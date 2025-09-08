Mnichovský autosalon je tak trochu schizofrenní, část na výstavišti stojí z pohledu obyčejného návštěvníka, který má rád auta, za starou bačkoru, zato v ulicích je to velká automobilová streetparty. Však mnoho automobilek ani na mnichovské výstaviště nezabloudilo, své novinky představují v centru Mnichova. Podívejte, jak to tam vypadá.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Expozice automobilek jsou v ulicích, dvoranách paláců a na náměstích.
Mercedes přivezl svůj prototyp, kterým pokořil hned několik rekordů na slavném jihoitalském okruhu Nardo. Ani ho nestihli umýt...
V Mnichově se prezentují hlavně německé značky.
Jeden z obřích paláců postavil pro svou prezentaci právě Mercedes. Takto narváno tam bylo celý první den výstavy.
Z roztomilého elektrického městského mrňouse jménem Inster postavil Hyundai tohoto okruhového bijce.
Nabušený boreček jménem Insteroid budí patřičnou pozornost.
Insteroid je Hyundai Inster na steroidech, přehnané závodní prvky z něj dělají nepřehlédnutelný zjev.
Interiér vykuchali a přestavěli ho pro závodnické účely.
Závodního ducha zdůrazňuje ve své expozici také Opel.
Volkswagen Golf GTI ve výroční edici k padesáti letům modelu budí velkou pozornost.
Autosalon Mnichov zaplnil ulice města, i když v úterý pršelo, přivítal davy lidí.
Mnichovský autosalon IAA Mobility se letos koná potřetí, organizují ho vždy v lichý rok začátkem září. Veletrh navazuje na slavnou tradici německých autosalonů, které se dlouhé dekády konaly ve Frankfurtu nad Mohanem.
Americký Lucid má kolem sebe autu tajemna. A taky obří dluhy. Do Mnichova jezdí tradičně.
Nechybí výstavka veteránů, sporťáků a jiných bláznivin. Třeba tato létající podivnost.
Hyundai je jednou ze značek, která nedorazila na výstaviště a rozbila svůj stan přímo ve městě.
Smart už není malý, i když se prý zase chystá dvoumístná městská blecha. Docela velká SUV dnes vyrábí v Číně.
Veteránů je letos na výstavě pomálu. Doba se změnila, automobilky hledí do budoucnosti. ...často ovšem s obavami.
Celokarbonový prototyp slavné značky Lotus.
Lotus už dávno patří Malajcům. A snaží se posunout od výrobce puristických sporťáků výš.
V Mnichově je Lotus asi největším exotem a překvapením.
Lotus Emira kvůli tomu budí zaslouženou pozornost. A také proto, že čistokrevných sportovních aut je na výstavě opravu pomálu.
Changan zatím vstup do Evropy prozkoumává. Čínská automobilka, kterou vlastní stát, je ovšem v Evropě už dlouho přítomná – má tu designérské studio v Turíně, působí tam i Čech.
Avatr je asi největší úlet na autosalonu.
Tato značka, kterou založil právě Changan společně s výrobcem baterií CATL, je v Mnichově už podruhé.
Hodně radikálně tvarovaný sedan má luxusní interiér.
Royal Edition? V Číně?
Avatr přivezl do Mnichova jeden z asi nejvýraznějších konceptů.
Jako by vyjel z videohry. Je obrovitý.
Interiér souzní se sci-fi exteriérem. Přidává luxus.
Obhlídnout ho přišli designéři ostatních značek, na stánku značky Avatr jsme jich potkali hned několik, a někteří mluvili i česky.
Togg je turecká státní automobilka. Právě vstupuje na německý trh.
Návštěvníci vystavená auta pečlivě zkoumají. Často slyší o té které značce poprvé.
Značka Hongqi se v Evropě ukazuje už několik let. Proslavila se jako výrobce aut pro čínské papaláše.
Muž v pruhovaném saku je Giles Taylor, slavný a nesmírně šikovný designér. Začínal u Citroënu (C3, Picasso), pak byl šéfdesignérem Jaguaru a Rolls-Royce. V roce 2018 ho ovšem zlanařila čínská státní automobilka FAW, která Hongqi vlastní.
Hongqi dlouho vyráběl historizující limuzíny pro čínské papaláše. Dnes má v nabídce moderně vyhlížející modely.
BYD je jednou z nejambicióznějších čínských značek, která se v Evropě chce pevně usadit.
BYD v Mnichově oznámil, že od roku 2028 bude vyrábět auta pro Evropu v Evropě. Brzy zahájí produkci v Maďarsku a Turecku, teď vybírá lokaci pro třetí továrnu, ve hře je mimo jiné Německo či Itálie.
BYD je největší výrobce elektrifikovaných vozidel na světě.
Mini je v Mnichově tak trochu doma, značka už čtvrtstoletí patří mnichovskému koncernu BMW.
