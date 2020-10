S autosalony je amen, internetová autoshow ukáže všechny novinky pohromadě

Pařížský autosalon má tradici sahající do roku 1898, kdy ho založil jeden z průkopníků automobilismu Albert de Dion. V minulosti už zažil přestávky kvůli oběma světovým válkám i ropné krizi, která donutila organizátory vynechat ročník 1977 a změnit četnost na dvouletou. Letos měla přijít další změna, autosalon se měl proměnit, zatímco frankfurtské IAA, které se s Paříží střídalo ob rok se mělo příští rok přesunout do Mnichova.



Nakonec je všechno jinak, přinejmenším letos se v Evropě žádný velký autosalon neuspořádá. To ale neznamená, že by automobilky neměly nachystané nové modely – naopak tlak na čistší emise a elektrifikaci je nutí inovovat ještě rychleji. A protože přivedení nového auta do sériové podoby je proces na několik let, právě teď se představuje velké množství novinek, přesně jak měli vývojáři už dávno naplánované. Akorát se prezentují jen online a pak rovnou dorazí k prodejcům, přesně jako tomu bylo na jaře.

Jeden autosalon se ale nakonec přece jen koná, na začátek října se přesunula původně dubnová výstava v Pekingu. Účast návštěvníků i vystavovatelů je nicméně omezena v podstatě jen na místní, Čína se už na jaře před okolním světem téměř uzavřela. Novinky významné pro tamní trh se ale fyzicky přece jen představují aspoň v náhradní lokaci právě tam.