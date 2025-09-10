Německý kancléř Friedrich Merz v úterý při slavnostním zahájení mnichovského autosalonu slíbil podporu těžce zkoušenému automobilovému sektoru země a vyzval k inovacím, které by odvrátily hrozby z Číny a Spojených států a odbourávaly nadměrnou byrokracii.
Autosalon v Mnichově jasně ukázal, že se Čína nebojí. Nechce jen dovážet, chce vyrábět, inovovat a určovat směr. Zatímco evropské značky hledají strategii, ladí platformy a někdy tápou, čínské firmy jdou vpřed bez zábran.
Ale ten druhý autosalon, jenž probíhá v mnichovských ulicích, ukázal i něco jiného: Že lidé mají o auta stále obrovský zájem. Když jim je tedy podstrčíte pod nos... Že i v době elektromobility si chtějí auta prohlédnout, sednout si do nich a užít si to. A to je možná nejdůležitější zpráva z Mnichova 2025.
Obě „nové“ škodovky krystalicky ukazují na obrovskou bolest tradičních automobilek: vývoj trvá dlouho. Čínské startupy jedou raketovou rychlostí a zvládnou představit finální auto za rok a půl od založení značky. Evropský projekt malých elektromobilů Volkswagenu se vleče od roku 2019.