Autosalon Mnichov: Škodovka tu byla jen na skok, čínský útok pokračuje
Kabaňovo první čínské auto vyjíždí. Vypadá jako audi a je levnější než fabia
Roewe M7 DMH je prvním sériově vyráběným čínským autem, které při svém působení v koncernu SAIC Motor vytvořila slovenská designérská hvězda Jozef Kabaň. Jedná se o výrazně přepracovanou verzi téměř...
Od našeho zpravodaje v Mnichově Třetí mnichovský autosalon se rozbíhá. Část určená pro odborníky začala v pondělí 8. září, veřejnosti jsou určené expozice v ulicích města, ty otevírají den na to. Podívejte, co se na salonu IAA...
Nečekané odhalení: Škoda ukazuje podobu nového malého elektroauta jménem Epiq
Škoda si na předvečer zahájení autosalonu v Mnichově připravila překvapivou premiéru. Odhaluje podobu nového elektrického modelu, který dorazí za rok. Nejmenší škodovka se jmenuje Epiq a pro Škodu ho...
Čínský automobilový luxus vytlačuje z domácího trhu Porsche, Mercedes i Ferrari
Všichni se báli, že Číňané zahltí svět malými lacinými auty. Jenže oni udělali něco, co čekal málokdo – vytlačují západní prémiové značky z jejich vlastního čínského hřiště. Eldorádo skončilo a...
Škoda představuje elektrickou Octavii. Než dorazí, ještě to potrvá
Od našich zpravodajů v Mnichově Radikálně minimalistický design, obří displej napříč celou přístrojovkou, aerodynamické vychytávky, ale také potvrzení, že plány elektromobilizace v Mladé Boleslavi došly v důsledku menšího růstu...
Německá deprese a asijský tah na branku. Čínská auta zazářila i v ulicích Mnichova
Od zpravodaje iDNES.cz v Mnichově Mnichov se opět stal centrem automobilového světa. Autosalon IAA Mobility 2025 ukázal, jak hluboce se proměňuje tvář automobilového průmyslu. Nejen technologicky, ale i geograficky. A jak se evropské...
Už jsme ho projeli. Čínský elektrický skřítek je dospělejší, než naznačuje cena
Vypadá trochu legračně, má malou baterii, jednu jedinou výbavu, ale snaží se uspět v segmentu, který skoro všichni ostatní opustili. Leapmotor T03 není jen další čínskou značkou v Evropě, je členem...
V Mnichově straší Autosaurus. Aktivisté protestovali před zahájením autosalonu
Od zpravodaje iDNES.cz v Mnichově Stejně jako v předchozích ročnících oživili zahájení hlavní části mnichovského autosalonu ekoaktivisté. Vzhledem k tomu, že je v Mnichově 16 stupňů a prší, do vody se jim nechtělo, a tak vyrazili do...
Dvě dvojčata Škody, VW a Cupry: Slíbená cena by mohla nahrávat Škodovce
Nakonec je to trochu jinak: z trojčat jsou čtyřčata, tedy spíš dvě dvojčata. Koncern Volkswagen ukázal bateriové novinky, které dostal za úkol vyvinout a vyrobit Seat. A jsou to dva klasické malé...
Mnichovský autosalon začíná. Českých stop je na něm dost
Mnichovský autosalon IAA otevírá v pondělí 8. září potřetí své brány. Veletrh mobility, jak se největší automobilové události Evropy dnes nazývá, se koná též v ulicích bavorské metropole. V předvečer...
I chodci mohou za nehody na přechodu. Nejčastěji nedávají pozor kvůli mobilu
Podle dopravní policie zemřelo během letních prázdnin na silnicích deset chodců, což je dvojnásobek oproti loňsku. Bezpečnost na přechodu vyžaduje maximální pozornost řidičů i chodců. Nejlépe...
Ojetého ferrari se není třeba bát, ale laciné to nebude. Italia je spolehlivá
Vlastnictví supersportovního vozu věhlasné značky je, ať chcete nebo ne, určitým vyjádřením společenského statusu. Pokud jste se rozhodli, že se taky jednou odměníte za úspěch a své zhruba čtyři...
Děda byl frajer, pokoří ho potomci? Na prastaré motorce pojedou napříč Evropou
Vnuk a pravnuk Augustina Šulce se vydají v září na cestu z Londýna do Prahy, aby zopakovali jeho více než stoletý mimořádný výkon. Připomenou jízdu, kterou Augustin Šulc v roce 1925 absolvoval na...
Horoměřice hostí mistrovství světa v orbě, přijeli soutěžící z 26 zemí
„Traktory, traktory, traktory!“ Takové skandování bylo slyšet ze špalírů lemujících v pátek ráno ulice největší české vesnice – Horoměřic. A v zatáčce se vzápětí objevily první stroje mířící spanilou...