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Francouzské studie daly šmrnc pařížskému autosalonu. Vynesly legendy minulosti

Vladimír Löbl
  11:30aktualizováno  12:08
Nejen Renault E-Space, ale i kreace od dalších francouzských značek daly pařížskému autosalonu tu správnou příchuť. Lahůdky v podobě konceptů Alpine A310 Vision, DS F3ver, Peugeot E-T16, Peugeot RCZ Vision a Renault 8 Gordini pomohly rozředit jednotvárnou čínskou automobilovou kuchyni.

Pařížský autosalon opět dokázal, že francouzský design má neskutečný šmrnc. Domácí značky se skutečně vytáhly. Alpine A310 Vision přijíždí s dravým křídlem a ostře řezanými rysy, ze kterých nadšencům taje srdce. Mnozí by kvůli němu prodali ledvinu. DS F3ver sází na avantgardní luxus z jiné planety. Zahanbit se nenechal ani Peugeot. S konceptem E-T16 vzdává neskutečně sexy poctu rallyeové ikoně 205 Turbo 16. A doplňuje ho křivkami nabitý Peugeot RCZ Vision.

A třešnička na závěr? Renault R8 Gordini Concept! Modrá raketa s ikonickými bílými pruhy přiváží zpět ryzí francouzský temperament, ze kterého vám okamžitě naskočí husí kůže. Francouzi zkrátka do autosalonu nasypali tolik emocí, že sálají i přes obrazovku počítače či displej mobilu. Podívejte se na velkou fotogalerii.

Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
90 fotografií
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