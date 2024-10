Automobilové džíny. Elektrický hippie Renaultu má být praktický a slušivý

Část 1/5

Renault pojal svou účast na domácím autosalonu ve velkém stylu. Hlavní hvězdou obří expozice je reinkarnace legendárního Renaultu 4, ovšem v moderní elektrické podobě. Kromě vesele zbarvených kousků se představil v podobě neonové sochy v nadživotní velikosti. A k němu zbytek elektrické smečky: aktuální novinka v podobě nového Renaultu 5, nové Twingo, které má být pilířem elektromobilizace. Šéf značky Luca de Meo vehementně shání partnera, se kterým by se podělil o techniku a náklady na jeho vývoj.

De Meo se první dny autosalonu na autosalonu naparoval, rozdával úsměvy a rozhovory. A dštil síru nad vývojem a (ne)politikou Evropy v otázkách autoprůmyslu.

„Renault 4 se zrodil v šedesátých letech dvacátého století, aby uspokojil zvyšující se potřeby mobility rychle se měnící společnosti v souvislosti s odchodem z venkova a vzestupem střední třídy. Byl navržen jako vůz pro každého, pro každý účel a jako symbol svobody ve smyslu mobility. Příběh vozu Renault 4 je skutečným příběhem úspěchu jak ve Francii, tak po celém světě,“ říká Jitka Skaličková, mluvčí českého zastoupení značky. „Celkem se za třicet let prodalo 8 135 424 kusů na pěti kontinentech a ve více než stovce zemí. To z něj činí nejprodávanější model značky Renault na světě a není divu, že se stal mezinárodní kulturní ikonou.“

Renault 4 se v elektrické podobě vrací a opět má být symbolem změny, přerodu společnosti. Autem, které ji převeze od benzinového stojanu k zásuvce. „Není to retro-futurismus,“ zdůrazňuje šéfdesignér Gilles Vidal. „V minulosti jsme se zaměřovali na funkční aspekty. Nyní musíme zákazníky zaujmout tím, že se dotkneme emocionální sféry. A k tomu slouží detaily a stylové rysy, které připomínají starou slávu. Umožňují těm, kdo znali předky, poznat něco známého. Zároveň však tyto stylistické kódy musí zapadat do současného jazyka, který oslovuje mladší lidi, kteří možná nevědí nic o Renaultu 4 a Renaultu 5 z minulosti. Staré modely mají stylistické kódy, které již nejsou aktuální: výzvou bylo namíchat vše, aniž by to bylo vintage,“ cituje šéfdesignéra značky deník la Repubblica.

Automobilka o něm říká, že je to „všestranný kompaktní vůz pro současnou dobu“. „Je stoprocentně elektrický a propojený, je více než kdy jindy ‚autem pro život‘ a ještě více dobrodruhem pro každý den,“ komentuje Skaličková.

A upozorňuje na plátěnou stahovací střechu, věc, na kterou svět aut už docela zapomněl. Zdůrazňuje 420litrový kufr, co nejnižší nákladovou hranu, chytře řešené odkládací prostory, sklopnou lavici a sedadlo spolujezdce, které lze přeměnit na stolek a zvýšený podvozek, však je to crossover. I když to na něm vlastně nepoznáte. „Zadní dveře zasahují až do nárazníku a nabízejí rekordní nákladovou hranu: výška pouhých 61 cm je v průměru o 10 cm nižší než u konkurence,“ naparují se u Reaultu.

Elektrický Renault 4 má patřit v nabídce nad bateriový Renault 5. Je o něco větší a prostornější a ve srovnání s modelem Clio a je ve škále renaultů umístěn podobně jako model Captur. S délkou 4,14 m se trefuje přesně mezi ně, je o 9 cm delší než Clio a zároveň o 9 cm kratší oproti Capturu. Rozvor je 2,62 m, šířka je 1,80 m. S výškou 1,57 m je na stejné úrovni jako Captur. Hlavním rozdílem mezi nimi je však světlá výška. Se svými 18,1 cm podvozek o 1,2 cm vyšší než u modelu Captur. Všechny verze jsou vybaveny 18palcovými koly.

Nová čtyřka dorazí na trh v příštím roce. „Cenovky automobilka zatím neupřesňuje. Velice pravděpodobně ale novinka překročí částku 32 900 eur (cca 815.000 Kč), za kterou se v Evropě nabízí výkonnější specifikace Renaultu 5 E-Tech (110 kW/150 k),“ spekuluje magazín Auto.cz.