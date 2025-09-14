|
Bylo jich málo, ale našli jsme je. Krásky autosalonu v Mnichově
Italský gigolo a sovětské šťabajzny. Supergalerie ruského auta století ohromí
Rok 1970 byl v Rusku velice úrodný. V lednu se začal na pultech obchodů decentně objevovat první toaletní papír z konečně zrealizované domácí hromadné výroby a v září byla spuštěna sériová výroba...
Autosalon Mnichov: Škodovka tu byla jen na skok, čínský útok pokračuje
Od našeho zpravodaje v Mnichově Třetí mnichovský autosalon se rozbíhá. Část určená pro odborníky začala v pondělí 8. září, veřejnosti jsou určené expozice v ulicích města, ty otevírají den na to. Podívejte, co se na salonu IAA...
Nečekané odhalení: Škoda ukazuje podobu nového malého elektroauta jménem Epiq
Škoda si na předvečer zahájení autosalonu v Mnichově připravila překvapivou premiéru. Odhaluje podobu nového elektrického modelu, který dorazí za rok. Nejmenší škodovka se jmenuje Epiq a pro Škodu ho...
Škoda představuje elektrickou Octavii. Než dorazí, ještě to potrvá
Od našich zpravodajů v Mnichově Radikálně minimalistický design, obří displej napříč celou přístrojovkou, aerodynamické vychytávky, ale také potvrzení, že plány elektromobilizace v Mladé Boleslavi došly v důsledku menšího růstu...
Designér vysvětluje vychytávky nové škodovky. Má kapotu jako supersport
I sami škodováci uznávají, že se musíte do jejich nové studie Vision O trochu zakoukat. Na první pohled nepadne do oka každému, každým dalším mu však přicházíte na chuť. Co o nové studii zatím...
Autosalon Mnichov končí. Když dojdete až na konec, najdete Konec
Od našeho zpravodaje v Mnichově Třetí ročník veletrhu IAA Mobility v neděli 14. září definitivně končí. Prošli jsme ho od začátku do konce, jak část pro odborníky na mnichovském výstavišti, tak tu pro širokou veřejnost, která se...
Lákat na stánky k autům krásnými modelkami se na veletrzích už dávno nenosí. Na autosalonu v Mnichově jsme jich přece jen pár objevili. Pohříchu výhradně u čínských automobilek. Ty se nařčení ze...
Karta se obrací: evropští špioni v Mnichově zkoumají auta z Číny, všechno měří
(Od našich zpravodajů v Mnichově) Že je ve světě aut všechno definitivně jinak, potvrzuje autosalon v Mnichově. V záplavě čínských značek a jejich modelů a novinek se téměř nejde zorientovat; ty evropské spočítáte na prstech jedné...
V autě: O škodovce, která v Mnichově nebyla, a Číně, která všechny zastíní
V Mnichově se nám zalíbilo až na druhý pokus. Na autosalon IAA Mobility jsme vyrazili elektrickou Škodou Elroq. A na noční zpáteční cestě mudrovali, jaký vlastně ten veletrh byl. Nový díl magazínu...
Co s načatým víkendem? Vyrazte za traktory, uvidíte i spanilou jízdu
Nadcházející víkend slibuje spoustu vyžití pro příznivce vůně benzínu. Vyrazit lze za veterány i tuningem, na své si přijdou také příznivci jedné stopy a ochuzeni nezůstanou ani ti, kterým imponují...
Von der Leyenová volá po malých a cenově dostupných evropských autech
Evropská komise spouští iniciativu na podporu malých a cenově dostupných aut. „Budoucnost je elektrická a evropská,“ říká předsedkyně evropské komise Ursula von der Leyenová.
Streetparty v Mnichově ukazuje borečka na steroidech i obyčejný renault
Od našeho zpravodaje v Mnichově Mnichovský autosalon je tak trochu schizofrenní, část na výstavišti stojí z pohledu obyčejného návštěvníka, který má rád auta, za starou bačkoru, zato v ulicích je to velká automobilová streetparty....
Škoda se spalováky nekončí, hlásí člen vedení. Kvůli Asii zrychlí vývoj
„Budeme mnohem rychlejší než v minulosti,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz Johannes Neft, člen vedení Škody Auto. Člen představenstva mladoboleslavské automobilky, který je zodpovědný za...
Za deset let nepřežilo 164 chodců cestu přes přechod. Statistiky ukazují proč
Za posledních deset let zemřelo na českých přechodech pro chodce 164 lidí. Tisíce dalších byly těžce zraněny. Tato alarmující statistika ukazuje, že ani na zdánlivě bezpečném místě nejsme v bezpečí....
Ferrari Testarossa se vrací. Italové v soudním sporu porazili výrobce hraček
Ferrari oprášilo slavné označení Testarossa, které nedávno znovu vysoudilo zpět od německého výrobce hraček. Ferrari 849 Testarossa a jeho otevřená verze Spider po technické stránce navazuje na...
