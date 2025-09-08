náhledy
Lákat na stánky k autům krásnými modelkami se na veletrzích už dávno nenosí. Na autosalonu v Mnichově jsme jich přece jen pár objevili. Pohříchu výhradně u čínských automobilek. Ty se nařčení ze šovinismu očividně nebojí. Narazili jsme i na kybernetickou hostesku budoucnosti, moc řeči s ní ale nebylo.
Guangzhou Automobile Group (GAC Group) je čínský státní výrobce automobilů se sídlem v Kantonu v provincii Kuang-tung. Vyrábí vozidla pod značkami Trumpchi, Aion, Hyptec a Hycan , a také v rámci joint-venture GAC Toyota a GAC Honda.
Tajemně se tvářící hosteska na stánku tajemné čínské značky AVATR.
U značky Aion barvitě popisovala funkce a vlastnosti vystavovaného SUV tato šarmantní dívka.
Některé dívky na stáncích jsou hodně plaché. Často před fotoaparáty a kamerami utíkají.
