, aktualizováno 13:00

Barcelonský autosalon možná nepatří do světové extraligy motoristických přehlídek, v dobách dnešního absolutního úpadku evropských autoveletrhů ovšem patří aktuální ročník probíhající od 10. do 18. května k těm výrazně lepším. Na autoshow s více než stoletou tradicí jsou v absolutní převaze čínské automobilky. Podívejte se, co pod slavný barcelonský Montjuïc přivezly.