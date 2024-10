Být silničářem je práce pro sebevrahy, ukazují vraky na pařížském autosalonu

Pokud byste hledali jedno z nejnebezpečnějších povolání, pak je to silničář. A je přitom jedno, jestli je francouzský nebo český. Francouzští silničáři s nebezpečnými řidiči bojují už řadu let. Zkoušeli to řešit více či méně zajímavými videi, ale problémy s ohrožováním pracovníků správy silnic pokračuje.

Proto se rozhodli ukázat všem následky, které takové nehody mají. Na autosalonu v Paříži ukazují auta silničářů, která nabourali nepozorní řidiči. A není to hezká podívaná. Jakkoliv jde o auta s výraznými barvami, majáky a reflexními polepy, jsou často naprosto zdemolována. Nešlo tedy o žádné ťukance v malých rychlostech.

V Česku je to stejný problém

Nepozorní řidiči trápí už řadu let také české Ředitelství silnic a dálnic. Proto už v roce 2016 a následně 2018 připravilo podobnou expozici jako jejich francouzští kolegové. Jen ne na žádné výstavě, ale na odpočívce Šlovice (D5, km 83,2) a na odpočívce Rohlenka (D1, km 206,5). Tehdy byly k vidění zdemolované vozy po nehodě, při které byl jeden pracovník údržby dálnic těžce zraněn s dlouhodobým léčením, a při které vznikla škoda asi 1,2 milionu a několikahodinová kolona. A to vše jen kvůli nepozornosti řidiče osobního auta, který silničáře přehlédl.

Jak ovšem ukazuje další vývoj nehod s auty silničářů, řidiči jsou nepoučitelní. Připomeňme nehodu z léta loňského roku, při které zemřeli dva silničáři a další tři byli zraněni. „Označení pracoviště bylo přesně podle přísných norem. K usmrcení pracovníků našeho subdodavatele došlo až na samotném konci celého omezení, v odstavném pruhu,“ popsalo tehdy ŘSD. O jak velký problém i českých silnic jde, pak dokresluje fakt, že ŘSD eviduje více než 720 dopravních nehod, při kterých jeho pracovníky ohrozili nepozorní řidiči.