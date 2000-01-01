Česko se na klasický autosalon nezmůže už několik let. V množství a kvalitě veteránských akcí patří Česko k evropské - možná i světové - špičce; ale klasický autosalon, na kterém by byla k vidění komplexní nabídka, se naposledy v důstojném měřítku konal v našich končinách tak před dvaceti lety. Podívejte, co bylo k vidění na autosalonu u našich slovenských sousedů.
Autosalon v Nitře nabídl zajímavou podívanou. Jedním z překvapivých novinek byla nová přiostřená fabia. Nejsilnější sériová fabia v historii tak byla poprvé k vidění na veřejnosti na Slovensku.
Škoda odhalila model Fabia 130, speciální provedení vycházející z výbavy Monte Carlo v tomto týdnu. Není to nejvýkonnější produkční fabie historie, ale suverénně nejrychlejší. A také nejdražší, auto už zná základní cenu: 700 tisíc korun.
Prim ale hrála auta z Číny. V tomto případě je to pickup značky EVO patřící do shluku „brandů“ automobilky DR, italský výrobce ho v Itálii kompletuje ze skládačky čínské automobilky JAC.
Jaecoo je jednou ze značek automobilky Chery, která je největším exportérem aut z Číny.
Jaecoo je společně s Omodou projektem aut vytvořených výhradně pro Evropu.
Omoda 9 je aktuální plug-in hybridní novinka značky.
Čínská produkce hýří displeji.
Omoda 9
Omoda 5 EV
Omoda 5
Škoda dovezla do Nitry také koncept naznačující podobu chystaného sedmimístnoho elektrického crossoveru.
Škoda Vision 7S má v sériové podobě dorazit v roce 2026
Škoda Fabia 130 má 130 koní
... a přepracovaný podvozek
Škoda Vision 7S
Škoda Vision 7S
BYD Seal 6 DM-i Touring
Auto má pluginhybridní pohon s kombíkovou karoserii.
BYD Seal 6 DM-i Touring
BYD Seal umí nabíjet věci díky technologii V2L
BYD Seal 5
BYD Seal U DMi
BYD Seal U DMi
BYD Seal U DMi
Interiér BYD Sealion 7
Korejský SsangYong se přejmenoval na KGM.
Novinkou v nabídce je nová generace pickupu Musso
Evo 5 je nejlevnějším modelem automobilky DR. Vzpomínáte? To jsou ti číňané maskovaní za italy.
Evo 7 v Česku startuje s cenou na sebevědomých osmi stech tisících korunách.
Sportequipe je další značka automobilky DR
Sportequipe 7
DR 5.0
DR PK8 je technicky stejný pickup jako EVO Cross 4, který vidíte na začátku galerie. DR je hierarchicky výš, než EVO, má tedy lepší výbavu a vyšší cenovku.
ICH-X K3, další produkt italské značky DR postavený z čínské skládačky.
Auta značky ICH-X jsou hierarchicky v nabídce automobilky DR nejvýš.
EVO Cuatro je novinka v nabídce značky. Zatím je kromě česko-slovenska k mání jen ve Španělsku, neznají ho ani v „domovské“ Itálii. Původ má u Chery, konkrétně u její divize Kaiyi, kterou spoluvlastní s čínským regionem, kde sídlí.
SsangYong (KGM) Torres
SsangYong (KGM) Actyon
SsangYong (KGM) Actyon
KGM Musso
Hongqi je značka čínských aparátčíků. V Číně patří mezi prémiové značky.
Designér Hongqi Giles Taylor (navrhoval citroeny, jaguary a rollse) dává autům čínské značky patřičně opulentní vzhled.
Opel Frontera
DS No8 je aktuální novinka francouzské značky.
Řezanými tvary má v sobě něco čínského...
Také interiér se nese v duchu nejmodenrnější produkce. Vidíte rozdíl oproti pojetí interiérů čínských aut, které jsou k vidění v galerii?
DS je značka, která kdysi vznikla na počest jednoho z nejslavnějších citroenü. Mimochodem, právě Citroën DS teď slaví sedmdesátiny.
DS No4 je další novinkou značky.
Dacia se pochlubila dakarským speciálem
A Renault novým elektromobilem odkazujícím na slavný Renault 4.
Čínská jízda pokračuje: Hongqi HS3
Hongqi HS5
Hongqi HS5
Hongqi HS5
Hongqi HS9
Hongqi HS9
Hongqi H5
Hongqi H5
Hongqi H5
Hongqi EHS5
Hongqi EH7
Dongfeng Box patří k nejlevnějším elektromobilům na trhu.
Voyag Free
Voyah Passion
MHero 917
Dongfeng Shine
Dongfeng Aeolus Shine GS
Dongfeng U-Tour
Dongfeng MAGE
Dongfeng MAGE
Dongfeng MAGE
Dongfeng MAGE
Dongfeng Shine
Kia PV5 Cargo
Kia EV4
Kia EV4
Jeep Compass
Jeep Compass
Leapmotor B10
BAIC XS5
MG S5 EV
Suzuki eVitara
Elektrickou vitaru doveze na český trh Suzuki v přítím roce.
Suzuki eVitara
MG S5 EV
MG S5 EV
BAIC BJ30
BAIC BJ30
BAIC XS5
BAIC BJ30
Volkswagen T-Roc nové generace
Volkswagen T-Roc nové generace
