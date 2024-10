Evropa vs. Čína: na pařížském autosalonu se dá atmosféra krájet

I když. Zrovna majestátní limuzíně opulentní značky čínských aparátčíků a byznysmenů Hongqi zapomněli umýt kola, takže zaprášené pneumatiky bijí do očí.

Jinak mají ale čínské značky jasno, jak má prezentace na autosalonu vypadat (na rozdíl třeba od Tesly, která prostě jen tak vyskládala svou modelovou řadu v pavilonu 6 jako na parkovišti u supermarketu). Hostesky, rozřezaná auta, kterým vidíte do útrob, chlubení se technikou, vyzdvihování historie, rozlehlé stánky, optimistické projevy. K tomu velká jména, jejichž angažováním si kupují relevanci ve světovém autoprůmyslu.

Giles Taylor, bývalý šéfdesignér Rolls-Royce a Jaguaru (a taky autor prvního beruškovitého Citroënu C3) je u Hongqi už dlouho, nově se u jiné čínské značky GAC objevil hvězdný designér Benoit Jacob. Za třicet let v autobyznysu je podepsán pod slavné modely Renaultu, Volkswagenu a BMW, navrhoval i lamborghini. Od září tedy patří kantonské (Guangzhou – Kuang-čou) automobilce. Pozor, nepodceňovat, je to pátá největší čínská značka se sedmdesátiletou historii a dvoumilionovou roční produkcí.

Není divu, že byl hned v sedm ráno, po otevření, na obhlídce čínské konkurence Carlos Tavares. Šéf Stellantisu si dal se svým věrným pobočníkem ve vedení koncernu Jeanem-Philippem Imparatem tradiční kolečko po výstavišti s doprovodem a výkladem, u ambiciózního čínského BYDu, největšího výrobce elektrických dopravních prostředků světa, poslouchali u modelu bateriové platformy hodně pozorně. Tavares minulý týden ohlásil, že v roce 2026 ve vedení Stellantisu skončí. Kdoví, jestli ho na důchod neodloví některá z čínských značek...

Evropské automobilky, které se nyní potýkají s problémy, potřebují prokázat, že stále zůstávají ve hře, zatímco čínští konkurenti se snaží prorazit na evropském trhu.

Evropa proti Číně

„Je to Čína proti Evropě a toto je ring, ve kterém se hodlají utkat,“ uvedl analytik Phil Dunne z poradenské společnosti Stax. „Evropané říkají, že toto je jejich teritorium, a Číňané přicházejí prosadit své nároky,“ dodal podle agentury Reuters.

Na pařížském autosalonu, který se koná každé dva roky, letos představuje své nejnovější modely devět čínských značek, včetně firem BYD a Leapmotor. To je stejný počet jako v roce 2022, kdy čínské automobilky tvořily téměř polovinu značek na autosalonu. Letos je však jejich podíl jen zhruba pětinový. „Je to důsledek mnohem větší účasti evropských automobilek, které tak signalizují odhodlání hájit své pozice na domácím trhu,“ upozorňují Reuters. Ještě nedávno se ovšem čínské značky tvářily, že Paříž vynechají. Nakonec jim to nedalo. A kromě nich přijely z Číny třeba firmy dodávající akumulátory pro elektromobily, a chlubí se, že dodávají zavedeným výrobcům, i z Evropy...

Je to další stvrzení toho, že Evropa už svou psychologickou, technickou a morální nadvládu nad světovým autoprůmyslem ztratila.

Pařížský autosalon se navíc koná v době, kdy se Evropská unie chystá uvalit dodatečná cla až 35,3 procenta na dovoz elektromobilů z Číny, připomíná Reuters. Evropská komise (EK) jako exekutivní orgán EU plány na zavedení cel zdůvodňuje tím, že Peking výrobu elektromobilů nedovoleně subvencuje.

Čínské automobilky dodatečná cla kritizují, zároveň však pokračují v realizaci plánů v Evropě expandovat. „Síla čínských ambicí v oblasti elektromobilů se tento týden naplno projeví na pařížském autosalonu,“ uvedl zakladatel poradenské společnosti Palmer Automotive Andy Palmer.

Neznámí návštěvníci

Na evropském trhu by se chtěla prosadit například právě automobilka GAC. „Jsme novým dítětem ve městě, takže se stále snažíme lépe poznat evropský trh,“ uvedl šéf mezinárodních aktivit podniku Wej Chej-kang. Dodal, že GAC nyní velmi aktivně zkoumá možnosti výroby automobilů v Evropě.

Na výstavišti se ovšem prezentují i značky, o kterých dosud mimo Čínu snad nikdo neslyšel. Příběh Leapmotoru, který je na pařížském výstavišti v hejnu značek Stellantisu, je jak z motivační příručky pro zakladatele start-upů. Na výstavišti ale najdeme třeba v Evropě naprosto neznámou značku Skyworth, Elektromobilku založenou v Nanjingu v roce 2017. Jednu z největších expozic má pak na pařížském výstavišti značka AITO, elektromobilka čínského výrobce vozidel Seres Group a technologického gigantu Huawei, založená v roce 2021.

„Čínské automobilky se prostřednictvím zahraniční expanze snaží kompenzovat negativní dopady slabé poptávky a ostré cenové války na domácím trhu. Evropský trh je pro ně důležitý i proto, že se jim uzavírá přístup na trh ve Spojených státech,“ dodává Reuters.

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena v květnu oznámila, že se rozhodla zvýšit cla na dovoz elektromobilů z Číny z 25 na 100 procent. V září pak navrhla zakázat v USA čínský software a hardware v propojených vozidlech. Tedy v takových autech, která jsou vybavena technologiemi umožňujícími komunikaci s jinými vozidly, infrastrukturou, cloudovými systémy a sítěmi.

„Evropské automobilky se v poslední době potýkají s čím dál většími problémy. Němečtí výrobci automobilů Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW v uplynulých týdnech zhoršili každý svůj celoroční výhled, zejména kvůli slabé poptávce v Číně. Nadnárodní automobilová skupina Stellantis, která má kořeny v USA a v Evropě, pak zhoršila výhled kvůli problémům ve Spojených státech,“ doplňuje Reuters.

Volkswagen navíc nedávno varoval, že by mohl poprvé ve své historii přikročit k uzavírání závodů v Německu. Koncern Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě, jeho součástí je mimo jiné Škoda Auto.