Trochu bizarní výjevy z Mnichova – starobylé sochy a paláce shlížejí na expozice automobilek.
Lucid se prezentuje v ulicích města, na mnichovské výstaviště nezabloudil.
Lucid má stánek na dvoraně jednoho z paláců v centru Mnichova.
Lucid kdysi založili zběhlíci od Tesly. Jeho modely jsou technologicky na špičce, prodeje se ale ne a ne rozběhnout. Hlavním podílníkem je arabský fond, který do něj neustále sype peníze.
Expozice Lucidu v ulicích Mnichova na autosalonu IAA Mobility
Mercedes ukazuje v Mnichově velkou část své produkce.
Ale i něco ze své bohaté minulosti.
V ulicích Mnichova však najdete i jiné stroje.
Třeba kola pro celou rodinu.
Jeden z nejzářivějších stánků má Opel.
Letos mezi autosalonovými modely vládne černá. Na ní ale často zaniknou tvary auta. Ten černý flek je smart.
Golf ze slavné edice Fire+Ice
A vedle něj moderní elektrický VW ID.3 GTX v edici Fire+Ice
Uprostřed šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt na přednášce před publikem v centru Mnichova.
Expozice Volkswagenu v centru Mnichova
A hned naproti stánek BYD. Tato čínská značka má ve městě hned dvě expozice.
Značka Denza patří BYDu
Čínské modely nešetří chromem.
Renault je jediná francouzská značka v Mnichově.
Pro autosalon si připravila jednu z nejvýraznějších premiér v Mnichově – nový Renault Clio.
Clio je v Mnichově k vidění v jediném exempláři. Je o něj obrovský zájem.
Clio je totiž obyčejné auto se spalovacím motorem, takových je na autosalonu pohříchu málo.
Design nového clia bude hodně polarizující.
Nechybí tu ani roboti.
Čínská značka xpeng je velmi ambiciózní. Její model G6 oblékl český designér Vojtěch Stránský.
Xpeng už je přítomný i na českém trhu.
Xpeng nejprve vyráběl auta v továrnách, kde si pronajímal produkční kapacity. Dnes už má vlastní fabriku.
Hyundai představil nabušený koncept Ioniq Three.
Je předzvěstí nového malého elektromobilu.
Design pamětníkům připomene teenagerovský sporťák Hyundai Veloster.
Hyundai zdůrazňuje rebelského ducha konceptu, co z toho doputuje do produkce, je otázkou.
Leapmotor společně s Opelem reprezentují v Mnichově koncern Stellantis.
V Mnichově se prezentují také školy a výzkumná centra.
Bavorsko se prezentuje jako země aut, kromě BMW v něm najdeme také Ingolstadt, sídlo Audi.
Také Kia se prezentuje jen ve městě.
Do Mnichova si připravila koncept malého elektromobilu.
Kia EV2 by měla vypadat nějak takto, dveře ale bude mít konvenční, a nebude chybět středový sloupek.
Malá elektrická kia je pohledná, má dobře vyvážené proporce
Kia EV2 ctí dnešní designový jazyk značky.
A na stánku v centru mnichova je o ni zájem.
Kia EV2 je podle informací iDNES.cz už dávno hotová. Automobilka jen čeká na správný okamžik k uvedení.
Ulice Mnichova jsou plné cyklistů, na veletrhu mobility tak nesmí chybět expozice věnované jim.
Na veletrhu mobility v Mnichově si kola můžete vyzkoušet a mezi tím vám to vaše odservisují.
Veletrh IAA probíhá do 14. září 2025.
Porsche má tradičně hodně výraznou expozici. A v ní tentokrát novinku v podobě modelu 911 v nejnabušenější verzi Turbo S s výkonem 700 koní.
Ano, vidíte správně, v tom mercedesu lakovaném zběsile zelenkavou barvou je interiér čalouněný fialovou kůží.
Některé automobilky otevřely v Mnichově na týden konání veletrhu obchody, kde prezentují, co umí, a podávají k tomu kafe.
Expozice Mercedesu je impozantní.
Hned vedle postavila svůj ohromující pavilon Cupra.
Španělská značka představila na autosalonu koncept Tindaya.
Drsňácky tvarovaný koncept má na sobě tolik křivek a prolisů, že vypadá jako zmuchlaný.
Cupra Tindaya si jméno vypůjčila od hory na kanárském ostrově Tenerife.
Cupra Tindaya prý naznačuje podobu chystaného elektrického crossoveru, který měl být vstupenkou značky na americký trh. Ovšem Trumpova cla uvedení cupry do Ameriky zhatila.
I večerní procházka po autosalonu nabídne poutavou podívanou.
Jedním z výrazných konceptů v Mnichově je sošné kupé Audi.
Monolitický, až na dřeň zjednodušený design je dílem od loňska nového šéfdesignéra značky, Itala Massima Frascelly.
Nový koncept naznačuje, že Audi zas chystá klasické kupé, které naváže na slavné modely TT a R8.
