Sekce věnovaná odborníkům, byznysmenům a novinářům nestála za nic. Ta v ulicích města byla mnohem lepší.
Nejvíc vzruchu na mnichovském výstavišti vyvolal Autosaurus, kterého tam dovezli ekoaktivisté jako pozdrav německému kancléři Friedrichu Merzovi, jež veletrh oficiálně zahajoval.
|
V Mnichově straší Autosaurus. Aktivisté protestovali před zahájením autosalonu
Letošní ročník odborné části byl nejhubenější z dosavadních třech ročníků mnichovského autosalonu. Zabral pouhých šest hal a čím dál bylo od vchodu, tím byly expozice řidší, stánky dál od sebe a jejich poutavost klesala ještě rychleji. Naopak část pro veřejnost, která se odehrávala v centru Mnichova, byla skvělá a byl o ní zajem. Však také mnoho automobilových značek mělo své expozice právě jen ve městě.
|
Autosalon Mnichov: Škodovka tu byla jen na skok, čínský útok pokračuje
Pro českého návštěvníka byla symbolickou tečkou za autosalonem prezentace firmy Konec. Jihokorejská společnost založená v roce 2003 je předním dodavatelem automobilového průmyslu. Specializuje se na vysokotlakého lití kovů, výrobu forem a odlitků. Mezi hlavní zákazníky patří Tesla, Hyundai Motor a Kia. Konec měl svůj stánek úplně na konci, v poslední hale výstaviště určené autosalonu; za stánkem, v už tak nijak přecpaném pavilonu, nebylo nic.
|
Streetparty v Mnichově ukazuje borečka na steroidech i obyčejný renault