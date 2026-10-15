Pařížský autosalon opět dokázal, že francouzský design má neskutečný šmrnc. Domácí značky se skutečně vytáhly. Alpine A310 Vision přijíždí s dravým křídlem a ostře řezanými rysy, ze kterých nadšencům taje srdce. Mnozí by kvůli němu prodali ledvinu. DS F3ver sází na avantgardní luxus z jiné planety. Zahanbit se nenechal ani Peugeot. S konceptem E-T16 vzdává neskutečně sexy poctu rallyeové ikoně 205 Turbo 16. A doplňuje ho křivkami nabitý Peugeot RCZ Vision.
A třešnička na závěr? Renault R8 Gordini Concept! Modrá raketa s ikonickými bílými pruhy přiváží zpět ryzí francouzský temperament, ze kterého vám okamžitě naskočí husí kůže. Francouzi zkrátka do autosalonu nasypali tolik emocí, že sálají i přes obrazovku počítače či displej mobilu. Podívejte se na velkou fotogalerii.