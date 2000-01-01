náhledy
Mnichovský autosalon IAA otevírá v pondělí 8. září potřetí své brány. Veletrh mobility, jak se největší automobilové události Evropy dnes nazývá, se koná též v ulicích bavorské metropole. V předvečer zahájení vrcholily přípravy a nejnedočkavější automobilky už se pochlubily svými novinkami. Podívejte se do galerie, co se o víkendu v Mnichově dělo.
Autor: Reuters
Jedna z největších světových automobilových výstav se vedle klasických automobilů soustředí na udržitelnou mobilitu.
Na autosalonu bude k vidění také McLaren postavený z Lega. Z 342 817 komponentů LEGO Technic tento model, který umí i jezdit, postavili v kladenské pobočce firmy.
Prim budou na veletrhu hrát domácí německé značky a velkou show naznačují ambiciózní čínské automobilky.
Den před zahájením autosalonu uspořádal koncern Volkswagen extra akci, na které představil chystané novinky. Nechyběli speciální hosté, mimo jiné syn Boba Marleye, ikony reggae.
Autor: ČTK
Brutalistní kupé má být poslem nového designového stylu značky, je také příslibem toho, že Audi by zas mohlo mít v nabídce kupé.
Scout je americká značka, kterou se před lety rozhodl oživit Volkswagen. Původně chtěl scouty nabízet jen v Americe, představení v Mnichově možná znamená, že by se elektrické teréńáky s designem v retrostylu mohly podívat i do Evropy, když na to teď Donald Trump tak tlačí.
Scouty měly od počátku bateriový pohon. Ovšem brzy se rozhodlo, že dostanou na palubu takzvané range extendery – prodlužovače dojezdu. To znamená instalaci spalovacího motoru, který ovšem neroztáčí kola napřímo, ale funguje jako generátor elektřiny ukládané do trakční baterie. Stojí za pozornost, že range extender pro Scouty vyvíjeli inženýři Škody v Mladé Boleslavi.
Koncern Volkswagen představil trio bateriových modelů. Malé elektromobily mají zpřístupnít elektromobilitu širokým vrstvám. V sériové podobě se trio Škoda Epiq, Volkswagen ID.Polo a Cupra Raval představí v roce 2026. Vyrábět je budou ve Španělsku, kde je také pod taktovkou Seatu vyvinuli.
Nakonec je z toho kvarteto. Volkswagen ID:CROSS se zjevil tak trochu nečekaně. Má být elektrickou alternativou Volkswagenu T-Cross. A bude to vlastně dvojče Škody Epiq.
Autor: ČTK
Škoda představila Epiq při příležitosti autosalonu v Mnichově, ovšem samotného veletrhu se mladoboleslavská automobilka neúčastní.
BMW představuje premiérově novou generaci modelu iX3. Důležitý crossover je prvním model z nové řady označované jako Neue Klasse. Ta přináší novou architekturu pro bateriové modely značky.
Na nové osmisetvoltové architektuře vznikne celá nová řada modelů BMW. Elektrický crossover iX3 je prvním z nich.
Přípravy na „pouliční“ část mnichovského autosalonu vrcholí. Expozice v ulicích centra metropole, které jsou určené veřejnosti, se otevřou v úterý 9. září. Přístupné budou zdarma.
Na hlavních třídách a náměstích v centru bavorské metropole staví vystavovatelé obří pavilony.
V Mnichově nechybí ani hlavní konkurent domácí značky. Mercedes má svůj pavilon neméně impozantní.
Na výstavišti, kde probíhá od pondělí 8. září část autosalonu určená odborné veřejosti, se prezentují dodavatelé pro autoprůmysl, různé startupy, vynálezci a samozřejmě tradiční automobilky.
Letošní ročník mnichovského veletrhu IAA Mobility proběhne od 8. do 12. září 2025, program pro veřejnost – který je zdarma – potrvá ještě o dva dny déle.
GLC je již mnoho let nejoblíbenější modelovou řadou značky Mercedes-Benz. Nyní se představuje nové elektrické GLC rozšíří stávající nabídku v první polovině roku 2026.
Mercedes-Benz je tradičním účastníkem německých autosalonů pořádaných pod tradiční značkou IAA.
