Mnichovský autosalon začíná. Českých stop je na něm dost
Kabaňovo první čínské auto vyjíždí. Vypadá jako audi a je levnější než fabia
Roewe M7 DMH je prvním sériově vyráběným čínským autem, které při svém působení v koncernu SAIC Motor vytvořila slovenská designérská hvězda Jozef Kabaň. Jedná se o výrazně přepracovanou verzi téměř...
Nečekané odhalení: Škoda ukazuje podobu nového malého elektroauta jménem Epiq
Škoda si na předvečer zahájení autosalonu v Mnichově připravila překvapivou premiéru. Odhaluje podobu nového elektrického modelu, který dorazí za rok. Nejmenší škodovka se jmenuje Epiq a pro Škodu ho...
Čínský automobilový luxus vytlačuje z domácího trhu Porsche, Mercedes i Ferrari
Všichni se báli, že Číňané zahltí svět malými lacinými auty. Jenže oni udělali něco, co čekal málokdo – vytlačují západní prémiové značky z jejich vlastního čínského hřiště. Eldorádo skončilo a...
KVÍZ: Poznáte slavné historické osobnosti ze světa aut?
Bez těchto osobností by svět automobilů nebyl tím, čím je dnes. Poznáte slavné zakladatele značek, konstruktéry, vynálezce, designéry a manažery?
Utajená česká superstar autodesignu navrhuje raketovou rychlostí auta v Číně
Objevili jsme pravděpodobně největší českou hvězdu automobilového designu. O které ovšem nikdo neví. Vojtěch Stránský je devět let schovaný v Číně. Teď je na několik měsíců v Česku, aby nabral síly,...
Mnichovský autosalon IAA otevírá v pondělí 8. září potřetí své brány. Veletrh mobility, jak se největší automobilové události Evropy dnes nazývá, se koná též v ulicích bavorské metropole. V předvečer...
I chodci mohou za nehody na přechodu. Nejčastěji nedávají pozor kvůli mobilu
Podle dopravní policie zemřelo během letních prázdnin na silnicích deset chodců, což je dvojnásobek oproti loňsku. Bezpečnost na přechodu vyžaduje maximální pozornost řidičů i chodců. Nejlépe...
Ojetého ferrari se není třeba bát, ale laciné to nebude. Italia je spolehlivá
Vlastnictví supersportovního vozu věhlasné značky je, ať chcete nebo ne, určitým vyjádřením společenského statusu. Pokud jste se rozhodli, že se taky jednou odměníte za úspěch a své zhruba čtyři...
Škoda dnes představí elektrickou Octavii. Koncept Vision O ukáže budoucnost
Mladoboleslavská značka se chystá k velmi delikátnímu kroku. Svůj nejdůležitější model, téměř ikonickou Octavii, chce posunout do elektrické éry. Při příležitosti autosalonu v Mnichově představí...
Děda byl frajer, pokoří ho potomci? Na prastaré motorce pojedou napříč Evropou
Vnuk a pravnuk Augustina Šulce se vydají v září na cestu z Londýna do Prahy, aby zopakovali jeho více než stoletý mimořádný výkon. Připomenou jízdu, kterou Augustin Šulc v roce 1925 absolvoval na...
Horoměřice hostí mistrovství světa v orbě, přijeli soutěžící z 26 zemí
„Traktory, traktory, traktory!“ Takové skandování bylo slyšet ze špalírů lemujících v pátek ráno ulice největší české vesnice – Horoměřic. A v zatáčce se vzápětí objevily první stroje mířící spanilou...
Autosalon Mnichov je mladý, viděl už čínský útok i ekoaktivisty s lepidlem
Slavný veletrh IAA už si neříká autosalon (to se konal ještě na opačném konci Německa ve Frankfurtu). Nyní je to salon mobility. Po sedmdesáti letech se hlavní německá autovýstava přestěhovala do...
Godzilla skončila. Charizmatický Nissan GT-R dovrčel do cílové rovinky
Japonské supersporty si získaly celosvětové uznání, postupně to však zabalily. Po Lexusu LFA a Hondě NSX nově skončil i Nissan GT-R R35, kterého zabily stále se zpřísňující emisní a hlukové předpisy....
Aprílový srpen? Koupající se rolls, Trump se žigulíkem a akvapark pro auta
Srpnové novinky ze světa aut mohou připomínat opožděný apríl. Rolls-Royce s velkou slávou utopil svoji limuzínu Phantom v bazénu, čínský BYD otevřel akvapark pro auta, Trump velebil ruské žigulíky,...
Nová silniční inspekce se zaměřuje na kamiony a autobusy, osobáky neloví
Inspekce silniční dopravy představuje novinku ve výbavě – jednotku mobilní STK. Zařízení po uvedení do provozu vůbec poprvé v Česku umožní inspektorům z INSID provádět komplexní technické...
Sto procent elektroaut v roce 2035? V žádném případě, říká manažer Toyoty
Automobilky jsou si jisté, že co je stanoveno pro rok 2035, není reálné, komentuje unijní plány na konec spalovacích aut Matthew Harrison, viceprezident pro prodej a marketing evropského zastoupení...