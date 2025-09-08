Třetí mnichovský autosalon se rozbíhá. Část určená pro odborníky začala v pondělí 8. září, veřejnosti jsou určené expozice v ulicích města, ty otevírají den na to. Podívejte, co se na salonu IAA Mobility prezentuje, o autech a mobilitě to moc není, spíš to připomíná veletrh autodílů, hlavně z Asie.
Škoda se autosalonu oficiálně neúčastní. Jako v předchozích letech se „jen tak přidala“ k veletrhu. Tentokrát dokonce představila dvě novinky - malý elektromobil Epiq a koncept obřího kombíku. Ovšem mimo autosalonové dění. Epiq se na mnichovském výstavišti nakonec na pár desítek minut objevil, ale pak zas odjel.
IAA v Mnichově má být veletrhem mobility, takže se tu objevují různá přibližovadla, kterým budeme říkat auto jen se sebezapřením.
Podobných bizarností je autosalon plný. Opravdových aut je na veletrhu pomálu. V minulosti organizátoři a vystavovatelé doplňovali expozice alespoň veterány. Letos jsou v osmi halách veletrhu dohromady tři veteránské vozy. Chybí také pavilon věnovaný elektrokolům a mikromobilitě.
Organizátoři slibovali velký veletrh navazující na slavná léta německých autosalonů, ale je to bída.
Na autosalonu se prezentují hlavně německé značky. Opel přivezl bláznivou studii nabušené corsy.
Prim ale hrají čínské značky, ty pojímají autosalon ve velkém stylu. Leapmotor v Mnichově (společně s Opelem) zastupují také koncern Stellantis, protože Citroën, Peugeot nebo Fiat výstavu vynechávají. Stellantis má v Leapmotoru podíl a vyrábí v Evropě jeho vozy - nejprve v Polsku, nyní produkci stěhuje do Španělska.
Na veletrhu se prezentuje obrovské množství firem dodávajících komponenty, vývojové práce a technologické celky pro autoprůmysl.
Modýlky v expozici tradičního komponentáře a výrobce aut pro různé značky, rakouské Magny.
Různá malinká přibližovadla potkáte na autosalonu na každém kroku.
V automobilovém designu dnes začíná být v módě minimalismus. O interiérech to platí dvojnásob a čínské značky to dohánějí do extrému.
NIO Firefly má být jedním z malých čínských elektromobilů, které spustí cenovou revoluci. Tak uvidíme.
Na veletrhu je hned několik autonomních „autobusů“. Některé na základech klasických aut - jako Moia, projekt Volkswagenu, jiné spíš připomínají vlaková kupé na kolech a volant v nich nenajdete.
Čínské automobilky dnes sází na superluxus. Velkých aut s opulentním interiérem plným displejů je k vidění hned několik.
Zdá se, že se vrací fenomén skútrů se střechou, vzpomínáte na BMW C1, s nímž se dalo jezdit bez helmy?
Xpeng má na výstavišti velkou expozici. Čínský startup to myslí se vstupem na evropské trhy vážně, už je i v Česku,
Humanoidních robotů potkáte na výstavišti hned několik. Zatím jen odpočívají,
Chystané elektrické Porsche Cayenne má dorazit s technologií bezdrátového nabíjení.
Pokud nemáte čas nebo kapacitu vyvinout auto vlastními silami, od dodavatelů na autosalonu ho seskládáte do šroubku. Catl nabízí celou bateriovou platformu. S nadsázkou stačí přidat jen vlastní karoserii.
Catl je ale hlavně jedním z největších výrobců trakčních baterií pro elektromobily.
Elektromotor integrovaný přímo s nábojem kola vyvinulo více firem, zatím se toto řešení ale neuchytilo.
Kromě baterií nabízí Rimac celý systém elektropohonu. Odebírají ho od něj renomovaní výrobci. A jen tak na okraj - tento mladý ambiciózní startup dnes ovládá Bugatti.
