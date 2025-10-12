|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Nová nadupaná Škoda Fabia byla poprvé k vidění v Nitře, v obležení číňanů
Lada Niva je zpátky v Česku. Je to nefalšovaný automobilový punk
Padesát let. Skoro tolik má na krku Lada Niva, přesto ji pořád můžete koupit jako nové auto. Kromě Togliatti ho teď montují i v Ázerbájdžánu, takže má technicky vzato „neruský původ“ a díky tomu se...
Macinka dorazil na Hrad v náklaďáku. Americký pick-up je dlouhý téměř 6 metrů
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka přijel na Pražský hrad na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem stylově v obřím americkém pick-upu RAM 1500. Jedná se o stejné auto, ve kterém již společně s...
Nová nadupaná Škoda Fabia byla poprvé k vidění v Nitře, v obležení číňanů
Česko se na klasický autosalon nezmůže už několik let. V množství a kvalitě veteránských akcí patří Česko k evropské - možná i světové - špičce; ale klasický autosalon, na kterém by byla k vidění...
Manifest elektromobility pro chudnoucí Evropu. Dacia Hipster je chytrý trpaslík
Francouzské koncerny Renault a Stellantis přišly začátkem letoška s myšlenkou vytvořit novou kategorii aut. Malé elektromobily s menšími požadavky na bezpečnostní výbavu, maximálkou do 110 km/h a...
Další čínská auta v Česku: elektrický velorex i lowcost od VW. Čím překvapí?
Český automobilový trh zažívá invazi dosud často neznámých čínských značek. Nejnověji Aures Holdings výrazně rozšiřuje nabídku a přiváží na trh celou řadu nových hráčů z Říše středu. Pestrá paleta...
Parkování navěky vyřešili ve Francii už před 40 lety, líbit se každému nebude
O tom, že velké umění nemusí být nutně velké svými rozměry, ale myšlenkou, cítil Armand Fernandez vždy trochu pochybnosti. Proto si úspěch svého díla z Jouy-en-Josas pojistil jak nápadem, tak 1 600...
Nová nadupaná Škoda Fabia byla poprvé k vidění v Nitře, v obležení číňanů
Česko se na klasický autosalon nezmůže už několik let. V množství a kvalitě veteránských akcí patří Česko k evropské - možná i světové - špičce; ale klasický autosalon, na kterém by byla k vidění...
Policie na drátě. Čím vším jezdí dnes a jaká auta používala v minulosti?
Policie ČR využívá plejádu škodovek, první elektromobil této značky ale překvapivě dorazil až nyní. Jedná se o Elroq 85, tedy verzi, která právě prochází i dlouhodobým testem iDNES.cz. Z aktuálně...
Elektrické Ferrari je oficiálně venku, vzhled je tajný. Má čtyři motory a tisíc koní
Ferrari představilo první elektrický model, crossover Elettrica. Vlastně, kultovní italská značka auto neukázala. Zveřejnila technické údaje a nechala nahlédnout do elektrických střev. A pak dodala,...
Ferrari otevřelo nový zkušební okruh. Fanoušky ale nejspíš zklame
Italská automobilka Ferrari počátkem října otevřela nový závodní okruh poblíž své továrny v Maranellu na severu země. Od necelé dva kilometry dlouhé dráhy s názvem e-Vortex si slibuje zlepšení ve...
Hořkosladký příběh: nový plynový hybrid Dacie a promarněná šance Škody
Až se jednou bude psát neoficiální kronika evropského autoprůmyslu, tato kapitola by tam neměla chybět. Pro jednu stranu a tuto éru příznačná (a smutná), pro druhou optimističtější. O promarněné...
Škoda v Německu předjela BMW. Za letošek má druhé místo v elektromobilech
Značka Škoda je v Německu druhým nejprodávanějším elektromobilem za uplynulých devět měsíců, nahradila BMW. Největší zájem zůstává o elektromobily od Volkswagenu. Podle agentury DPA to vyplývá z dat...
Další čínská auta v Česku: elektrický velorex i lowcost od VW. Čím překvapí?
Český automobilový trh zažívá invazi dosud často neznámých čínských značek. Nejnověji Aures Holdings výrazně rozšiřuje nabídku a přiváží na trh celou řadu nových hráčů z Říše středu. Pestrá paleta...
Tesla představuje nové Standardy. Oholené trojky a ypsilony jsou levnější
Americký výrobce elektromobilů Tesla představil levnější verze svého sportovně-užitkového vozu Model Y a sedanu Model 3. „Snaží se tak podpořit jejich prodej a zvrátit pokles svého podílu na trhu v...
EU chce zelenou ocel, brání se té levné z Asie. Autoprůmysl varuje
Plán Evropské komise na snížení kvót a zvýšení cel na dovoz oceli do Evropské unie zachází příliš daleko a evropským automobilkám v jeho důsledku hrozí vyšší náklady na vstupy a administrativu,...
Rodinný dům s projektem na rekonstrukci, 6+2 (211 m2), Hodslavice
Hodslavice, okres Nový Jičín
4 750 000 Kč
Lada Niva je zpátky v Česku. Je to nefalšovaný automobilový punk
Padesát let. Skoro tolik má na krku Lada Niva, přesto ji pořád můžete koupit jako nové auto. Kromě Togliatti ho teď montují i v Ázerbájdžánu, takže má technicky vzato „neruský původ“ a díky tomu se...
Prodeje aut v Česku se zvyšují. Královnou je Octavia, rostou elektromobily
Prodej nových osobních aut v Česku za tři čtvrtletí vzrostl o šest procent na 182 437 vozů. V září registrace stouply o 17 procent na 21 370 prodaných vozů. Oznámil to Svaz dovozců automobilů.