyrábět rovněž elektrické modely Scenic a Renault 5. Automobilka Renault plánuje do roku 2030 přejít pouze na elektrický pohon. Na dni pro investory, který se uskuteční 8. listopadu, chce Luca de Meo představit strategii vzniku divize zaměřené na elektrifikaci a software.

Kromě stárnoucího modelu Renault Zoé, nového modelu Mégane, dodávky Kangoo a dvou malých sportovně-užitkových vozů (SUV) značek Opel a DS, které patří Stellantisu, se všechny plně elektrické modely prodávané francouzskými automobilkami montují v zahraničí.

Už vám to docvaklo jako Tavaresovi? Čína teď Evropu pod tlakem zahrne auty. Načasování má skvělé: evropské automobilky nemají z čeho vyrábět, prodlužují čekací lhůty. Do toho pod diktátem ekonorem proškrtávají nabídku, aby splnily drakonické emisní limity. A flagelantsky se bičují za každý gram CO 2 a každé vyrobené spalovací auto.

Čína vyhladovělá není, aut má dost. A za ty roky, co jsme nad čínskými špiony, kteří třeba zrovna na autosalonu v Paříži studovali vystavená auta od výfuku po ventilky a tlačítka na přístrojovce, mávali rukama, se naučili auta stavět dobře. Když to nešlo pílí a zarputilostí, přeplatili zkušené designéry a konstruktéry, nebo rovnou koupili nějakou zavedenou nemocnou značku (Volvo). Spoustu se přiučili v (povinně předepsaných) joint-venture partnerstvích v Číně, kam ostatní značky chtěly zapustit kořeny a za vstup na obří trh ochotně platily přístupem ke svému know-how; ano, dělal to tak i – dnes Tavaresův – Peugeot nebo Citroën.

Francouzský prezident Emmanuel Macron při zahájení pařížského autosalonu

Navíc Číňané nabízejí auta v Evropě tradičně levně. Pravda, dumpingové ceny to nejsou, vynechávají auta nižších kategorií, která sem neumí lacině dovézt. Ale podle Tavaresova prohlášení jsou to stále ceny „pod náklady“. Čína podle šéfa Stellantisu dovoz a prodej aut v Evropě dotuje. Obrovsky silná ekonomika to pár let vydrží. A až všechny Renaulty, Stellantisy a Volkswageny v Evropě vyhladoví, dá se čekat velký nájezd. V Pekingu se nadiktují ceny a vlastně celá mobilita obyvatelstva Evropy.

Nevěříte? Zkusili jste si v posledních měsících koupit plyn?