Ducha fenomenálního původního dvoumístného Smartu oživuje hned několik firem.
Aisin, obří dodavatel pro autoprůmysl ukazuje, co všechno vyvíjí a vyrábí na tomto modelu. Působí trochu strašidelně.
BMW oživuje nápad na motocykl, ve kterém nepotřebujete helmu. Začátkem milénia to zkoušela s modelem C1.
BMW iX3 je jednou z mála opravdových novinek v Mnichově. Domácí automobilka na něm také představuje svou novou architekturu pro elektromobily, které představuje pod souhrnným označením Neue Klasse, vypůjčeným z minulosti.
Další autonomní bus. Má roztomilý kukuč světel. Hlavně je ale obrovský. Vedlestojící člověk není dítě, ale působí tak.
Horse je společný podnik, který založil Renault, čínská automobilka Geely a arabské Aramco.
Vyvíjejí spalovací motory, které nabízejí všem. Horse je vlastně dodavatelem pro automobilky, které už nechtějí, neumí, nebo nestíhají vyvíjet spalovací motory.
Zajímavou novinkou Horse je tato „krabice“. Je to spalovací motor, který poslouží jako range extender - dobíječ trakčního akumulátoru elektromobilu. Toto řešení dnes začínají po čínských firmách „objevovat“ také ostatní. Specialitou Horse C15 je to, že je kompaktní a můžete ho namontovat do auta vlastně kamkoliv a jakkoliv - naležato, na výšku...
TOGG - projekt turecké vlády na státní automobilku opravdu doputoval do výrobní fáze. Světle modré auto v je liftback formátu octavie. Samozřejmě elektrický, s čínským původem.
Elektromobilita dává smysl ve městech, potvrzuje veletrh IAA Mobility v Mnichově.
AITO je kompaktní SUV vyráběné automobilkou Seres pod značkou AITO ve spolupráci s Huawei od roku 2022.
Na veletrhu jsme narazili i na hodně zvědavé návštěvníky. Víc špionů z Asie jsme ale neobjevili.
Expozice čínských značek si nezadají s těmi, které známe v podání tradičních výrobců.
Na IAA Mobility ale nechybí ani vývojáři a výrobci spalovacích motorů.
Čínská automobilka bizarního jména 212 představuje offroad, který má na čínské poměry nezvyklý naftový motor pod kapotou. Model T01 v Mnichově vstupuje na evropský trh.
Čínský GAC dovezl i dron pro přepravu lidí, samozřejmě jako prototyp.
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. ( GAC Group ) je čínský státní výrobce automobilů se sídlem v Kantonu. Prodává vozidla pod značkami Trumpchi , Aion , Hyptec a Hycan , a také v rámci společných podniků se zahraničními značkami, jako jsou GAC Toyota a GAC Honda .
Čínské automobilky najímají designéry z celého světa, některé modely jsou ale stále hodně čínský svérázné.
Mercedes také prezentuje na autosalonu jedno z mála aut s opravdu sportovním charakterem, byť je to jen studie. I to je pro dnešní dobu symbolické, fascinace rychlostí pomíjí...
Samsung ukazuje, jaké displeje můžeme dnes v moderních autech potkat.
Tyto splašené trubky mají původ ve Švýcarsku. Projekt Beastie Robo-EV dala dohromady společnost PIX Moving Team, za kterou stojí parta čínských designérů.
Firmy se na autosalonu prezentují svými hrátkami s virtuální realitou.
Tato bizarnost vznikla na Ukrajině. Je to vůz pro invalidy. Prozatím ve fázi prototypu.
Technologie pro autonomní řízení potkáte na veletrhu na každém kroku.
Čínský výrobce karbonových komponentů pro autoprůmysl působí i v Evropě, je přítomní v Itálii a Velké Británii.
Avatr 12 je elektromobil startupu založeného čínskou státní automobilkou Changan a dodavatelem baterií CATL.
