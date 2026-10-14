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Evropa ukázala Číně, že má čím bojovat. Na autosalonu v Paříži vytáhla trumfy

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Čínské automobilky přijely do Paříže s obrovskými expozicemi, pozornost však podle Františka Dvořáka strhávaly evropské značky. Proti záplavě podobných vozů z Asie postavily nápadité koncepty, sportovní auta a návrat legendární kachny se slibovanou cenou kolem 370 tisíc korun. „Rozpomněli se na to, že vlastně mají nějakou historii a přece jenom se hraje na emoce,“ řekl vedoucí autorubriky iDNES.cz v Rozstřelu.

Rozstřel

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Evropské automobilky mají proti čínské konkurenci stále co nabídnout. Na pařížském autosalonu podle vedoucího autorubriky iDNES.cz Františka Dvořáka připomněly jednu ze svých předností: dokážou stavět na historii, osobitosti a vztahu zákazníků ke značce. Zejména domácí francouzští výrobci tentokrát přijeli dobře připravení.

„Tentokrát asi vyhrávají Francouzi,“ zhodnotil Dvořák atmosféru výstavy. Zatímco čínské značky ukazovaly rozsáhlé expozice a bohatě vybavená auta, tradiční výrobci přitahovali návštěvníky výraznými novinkami a studiemi. Od sportovních vozů až po vizi dostupného elektromobilu.

Koncept Fiat Multiplay v sobě důmyslně kloubí prostornost rodinného minivanu, drsný charakter SUV a praktičnost otevřeného pick-upu. Do výroby se nechystá, je to jen jakási testovací laboratoř budoucích inovací.
Autosalon Paříž 2026
Autosalon Paříž 2026
Autosalon Paříž 2026
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Z jednoho autosalonu ovšem nelze vyvozovat, že Evropa vyřešila své problémy. Dvořák své příznivé hodnocení vztahoval především k tomu, co viděl na výstavišti. „Nemůžeme říct, že je evropský autoprůmysl zachráněný,“ upozornil.

Historie a emoce proti podobným autům

Čínská nabídka podle Dvořáka na první pohled často splývá. Vedle podobných crossoverů se nyní prosazují také obrovská luxusní SUV a velkoprostorové vozy. Nabízejí kůži, dřevo, rozsáhlou výbavu i nejrůznější efekty, pro běžného evropského návštěvníka však zůstávají obtížně rozlišitelné.

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„Kromě toho, že ta jména běžný zákazník nezná, tak mu to zároveň absolutně splývá,“ popsal Dvořák. Evropské automobilky podle něj dokázaly právě této podobnosti využít a oslovit publikum z jiné strany.

Příkladem byla studie Alfy Romeo s benzinovým šestiválcem. V prostředí, kde hlavním tématem zůstává elektromobilita, nabídla jiný zážitek. „Takhle obsypaný stánek Alfy Romeo nepamatuji podle mě možná patnáct, dvacet let,“ uvedl.

Na vlastní minulost navazovaly také další značky. Fiat připomněl Multiplu, Peugeot sportovní tradici. Historické odkazy podle Dvořáka pomáhají výrobcům nabídnout něco, co samotnou velikostí displeje nebo seznamem výbavy nenahradí.

Kachna se vrací. Tentokrát elektrická

Jednou z největších událostí autosalonu byl podle Dvořáka elektrický koncept Citroënu odkazující na legendární 2CV, známý jako kachna. Zaujal jednoduchostí, hravostí a příslibem dostupnějšího auta. Sériový model má dorazit za dva roky.

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„Slibují cenu patnáct tisíc eur, tedy kolem 370 tisíc korun,“ uvedl v Rozstřelu. Výroba má podle něj probíhat v Evropě. Cena i termín jsou zatím příslibem pro budoucí vůz.

Původní kachna měla především sloužit lidem jako účelové auto. Její slavné zadání počítalo s převozem sedláka přes rozorané pole, aniž by se rozbila vejce, která veze. Nový koncept podle Dvořáka na tento důraz na praktičnost navazuje.

Hostem pořadu Rozstřel je František Dvořák, vedoucí redakce Auto iDNES. Pořad moderuje Vladimír Vokál.

„Jako kdyby to původní zadání vytáhli někde z archivu, akorát řekli, že to má být elektrické,“ poznamenal. Zájem kolem vozu podle něj připomínal atmosféru někdejších autosalonů, na které lidé chodili objevovat nová auta.

Návrat dostupného malého modelu přichází v době, kdy tato část trhu slábne. Povinné systémy a dražší pohony zvyšují cenu také nejmenších vozů. „Proto dnes vlastně umírá kategorie malých aut,“ vysvětlil Dvořák.

Francouzští výrobci proto podle něj prosazují novou kategorii jednodušších vozů s mírnějšími požadavky na některé asistenční systémy. Samotné zmenšení karoserie však nestačí. „Poloviční auto za poloviční peníze nepostavíte,“ zdůraznil. Vývoj i pohon musí automobilka zaplatit také u malého modelu.

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Čína už není jen výrobce kopií

Osobitější evropské premiéry přitom neznamenají, že by čínská konkurence technologicky zaostávala. Podle Dvořáka už dávno nejde jen o kopírování západních aut. Čínští výrobci získali zkušené designéry a inženýry a v elektrických pohonech evropské značky předběhli.

Výraznou výhodou je také rychlost. „Oni jsou opravdu schopní za rok a půl vyvinout nové auto,“ řekl. U tradičních evropských automobilek podle něj vývoj stále trvá nejméně čtyři a půl roku.

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Evropané zároveň přehodnocují tempo přechodu k čistě elektrickým vozům. „Ty tradiční automobilky shledaly, že to trošku přepálily s totální elektrifikací,“ uvedl Dvořák. Větší prostor proto dostávají hybridy pro zákazníky, kteří nemají podmínky pro elektromobil nebo mu zatím nedůvěřují.

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Paříž tak podle něj ukázala evropské přednosti i přetrvávající slabiny. Historie a nápaditost dokážou přilákat návštěvníky, rozhodující ale bude, jak se představené vize promění v auta, která si zákazníci skutečně koupí. Pro samotnou výstavu měl Dvořák jednoznačně příznivý závěr: „Autosalony neumřely, aspoň ne v Evropě.“

Jak si na evropském trhu vede Škoda a čím jí pomáhá „česká cesta“? Proč japonské automobilky vyklízejí pozice v Evropě? Jak se v Číně prodávají auta přes influencery přímo z autosalonu? Proč Paříž žije bez aut, i když hostí slavný autosalon? I na tyto otázky odpovídal František Dvořák v Rozstřelu na iDNES.cz.

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Čínské automobilky přijely do Paříže s obrovskými expozicemi, pozornost však podle Františka Dvořáka strhávaly evropské značky. Proti záplavě podobných vozů z Asie postavily nápadité koncepty,...

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